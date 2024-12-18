Konut Satışları Kasım'da Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

Konut Satışları Kasım'da Artış Gösterdi

Konut Satışları Kasım\'da Artış Gösterdi

Kasım ayında Türkiye genelinde 153 bin konut satıldı, Erzurum'da ise 1,135 konut satıldı.

18.12.2024 10:18
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Erzurum'da Kasım ayında bin 135, Türkiye genelinde ise ayında 153 bin 14 konut satıldı.

Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %63,6 oranında artarak 153 bin 14 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 26 bin 320 ile İstanbul, 14 bin 916 ile Ankara ve 8 bin 583 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 89 ile Bayburt, 99 ile Tunceli ve 121 ile Hakkari olarak gerçekleşti.

Erzurum, Kasım ayı konut satışında ülke sıralamasında 29. sırada yer aldı. Erzurum'da Kasım ayı içinde satışı yapılan bin 135 konuttan; 118'i ipotekli ve bin 17'si diğer gruptan gerçekleşti. 506 konut ikinci el, 628'y ise ilk el satış oldu. Erzurum'da 2023 yılında aynı dönemde 781 konut satışı gerçekleşmişti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Konut Satışları Kasım'da Artış Gösterdi - Son Dakika

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