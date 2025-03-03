Kocaeli'de Ramazan Pidesi 20 TL'den Satışa Sunulacak - Son Dakika
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Ekonomi

Kocaeli'de Ramazan Pidesi 20 TL'den Satışa Sunulacak

Kocaeli\'de Ramazan Pidesi 20 TL\'den Satışa Sunulacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hızır 41-Afet Mutfağı aracılığıyla Ramazan ayı boyunca 370 gramlık pideleri piyasanın altında 20 TL'den satışa sunacak. Toplamda 1 milyon 200 bin pide üretilecek ve 50 satış noktasında vatandaşlarla buluşacak.

03.03.2025 15:38  Güncelleme: 15:46
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hızır 41-Afet Mutfağı aracılığıyla 370 gramlık Ramazan pidesini 20 TL'den satışa sunacak.

Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca vatandaşlara piyasanın altında fiyatla Ramazan pidesi sunacak. Bu kapsamda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Hızır 41-Afet Mutfağı'nda üretilecek 370 gramlık Ramazan pidesi, 20 TL'den satışa sunulacak. Ramazan ayı boyunca toplamda 1 milyon 200 bin pide üretilerek Kocaeli'nin 50 ayrı satış noktasında vatandaşlara ulaştırılacak. Bugün basın mensuplarıyla bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, açıklamalarda bulundu.

Afet zamanında afet mutfağı

Hızır 41-Afet Mutfağı hakkında bilgi veren Başkan Büyükakın, "Bu mutfak çok amaçlı olarak planlandı. Afet durumlarında hızır-acil mantığıyla çalışacak. Burası sadece afet zamanlarında çalışacak bir mutfak olarak çalışmayacak. Afet zamanında afet mutfağı, sair zamanında normal mutfak ve yeri geldiğinde afetzedelere 150 bin çorba çıkaracak bir mutfak. Yeri geldiğinde 20 bin kişilik 3 öğün yemek çıkarabilecek bir mutfak. Afet zamanında afet mutfağı, diğer zamanlarda ise sosyal hizmetlerin ihtiyaçlarını karşılayan bir mutfak olacak" dedi.

"Türkiye ortalamasının çok çok altında, pide fiyatı"

Pide fiyatları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükakın, "Şu anda Ramazan ayı münasebetiyle daha önce de duyurduğumuz halk ekmek ekseninde bir çalışma yapıldı. Özellikle pide konusunda bu çalışma yürütülecek, ekmek de dağıtılacak ama 370 gramlık pide 20 TL'den satılacak. Kilogram başına hesapladığınızda gerçekten Türkiye ortalamasının çok çok altında. Kilogram fiyatı da yaklaşık 55 TL civarında bir fiyata tekabül ediyor ve çok cazip bir fiyat" diye konuştu.

"Ramazan ayı boyunca yaklaşık 1 milyon 200 bin pide dağıtılacak"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ramazan ayı boyunca üretilmesi planlanan pidelerle ilgili olarak ise, "Burada Ramazan ayı boyunca yaklaşık 1 milyon 200 bin pide vatandaşlarımıza ulaşmış olacak. Bu noktada oluşan ihtiyacın karşılanması önceliğimizdi ve bu doğrultuda hareket ettik. Böylece Ramazan ayında vatandaşlarımızın hesaplı ve kolay ulaşabileceği bir pide hizmeti sunmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

370 gramı 30 TL'den satılıyordu

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 2025 yılı pide fiyatlarına ilişkin düzenlenen basın toplantısında, "Geçen yıl azami satış fiyatı kilogramı 60 lira olan Ramazan pidesi, Türkiye'nin her yerinde 81 liranın üzerinde olmayacak. Geçen sene Ankara'da 250 gramı 15 liraya satılan pide, bu sene 250 gramı 20 liradan satılmış olacak. Fiyata artışına baktığımız da yüzde 33'lük bir fiyat artışı söz konusu oluyor. Yine aynı şekilde İstanbul'da 250 gramı 15 TL'ye satılan Ramazan pidesi, bu sene 20 TL'den satılacak. Bursa'da geçen sene 330 gramı 20 liradan satılırken, bu sene 370 gramı 30 liraya satılmış olacak. Geçen sene Kocaeli'de 20 liraya satılıyordu, bu sene ilimizde de 370 gramı 30 liradan satılacak" ifadelerini kullanmıştı.

Hızır 41-Afet Mutfağı

Ayrıca, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince muhtemel afet durumunda hem kente hem de çevre illere yardım yapılabilmesi için Başiskele'de 5 bin 300 metrekaresi kapalı 10 bin 350 metrekare alanda kurulan tesiste, günlük 150 bin kişilik çorba, 20 bin kişilik 3 çeşit yemek, 22 bin ekmek üretimi gerçekleştirilebiliyor. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kocaeli'de Ramazan Pidesi 20 TL'den Satışa Sunulacak - Son Dakika

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