 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Konya'da Dar Gelirli Ailelerin Doğalgaz Sevinci: 1.371 Konutun Dönüşümü Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Konya'da Dar Gelirli Ailelerin Doğalgaz Sevinci: 1.371 Konutun Dönüşümü Tamamlandı

Konya\'da Dar Gelirli Ailelerin Doğalgaz Sevinci: 1.371 Konutun Dönüşümü Tamamlandı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte gerçekleştirdiği proje kapsamında, dar gelirli ve sosyal destek alan 1.371 konutun doğalgaz dönüşümünü tamamladı. İlk etapta Mevlana Müzesi çevresindeki 1.108 konutun dönüşümünü gerçekleştiren belediye, ikinci etapta şehir merkezinde ikamet eden 263 konutun daha dönüşümünü tamamladı. Projenin üçüncü etap çalışmaları da devam ediyor. Aileler, bu dönüşümle birlikte yaşam kalitelerinin arttığını belirtiyor.

31.01.2024 14:57
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Büyükşehir Belediyesi, çevre ve insan sağlığının korunması yönündeki çalışmaları ile Türkiye'ye örnek oluyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, temiz hava çalışmaları kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte 2021 yılında "Konya Tarihi Kent Merkezi ve Mevlana Bölgesinde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi"ni hayata geçirdiklerini hatırlatarak, ilk etapta 4 mahallede sosyal yardımlaşma kömürü alan, dar gelirli 1.108 konutta doğalgaz dönüşümünü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Konya'da Dar Gelirli Ailelerin Doğalgaz Sevinci: 1.371 Konutun Dönüşümü Tamamlandı

Büyükşehir olarak projenin ikinci etabında ise şehir merkezinde ikamet eden dar gelirli, sosyal destek alan 263 konutun dönüşümünü daha tamamladıklarını vurgulayan Başkan Altay, "Böylece projenin uygulamaya başladığı 2021 yılından itibaren 1.371 ailemizi doğalgazla buluşturduk. Hem hemşehrilerimize destek sağlamış olduk hem de uygulandığı bölgelerde kömürden kaynaklı kirlilikte yüzde 99 azaltım sağlamış olduk" dedi.

Projenin üçüncü etap çalışmalarının da planlandığı şekilde devam ettiğini dile getiren Başkan Altay, "Bu etapta da inşallah 300 konutun doğalgaz dönüşümünü sağlayacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak tek gayemiz çocuklarımıza daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve temiz bir Konya bırakmak" diye konuştu.

Konya'da Dar Gelirli Ailelerin Doğalgaz Sevinci: 1.371 Konutun Dönüşümü Tamamlandı

AİLELER DOĞALGAZLA RAHATA KAVUŞMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYOR

Evinde doğalgaz kullanmaya başlayan Kerziban Tahtalı, çok memnun olduğunu belirterek, "Doğalgaz bağlanmadan önce iyi değildik. Odun, kömür aldın, alamadın. Şimdi memnunum. Uğur İbrahim Altay başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah kendisinden razı olsun" ifadelerini kullandı.

3 çocuk annesi Dursine Kara ise doğalgaz bağlandıktan sonra çok rahat ettiklerini ifade ederek duygularını şu sözlerle anlattı: "Çocuklarım artık istedikleri odada ders çalışabiliyor. Mutfağım sıcacık. Sıcak olunca yemek yapmak daha bir zevkli oluyor. Böyle bir hizmeti bize getirdiği için Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Ben çok memnunum. Bu uygulamanın benim gibi birçok vatandaşa gelmesini isterim."

Konya'da Dar Gelirli Ailelerin Doğalgaz Sevinci: 1.371 Konutun Dönüşümü Tamamlandı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ümit Demir : Valla komur daha iyi..para verirsin ama isinamassin 1 2 Yanıtla

Konya Büyükşehir Belediyesi, Uğur İbrahim Altay, Çevre, Belediye, Belediye Bülteni, Gündem, Genel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konya'da Dar Gelirli Ailelerin Doğalgaz Sevinci: 1.371 Konutun Dönüşümü Tamamlandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2024 15:44:26. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da Dar Gelirli Ailelerin Doğalgaz Sevinci: 1.371 Konutun Dönüşümü Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement