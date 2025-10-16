Konut fiyatları eylülde arttı! Ankara, İstanbul'u geçti - Son Dakika
Ekonomi

Konut fiyatları eylülde arttı! Ankara, İstanbul'u geçti

Konut fiyatları eylülde arttı! Ankara, İstanbul'u geçti
16.10.2025 10:34
Konut Fiyat Endeksi eylülde aylık bazda yüzde 1.7, yıllık bazda yüzde 32.2 arttı. Reel olarak ise konut fiyatlarında yüzde 0.8 düşüş görüldü. Üç büyük il için KFE değişimleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 30.7, Ankara'da yüzde 41.1 ve İzmir'de yüzde 34.4 yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı.

AYLIK YÜZDE 1.7, YILLIK YÜZDE 32.2 ARTTI

Buna göre, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2023=100), eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,7 artarak 195,7'ye çıktı.

KFE, eylülde yıllık yüzde 32,2 artış gösterirken, bu dönemde reel azalış yüzde 0,8 oldu.

ANKARA İSTANBUL'U SOLLADI

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, eylülde bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 1,5, Ankara'da yüzde 2,3, İzmir'de ise yüzde 2,9 artış kaydedildi.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre İstanbul'da yüzde 30,7, Ankara'da yüzde 41,1, İzmir'de yüzde 34,4 yükseldi.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Eylül ayında en yüksek yıllık artış yüzde 41,1 ile Ankara bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 22,6 ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde gözlendi.

Kaynak: AA

Ekonomi Konut fiyatları eylülde arttı! Ankara, İstanbul'u geçti

SON DAKİKA: Konut fiyatları eylülde arttı! Ankara, İstanbul'u geçti - Son Dakika
