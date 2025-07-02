Konkordato ilan eden akaryakıt devi, hisselerini sattı - Son Dakika
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Ekonomi

Konkordato ilan eden akaryakıt devi, hisselerini sattı

Konkordato ilan eden akaryakıt devi, hisselerini sattı
02.07.2025 08:19
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Türkiye'nin 29 ilinde yaklaşık 100 akaryakıt istasyonu ile hizmet veren Euroil ve nisan ayında konkordato ilan eden Euroil, şirketin hisselerinin yüzde 20'sini ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye sattı.

Akaryakıt markası Euroil, nisan ayında konkordato ilan etti. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi şirkete 3 aylık geçici mühlet kararı verirken, Euroil, hisselerinin yüzde 20'sini ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye sattı. Bu satıştan Euroil Enerji'ye 120 milyon TL ödendi.

KOMİSER HEYETİ DEĞERLENDİRECEK

Euroil Enerji, çoğunluğu taşrada olmak üzere 100'e yakın akaryakıt istasyonu işletmekte. Ayrıca şirketin Mersin, Gaziantep ve Kırıkkale'de depolama tesisleri bulunduğu biliniyor. Yapılan satış sonrası İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin görevlendirdiği 3 kişilik konkordato komiser heyeti, şirketin mali tabloları için temmuz ayında yeni bir değerlendirme yapacak.

İş Dünyası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konkordato ilan eden akaryakıt devi, hisselerini sattı - Son Dakika

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