Kocaeli'ye Yeni Tramvaylar Geldi

Bozankaya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi için özel olarak tasarladığı 10 araçlık tramvay projesinin son aracının üretimini de tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şehrin toplu ulaşım ihtiyaçları ve altyapısı dikkate alınarak özel olarak tasarlanan yeni nesil tramvaylarla hem teknolojik hem de estetik açıdan çağdaş ulaşım çözümleri bir araya getirildi.

Projenin 10. aracı üretim bandından çıkarak Kocaeli'ye sevk edildi. Yüzde 100 alçak tabanlı yapısıyla tüm yolculara erişilebilir bir ulaşım imkanı sunan tramvaylar, Bozankaya'nın Ankara'daki tesislerinde üretildi.

Kocaeli Belediyesi'ne teslim edilen 33 metre uzunluğundaki çift yönlü tramvaylar, 298 yolcu kapasitesine sahip bulunuyor.

Regeneratif frenleme sistemi sayesinde araçlar frenleme sırasında oluşan enerjiyi geri kazanarak enerji verimliliğini artırırken, hafif ve dayanıklı gövde yapısıyla daha az enerji tüketimi sağlıyor.

" Türkiye'nin dört bir yanına değer katmayı sürdüreceğiz"

Sessiz çalışma özelliğiyle yolcularına konforlu bir seyahat imkanı sunan tramvaylar, şehirlerin sürdürülebilir taşımacılık hedeflerine ulaşmasına da katkı sağlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel ulaşım vizyonuna hizmet eden tramvaylarla şehir içi trafiği rahatlatmak, karbon salımını azaltmak ve daha sürdürülebilir bir ulaşım sistemini desteklemek hedefleniyor. Proje aynı zamanda Türkiye'nin raylı sistemlerdeki dışa bağımlılığını azaltma stratejisine katkı sağlıyor.

Bozankaya ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile imzaladığı sözleşme kapsamında da Kocaeli için 5 tramvay daha üretecek. Hem belediye hem de bakanlıkla yapılan sözleşmeler kapsamında Kocaeli'nde hizmet verecek Bozankaya tramvayı sayısı 15'e yükselecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, Kocaeli için özel olarak geliştirdikleri projeyi başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Şehirlerin ulaşım altyapılarını modern teknolojiyle güçlendirmeye devam ettiklerini vurgulayan Günay, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği, Türk mühendisliğinin geldiği noktayı gösteren örnek projelerden biri oldu. Çevre dostu, erişilebilir ve yüksek teknolojili araçlarımızla Türkiye'nin dört bir yanına değer katmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.