Konut Fiyat Endeksi Nisan'da Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Konut Fiyat Endeksi Nisan'da Arttı

Konut Fiyat Endeksi nisan ayında aylık yüzde 1,5, yıllık yüzde 32,9 oranında yükseldi.

20.05.2025 10:31
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Konut Fiyat Endeksi (KFE) nisanda aylık yüzde 1,5, yıllık yüzde 32,9 arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin KFE verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100) nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,5 artarak 176,4'e çıktı. KFE, nisanda yıllık yüzde 32,9 artış gösterirken, bu dönemde reel azalış yüzde 3,6 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, nisanda bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 2,7, Ankara'da 2,8 ve İzmir'de yüzde 0,2 artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre İstanbul'da yüzde 34,4, Ankara'da yüzde 41,9 ve İzmir'de yüzde 30,9 yükseldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Konut Fiyat Endeksi Nisan'da Arttı - Son Dakika

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