Konut Projeleri İnşaat Sektörünü Canlandıracak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Konut Projeleri İnşaat Sektörünü Canlandıracak

Konut Projeleri İnşaat Sektörünü Canlandıracak

ATO Başkanı Gürsel Baran, 81 ildeki konut projelerinin sektörü ve istihdamı büyüteceğini açıkladı.

19.02.2025 14:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak üzere 81 ilimizde yapılacak konutlar, inşaat sektörünü canlandırırken, lokomotif etkisiyle de ülkemizin büyümesine ve istihdamın artmasına katkı sağlayacaktır" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla, Ankara'daki bir otelde gerçekleştirilen İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu'nun "Türkiye İnşaat Sektör Çalıştay"ına katılarak, bir konuşma yaptı.

Türkiye'nin, inşaat ve müteahhitlik sektöründe güçlü bir ülke olduğunu kaydeden Baran, sektördeki büyük firmaların birçoğunun merkezinin Ankara'da bulunduğunu söyledi.

"43 firmanın, 21'inin merkezi Ankara'da bulunuyor"

Baran, "Türkiye, Dünya'nın En Büyük 250 Müteahhitlik Firması sıralamasında, 43 firma ile Çin'in ardından geliyor. Bu 43 firmanın, 21'inin merkezi ise Ankara'da bulunuyor. Sektör, Orta Doğu'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Amerika'ya kadar uzanan bir coğrafyada, 137 ülkede yürüttüğü başarılı faaliyetleriyle ülkemizin bayrağını en yüksekte dalgalandırıyor. Son yıllarda yurtdışında önemli başarılara imza atan Türk inşaat sektörü, dünyada bir marka haline gelmiş durumda. Özellikle altyapı projeleri, konut inşaatı ve ticari yapılar alanında Türk firmaları, yüksek kalite işçilikleri, rekabetçi fiyatları ile dikkat çekiyor" ifadelerini kullandı.

Baran, yüksek malzeme maliyetleri, tedarik zincirlerindeki aksaklıklar, işgücü eksikliği ve nitelikli eleman bulma zorluğu, bürokratik prosedürlerin karmaşıklığı, haksız rekabet, finansman maliyetlerindeki yükseliş gibi faktörlerin sektörün gelişiminin önünde engel oluşturduğunu ifade ederek, sektörün sağlıklı şekilde işleyebilmesi açısından sorunların çözümüne ilişkin çalışmaların bir an önce hayata geçirilmesinin önemine dikkati çekti.

"81 ilimizde yapılacak konutlar ülkemizin büyümesine katkı sağlayacaktır"

Baran, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Çalıştay'da açıkladığı, Emlak Konut'un yeni başlatacağı kampanyaya da değinerek, "Vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak üzere 81 ilimizde yapılacak konutlar, inşaat sektörünü canlandırırken, lokomotif etkisiyle de ülkemizin büyümesine ve istihdamın artmasına katkı sağlayacaktır" dedi. Baran, kampanya nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara Ticaret Odası, Gürsel Baran, Ekonomi, İnşaat, ankara, Çevre, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konut Projeleri İnşaat Sektörünü Canlandıracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
17:26 Barış için tek şart koştu Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu Barış için tek şart koştu! Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu
17:01 CHP Kurultayı’nın iptali davasında karar CHP Kurultayı'nın iptali davasında karar
16:22 TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı İfadeye götürülüyor TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı! İfadeye götürülüyor
16:07 Mansur Yavaş’tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle Mansur Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı yarışında dengeleri değiştirecek hamle
08:36 Hadise’nin konserinde korku dolu anlar Hayranı sahneye atladı Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı
08:09 Devrim Özkan ve Bige Önal’in bindiği uçağa yıldırım çarptı Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı
08:04 Dünya devi elendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
07:54 Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kaldı Kerem ve Orkun attı, Benfica Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı
07:41 Trump’tan “Zelenski Suudi Arabistan’a neden çağrılmadı“ sorusuna zehir zemberek yanıt Trump'tan "Zelenski Suudi Arabistan'a neden çağrılmadı?" sorusuna zehir zemberek yanıt
07:30 Kılıçlı yeminde sadece 5 teğmen ceza almamış Kılıçlı yeminde sadece 5 teğmen ceza almamış
02:15 Ankara’da şüpheli ölüm ’’Necla Teyze’yi diri diri yaktılar’’ Ankara'da şüpheli ölüm! ''Necla Teyze'yi diri diri yaktılar''
01:00 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
23:26 Feyenoord, Milan’ı Şampiyonlar Ligi’nden eledi Feyenoord, Milan'ı Şampiyonlar Ligi'nden eledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2025 19:11:41. #1.13#
SON DAKİKA: Konut Projeleri İnşaat Sektörünü Canlandıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.