Ekonomi

Kışın ısıtacak, yazın serinletecek pazar yerinin açılışını Bakan Yumaklı yaptı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı:

"Tarladan sofraya kadarki bütün süreçlerin içerisinde varız, olmaya da devam edeceğiz"

"Üzerinde hassasiyetle durduğumuz konulardan birisi, halkımızın güvenilir gıdaya ulaşması"

KASTAMONU - Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde 56 milyon TL bütçe ile ısıtmalı ve soğutmalı olacak şekilde inşa edilen kapalı pazar yerinin açılışı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımı ile yapıldı. Törende konuşan Bakan Yumaklı, "Tarım ve Orman Bakanlığı olarak üzerinde hassasiyetle durduğumuz konulardan birisi, halkımızın güvenilir gıdaya ulaşması. Bu amaçla tarladan sofraya kadarki bütün süreçlerin içerisinde varız, olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Devrekani Belediyesi ile Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi çerçevesinde, finansmanı karşılanan Devrekani Belediyesi Isıtmalı-Soğutmalı Kapalı Pazaryerinin sona erdi. Yaklaşık 56 milyon TL maliyetli olan Devrekani Belediyesi Kapalı Pazaryeri, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu tarafından finansmanı sağlanan ve özellikle kış mevsiminde olumsuz hava şartlarının yaşandığı ilçede büyük bir ihtiyacı karşılayacak pazar yerinin açılış törenine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, Devrekani Kaymakamı Hüseyin Çamkerten, Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

"Kışın vatandaşlarımız alışveriş yaparken zorluk çekiyordu"

Törende konuşan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, açılışı yapılan pazar yerinin ilçedeki önemli bir sorunu çözdüğünü belirterek, "Rabbimize şükürler olsun ki kış mevsimde çalışılmayan günleri dışarıda bırakarak 5 ay gibi bir sürede inşaatını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Pazarımızın projelendirilmesi, yapım işinin gerçekleştirilmesi sizlerin destek ve katkıları ile oldu. Bu süreç içerisinde birçok diplomatımız, siyasi büyüğümüz destek verdiler. Hepsinden Allah razı olsun. Pazaryerimizde toplam 15 bin metreküp hafriyat çalışması, 250 ton çelik ve 3 bin metreküpe yakın bir beton kullandık. Hafriyatını bakanlığımız ve belediyemizin yapmış olduğu işbirliği anlaşması çerçevesinde gerçekleştirdik. Civar ilçelerdeki belediyelerimizin, İl Özel İdaremize bize çok büyük katkıları oldu, onlara da teşekkür etmek istiyorum. Kısa sürede hayata geçirdik ve tüm kapasiteyle çalıştığında 250'ye yakın esnafımız bu pazar yerimizde tezgah açabilecek. Aynı anda, 2 bin-3 bine yakın vatandaşımız alışveriş yapabilecek. İlçemiz çok soğuk. İlçede vatandaşlarımız kışın alışveriş yaparken zorluk çekiyordu, pazaryerinde çeşitli zorluklar yaşıyorduk. Şu an itibaren pazarımıza geçmemizle bu olumsuzluğu da bir tarafa bırakmış olacağız" dedi.

50 milyonun üzerinde bir bütçe ile projenin inşa edildiğini belirten Altıkulaç, finansmanın hibe olarak sağlandığını ifade ederek, başta Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Gözde ilçelerde görebileceğimiz bir pazar yerine sahip olduğumuzu görüyorum"

Daha sonra konuşan AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, "Her ihanet milli birlik ve beraberliğimizi daha da perçinlemekte, bizleri daha da birbirimize bağlamakta. TUSAŞ saldırısının olduğu gün, bir çalışan arkadaşımız bizi çok etkileyen bir cümle kurarak, 'hainlere inat daha çok çalışacağız' demişti. Biz de Türk milleti olarak hep diyeceğiz ki 'hainlere inat daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz.' Devrekani'de de daha çok çalışmanın, üretmenin gayretinin neticesinde bugün pazar yerinin açılışını yapacağız. Pazar yerimiz, uluslarası ve yerel iş birliğinin güzel bir örneği. İncelemediğimiz zaman, metropollerde, gözde yerlerde görebileceğimiz bir pazar yerine sahip olduğumuzu görüyorum. Ben tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Gerek üreticimiz gerek tüketicimiz yılın her mevsiminde aynı konforda alışveriş yapabilecek" diye konuştu.

"Sürdürülebilir, verimli, kaliteli ürünlerinin üretilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız"

Daha sonra sözü devralan Bakan Yumaklı, en çok önemsedikleri konular arasında gıda güvenliğinin yer aldığını kaydederek,"Kastamonu'nun 19 ilçesini, Türkiye'nin 922 ilçesini de ve 81 ili 22 yılda yaptığımız gibi eserlerlerle, donattık, donatıyoruz, donatmaya devam edeceğiz. Bu yolda, bizlere destek cesaret veren, liderliğinde Türkiye yüzyılını inşa edeceğimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler Tarım ve Orman Bakanlığı olarak üzerinde hassasiyetle durduğumuz konulardan birisi, halkımızın güvenilir gıdaya ulaşması. Bu amaçla tarladan sofraya kadarki bütün süreçlerin içerisinde varız, olmaya da devam edeceğiz. Biz bir yandan gıda denetimleri yaparak halkımızın sağlığı ile oynayanların gözünün yaşına bakmayacağız diğer yandan da Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında sürdürülebilir, verimli, kaliteli ürünlerinin üretilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız, yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin bugün ürettiği tarımsal hasıla itibari ile Avrupa'da birinci sırada olması, dünyadaki ilk 10 ülke arasında olması bu anlamda tesadüf değildir. Bizler bunu sağlamak için gece gündüz çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"2006 yılından bu yana kırsal kalkınma yatırımlarına 629 projeyle destek vermişiz"

Kırsal kalkınma yatırımlarının artarak devam edeceğini kaydeden Yumaklı, "Devrekani, Kastamonumuzun önemli hayvansal üretim merkezlerinden bir tanesi. Bu altyapısını güçlendirmeye devam edeceğiz. Kendi özelliğine göre, 19 ilçede farklı projelerin açılışını sizlerle yapmış olacağız. 2006 yılından bu yana, bugün de yapmış olduğumuz gibi kırsal kalkınma yatırımlarına 629 projeyle destek vermişiz. Bunların sayısı da inşallah artacak. Tek başına bu tesislerin hiçbir önemi yok. Çünkü sizlerin alınteriniz, emeğiniz ve gayretiniz ile bunun içini doldurmuş olacaksınız" ifadelerini kullandı.

"ORKÖY projeleriyle 210 ailemize yaklaşık 40 milyon liralık hibe ve destekler sağlandı"

Devrekani ilçesinde ve Kastamonu'da yapılan tarımsal yatırımlarla ilgili de bilgi veren Yumaklı, "Devrekani'de bitmek üzere olan Hayvancılık Organize Tarım Bölgesini de inşallah hizmete açacağız. Bu bölgede hayvancılığın daha entegre sistem haline getirerek daha katma değerli hale gelmesini sağlayacağız. 19 milyon metreküp kapasiteli Kulaksızlar Barajı'nı hizmete aldık. Bu baraj sayesinde 52 bin dönümlük yer şu anda sulamaya açılmış durumda. Yine 740 bin metreküplük Alibeyoğlu Barajının da gövde olgusu tamamlandı, İnşallah 2025 yılında su tutmaya başlayacağız. Kastamonu'nun orman köylüsü ağırlıklı bir şehir olduğu için ORKÖY projeleriyle de 210 ailemize yaklaşık 40 milyon liralık hibe ve destekler sağlandı" dedi.

Konuşmaların ardından pazar yerinin açılışı dualarla yapıldı.