Konut Fiyatları Endişe Veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Konut Fiyatları Endişe Veriyor

Konut Fiyatları Endişe Veriyor
31.07.2025 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul, Ankara ve İzmir'de konut fiyatları hızla artıyor, 'fiyat balonu' tartışmaları yeniden gündemde.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de konut fiyatlarındaki hızlı artış, hem vatandaşları hem de yatırımcıları endişelendiriyor. Emlak piyasasında 'fiyat balonu' tartışmaları yeniden gündemde. Bu çerçevede, hisse senedi piyasalarındaki balon testleri üzerine yaptıkları çalışmayla uluslararası ödüle layık görülen İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Doç. Dr. Hakan Yıldırım ve Ekonomi Analisti Prof. Dr. Meltem İnce Yenilmez, konut piyasasındaki mevcut tabloyu değerlendirdi.

Doç. Dr. Hakan Yıldırım, konut piyasasındaki fiyat balonlarının, hisse senedi piyasalarındakine benzer özelliklere sahip olmakla kendine özgü karmaşık dinamikleri içerdiğini belirtti. Yıldırım, "Konut fiyat balonu, konutların piyasa değerinin, kira gelirleri, hane halkı gelirleri, faiz oranları, inşaat maliyetleri ve demografik faktörler gibi temel ekonomik göstergelerden belirgin ve sürdürülemez şekilde ayrışarak sanal bir fiyat halini alması durumudur" diyerek bu tür bir ayrışmanın çoğunlukla spekülatif beklentilerle ve 'fiyatlar aralıksız yükselecek' algısıyla beslendiğini ifade etti.

Yıldırım, konutların yatırım aracı olarak görülmeye başlandığı, yani kiralamak ya da oturmak için değil, yalnızca değer kazanması amacıyla alınıp satıldığı dönemlerde balon oluşma riskinin arttığını vurguladı.

Fiyat-kira ve fiyat-gelir oranları kritik göstergeler

Prof. Dr. Meltem İnce Yenilmez ise balon tespitinde kullanılan temel göstergelerden fiyat-kira ve fiyat-gelir oranlarına dikkat çekti:

"Fiyat-kira oranı, bir konutun satış fiyatının yıllık kira gelirine oranını gösterir. Bu oran tarihi ortalamaların ya da uluslararası karşılaştırmaların çok üzerine çıkıyorsa, konut fiyatlarının kira getirisine göre aşırı değerlendiği anlamına gelir."

Fiyat-gelir oranının ise konutların hane halkı gelirine göre ulaşılabilirliğini ölçtüğünü belirten İnce Yenilmez, bu oranın hızla yükselmesinin konutların ortalama bir hane için giderek 'ulaşılamaz' hale geldiğini gösterdiğini ve bunun da balon riskine işaret ettiğini söyledi.

Doç. Dr. Hakan Yıldırım ise daha ileri düzey analizlerde kullanılan ekonometrik testlere değinerek, "Bizim de hisse senedi piyasaları üzerine yaptığımız ve Romanya'daki bulgularımızla ödüllendirilen çalışmamızda kullandığımız gibi 'kuyruklu birim kök' testleri emlak piyasası fiyat endekslerine de uygulanabilir" açıklamasını yaptı. Bu testlerin, fiyat serilerinde kendi kendini besleyen, hızlanan bir eğilim olup olmadığını tespit ederek 'balon epizotlarını' ortaya koyduğunu aktardı.

"Konut talebine yeterince hızlı yanıt verilemiyor"

Türkiye genelinde konutun güvenli liman haline geldiğini söyleyen Yıldırım, "Vatandaşlar enflasyondan korunmak amacıyla birikimlerini konuta yönlendirebiliyor. Bu da fiyatların nominal olarak artmasına yol açıyor" dedi. Ancak balon oluşumunun fiyatların temel göstergelerden ne derece ayrıştığıyla ölçüldüğünü vurguladı.

Yerli ve yabancı literatürde yapılan analizler ışığında İstanbul, Ankara ve İzmir'de konut fiyatlarına dair balonlara işaret eden bulgulara ulaşıldığını belirten Yıldırım, İstanbul'da sınırlı arsa arzı, yüksek göç ve yabancı yatırımcı ilgisinin fiyatları sürekli yukarı taşıdığına dikkat çekti. Özellikle lüks ve merkezi konutlarda spekülatif beklentilerin daha da arttığını ifade etti.

Ankara'daki fiyat artışlarının da son yıllarda dikkat çekici boyutlara ulaştığını söyleyen Yıldırım, "Fiyat-kira ve fiyat-gelir oranları İstanbul kadar olmasa da Ankara'da da kendi tari ortalamalarının üzerine çıkılmış durumda" dedi. İzmir'de ise artan iç göçün etkisiyle konut fiyatlarının özellikle sahil şeridinde hızla arttığını belirtti. Yıldırım, "Konut fiyatlarının İzmir'de temel ekonomik göstergelerin üzerinde seyrettiği ifade edilebilir ve bu durum aşırı değerlenme riskine işaret etmektedir" ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde konut talebine yeterince hızlı yanıt verilemediğini aktaran Yıldırım, bu durumun fiyat artışlarını tetiklediğini kaydetti. Ayrıca yabancı alımlarındaki artış, yeni konut projelerine olan ilgi ve döviz bazlı fiyat algılarının da fiyatları yukarı çektiğini sözlerine ekledi.

"Yatırım kararı temel değerlere göre verilmeli"

Konut piyasasında yatırım yapmayı düşünenler için önemli uyarılarda bulunan Prof. Dr. Meltem İnce Yenilmez, "Fiyat hareketlerinden çok temel değerlere ve uzun vadeli sürdürülebilirliğe odaklanmak gerekir" dedi ve alınacak konutun kira getirisi potansiyeli, bulunduğu bölgenin demografik yapısı, ulaşım imkanları ve sosyal altyapı gibi unsurların titizlikle değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

İnce Yenilmez, "Yüksek borçlulukla konut almaktan kaçının ve muhtemel bir fiyat düzeltmesi senaryosuna karşı hazırlıklı olun," diyerek faiz oranlarındaki artışların konut kredilerini pahalılaştırabileceği ve bunun da talep ile fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceğini vurguladı. Son olarak "Rasyonel kararlar, detaylı araştırma ve piyasa dinamiklerinin sürekli takibi bu dönemde başarı için anahtardır" ifadesini kullandı.

Konut piyasasındaki balon riskinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten uzmanlar, yatırımcıların yalnızca fiyatlara değil, ekonomik temellere ve sürdürülebilirliğe bakmaları gerektiğini yineliyor. Detaylı araştırma, temel göstergelere bağlı kalma ve uzun vadeli düşünme; bu dönemde yatırımcıların en sağlam stratejisi olarak öne çıkıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

istanbul, Ekonomi, Ankara, Finans, Emlak, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konut Fiyatları Endişe Veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
Fenerbahçe’den 145 milyon euroluk transfer Fenerbahçe'den 145 milyon euroluk transfer
Galatasaray’dan Kerem Aktürkoğlu bombası Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu bombası
Yer: İstanbul Aracından iner inmez saçına yapıştı Yer: İstanbul! Aracından iner inmez saçına yapıştı
Türk işçiler, 8.8’lik deprem anını kaydetti Türk işçiler, 8.8'lik deprem anını kaydetti
Hamdi Alkan dördüncü kez dünyaevine girmeye hazırlanıyor Hamdi Alkan dördüncü kez dünyaevine girmeye hazırlanıyor
Türkiye’nin en yaşlı kadını Hodi Gürkan hayatını kaybetti Türkiye'nin en yaşlı kadını Hodi Gürkan hayatını kaybetti
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Metin Şentürk kanserle savaşan kardeşi için dua istedi Metin Şentürk kanserle savaşan kardeşi için dua istedi
Bursa’daki orman yangınları 5. günde kontrol altına alındı Bursa'daki orman yangınları 5. günde kontrol altına alındı
Ercan Saatçi’nin acı günü Annesi Nezahat Saatçi hayatını kaybetti Ercan Saatçi'nin acı günü! Annesi Nezahat Saatçi hayatını kaybetti

10:24
Icrypex’in sahibi Gökalp İçer’in tüm mal varlığına el konuldu
Icrypex'in sahibi Gökalp İçer'in tüm mal varlığına el konuldu
10:04
Sedat Peker’in kırmızı bültenle arandığı davanın gizli tanığı kulübede ölü bulundu
Sedat Peker'in kırmızı bültenle arandığı davanın gizli tanığı kulübede ölü bulundu
09:26
Fenerbahçe’nin yıldızları maç içinde birbirine girdi
Fenerbahçe'nin yıldızları maç içinde birbirine girdi
08:25
İsrail, KKTC’ye gözünü dikti: Acil durum operasyonu başlatılmalı
İsrail, KKTC'ye gözünü dikti: Acil durum operasyonu başlatılmalı
07:21
Grev kararı Cumhurbaşkanı kararı ile 60 gün ertelendi
Grev kararı Cumhurbaşkanı kararı ile 60 gün ertelendi
14:36
8.8’lik mega deprem sonrası 24 saat uyarısı Tsunami dalgası 700 km hızla ilerliyor
8.8'lik mega deprem sonrası 24 saat uyarısı! Tsunami dalgası 700 km hızla ilerliyor
14:33
Emlak Konut, Gayrimenkul Sertifikası işlem kodunu ’DMLKT’ olarak duyurdu
Emlak Konut, Gayrimenkul Sertifikası işlem kodunu 'DMLKT' olarak duyurdu
14:22
Dünyaca ünlü şarkıcı, Giresun’daki düğüne katılma hikayesini anlattı
Dünyaca ünlü şarkıcı, Giresun'daki düğüne katılma hikayesini anlattı
14:12
Fenerbahçe, Chobani ile resmi imzayı attı: ’’Atatürk Stadı neden olmadı’’ sorusunu Ali Koç yanıtladı
Fenerbahçe, Chobani ile resmi imzayı attı: ''Atatürk Stadı neden olmadı?'' sorusunu Ali Koç yanıtladı
13:59
’’Doktorlar’’ dizisinin yıldızı Gamze Topuz adeta yıllar meydan okuyor
''Doktorlar'' dizisinin yıldızı Gamze Topuz adeta yıllar meydan okuyor
13:58
Konya savunma sanayide vites yükseltti: İhracat 10 yılda 5 kat arttı
Konya savunma sanayide vites yükseltti: İhracat 10 yılda 5 kat arttı
13:51
Trump, Epstein ile aralarının neden bozulduğunu anlattı
Trump, Epstein ile aralarının neden bozulduğunu anlattı
13:51
Miras kavgası vahşetle bitti, yengesini vurup intihar etti
Miras kavgası vahşetle bitti, yengesini vurup intihar etti
13:29
Genç garson, iş arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Genç garson, iş arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2025 10:50:25. #7.12#
SON DAKİKA: Konut Fiyatları Endişe Veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.