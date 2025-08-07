KOBİ Tanımında Önemli Değişiklik - Son Dakika
07.08.2025 16:39
TÜGİAD Başkanı Yıldırım, KOBİ tanımının düzenlenmesiyle finansmana erişimin kolaylaşacağını açıkladı.

TÜRKİYE Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) tanımının yeniden düzenlenmesi üzerine bir açıklama yaptı. Yıldırım, "Yeni düzenleme işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştıracak" dedi.

TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, KOBİ tanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin açıklamada bulundu. Yıldırım, düzenlemenin işletmelerin gerçek ihtiyaçlarına cevap vereceğini belirterek şunları söyledi:

"Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) tanımının yeniden düzenlenerek, mali bilanço ve net satış hasılatı sınırının 500 milyon liradan 1 milyar liraya yükseltilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. İş dünyası olarak, özellikle son dönemdeki enflasyonist baskılar nedeniyle KOBİ statüsünden çıkan birçok işletmenin yaşadığı zorluklar ciddi boyutlara ulaşmıştı. Bu önemli adım, reel ekonomideki mevcut durumu yansıtan ve işletmelerimizin gerçek ihtiyaçlarına cevap veren bir düzenlemedir.

"Bu değişiklikle birlikte, daha fazla işletmemiz KOBİ statüsüne girebilecek ve devlet tarafından sağlanan destek, teşvik ve hibelerden yararlanma imkanına kavuşacaktır. Bu durum, sadece işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda onların büyüme potansiyellerini de artıracaktır. Bu tür düzenlemelerin ülkemizin ekonomik büyümesi ve istihdamın korunması açısından kritik öneme sahip olduğuna inanıyoruz. Yeni KOBİ tanımının, girişimcilik ruhunu teşvik edeceğini, rekabet gücümüzü artıracağını ve Türkiye ekonomisinin geleceğine olumlu katkılar sağlayacağını düşünüyoruz.

"Bu kararın alınmasında emeği geçen başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Üretim, yatırım ve istihdamı artıracak her türlü adımın yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: DHA

Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

