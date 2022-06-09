Kira düzenlemesinin detaylarını paylaşan Adalet Bakanı Bozdağ: Uzatılma söz konusu değil - Son Dakika
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Kira düzenlemesinin detaylarını paylaşan Adalet Bakanı Bozdağ: Uzatılma söz konusu değil

09.06.2022 20:26

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira düzenlemesine yönelik soru üzerine Bozdağ, konutlardaki kira artış miktarını yüzde 25'le sınırlayan düzenlemenin, 1 Temmuz 2023'e kadar geçerli olacağını söyledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TGRT Haber canlı yayınında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. Kira düzenlemesine yönelik soru üzerine Bozdağ, konutlardaki kira artış miktarını yüzde 25'le sınırlayan düzenlemenin, 1 Temmuz 2023'e kadar geçerli olacağını söyledi. Bakan Bozdağ, "Uzatılma söz konusu değil. Sadece geçici mahiyette yapılan bir düzenleme. Türkiye'deki şu anki şartlar nedeniyle alınmış bir tedbir düzenlemesi." diye konuştu.

"BİR YIL SONRA ESKİ DÜZENE DÖNECEK"

Hükümetin, bir yandan ev sahibinin, diğer yandan dar gelirli kiracıların hukukunu korumak gibi iki denge arasında bir tercih yapma durumunda kaldığını ifade eden Bozdağ, bu tercihi bir yılla sınırlandırdıklarını kaydetti. Bozdağ, "Bir yıl sonra eski düzen neyse ona dönülecektir. Borçlar Kanunu'ndaki hükümler aynen, cari olarak devam edecektir." dedi.

"İLK DEFA KİRAYA VERİLEN DAİRELER VE İŞ YERLERİ İÇİN GEÇERLİ DEĞİL"

Düzenlemenin, ilk defa kiraya vermede ve iş yerlerinin kiralarında geçerli olmadığını ifade eden Bozdağ, düzenlemenin konutlarla sınırlı olduğuna da işaret etti. Bakan Bozdağ, ev sahiplerinin kiracıları zorla çıkarıp çıkarmayacağı sorusuna şu yanıtı verdi:

"Şimdi taraflar yüzde 25'te anlaşamadığı zaman ev sahibi 'anlaşamadık' diye bundan mütevellit kiracıyı çıkaramaz. Tahliye davası açtığı zaman da yasa hükmü mahkemeyi de bağladığı için mahkemenin, yüzde 25 eğer kiracı vermişse onunla ilgili açılan tahliye davasını reddedeceği aşikardır. Zorla kimse kimseyi evinden çıkaramaz. Taraflar arasında eğer evden çıkma konusunda ihtilaf olunca hakem Türk yargısıdır."

CHP'Lİ ALTAY'IN ELEŞTRİLERİNE YANIT

Bekir Bozdağ, bu düzenlemenin, yargıyı da ev sahibini de kiracıyı da bağladığını kaydetti. CHP'li Engin Altay'ın, düzenlemenin ev sahiplerini mağdur edeceğini söylediğinin aktarılması üzerine Bozdağ, bunu "siyasi" bir değerlendirme olarak nitelendirdi.

Düzenleme yapılmasaydı, "Niye düzenleme yapmadınız?" denileceğini ifade eden Bozdağ, "Yasa çıktı, Anayasa Mahkemesine bunu taşıma imkanı var. Eğer CHP ve Sayın Altay bu konuda iddia ettikleri gibi samimiyse Anayasa Mahkemesinin yolu açık. Oraya müracaat edebilirler. Anayasa Mahkemesi bunu değerlendirebilir. Yani o yol da açık. Ama ben eminim CHP, Anayasa Mahkemesine bu konuyu taşımayacaktır." diye konuştu.

Soru üzerine Bozdağ, düzenlemenin, makuliyet çizgisinde olduğunu söyledi.

"KENDİMİZE VERİLEN GÖREVİ YAPTIK"

CHP'li Engin Özkoç'un, "Neden Adalet Bakanı düzenlemeyi açıkladı?" dediğinin hatırlatılması üzerine Bozdağ, Adalet Bakanının Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin bir üyesi olduğunu, Kabine'de de bu konunun müzakere edildiğini anlattı. Bekir Bozdağ, "Dün de bunun teklife eklenmesi konusu tarafıma iletildi, bunun üzerine kamuoyu ile paylaştık. Ben Kabine üyesiyim, kabine üyesi kendine verilen görevi yapar, biz kendimize verilen görevi yaptık." dedi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Bekir Bozdağ, 1 Temmuz, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kira düzenlemesinin detaylarını paylaşan Adalet Bakanı Bozdağ: Uzatılma söz konusu değil - Son Dakika

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