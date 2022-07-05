Kırım Tatar Türkleri lideri Kırımoğlu'na TOBB ETÜ'de fahri doktora verildi - Son Dakika
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Kırım Tatar Türkleri lideri Kırımoğlu'na TOBB ETÜ'de fahri doktora verildi

05.07.2022 16:14

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ), Kırım Tatar Türk halkının lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında fahri doktora verdi.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ), Kırım Tatar Türk halkının lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında fahri doktora verdi.

TOBB ETÜ Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay ve davetliler katıldı.

Hisarcıklıoğlu, yaptığı konuşmada, son dönemde özellikle yasa dışı ilhakla birlikte zor günler geçiren Kırım'ı güçlü ve müreffeh bir geleceğin beklediğini söyledi.

İş dünyası olarak Kırımlı Türklerin yanlarında duracaklarına vurgu yapan Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti:

"Kırımoğlu tam anlamıyla, vatan sevgisinin ve millet aşkının tarifidir. Benim için dik duruşun simgesidir. Haklı olduğu davada her türlü çileye katlanıp, tek bir geri adım dahi atmamıştır. En haklı olduğu davada, en büyük işkencelere maruz kaldığında bile, barışın dilinden başka bir dille konuşmamıştır. Hakkını şiddetle değil, fikirle savunmuştur."

Hisarcıklıoğlu, Kırımoğlu'nun mücadelesinden alınacak çok ders olduğunu, kendisine fahri doktor unvanı vermekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

"Vicdanlı ve dürüst gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz"

Hisarcıklıoğlu, TOBB ETÜ'nün Türk iş dünyasının, özgür düşünen, bilgiyi takip eden, hızlı öğrenen, teknoloji üreten, icat çıkaran yeni bir nesli ülkeye kazandırma projesi olduğunu söyledi.

Henüz 18 yıllık genç bir üniversite olduklarına vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, "Üniversite olarak Kırımoğlu gibi barış ve haktan yana vicdanlı ve dürüst gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Hisarcıklıoğlu, TOBB ETÜ'nün dünyanın en iyi genç üniversiteleri arasında olduğunu belirterek, üniversitenin artık dünyaya fikir ve teknoloji ihraç eden bir üniversite haline geldiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na cübbe giydirilerek, fahri doktora diploması takdim edildi.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kırım Tatar Türkleri lideri Kırımoğlu'na TOBB ETÜ'de fahri doktora verildi - Son Dakika

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