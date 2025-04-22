Konya\'nın İhracat Gücü Vurgulandı

Konya iş alemiyle biraraya gelen Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Konya'nın önemli bir ürettim üssü olduğunu vurgularken; KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk oda olarak kamu ve özel sektörle güç birliği yapmayı sürdüreceklerini söyledi.

Ticaret Bakanlığı, Konya Ticaret Odası (KTO), Konya İhracatçılar Birliği Derneği (KONİB) işbirliğiyle, KTO'nun ev sahipliğinde Ticaret Bakanlığı'nın ihracatçılara yönelik desteklerinin anlatıldığı program, KTO Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programda Ticaret Bakanlığı'nın ihracatçılara yönelik destekleriyle ilgili detaylı bilgiler verilirken, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen "İhracat Akademisi" projesi kapsamında Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, KTO Karatay Üniversitesi ve İhracat Akademisi arasında Eğitim İşbirliği Protokolü imzalandı.

"Üretim üssü Konya'nın ülkeye katkısı büyük

Programda konuşan Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, dünyada yaşanan ekonomik belirsizliklere ve zorluklara rağmen Türkiye'nin uluslararası arenada ekonomide başarı hikayesi yazmaya devam ettiğini söyledi. Türkiye ekonomisinin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat ekseninde büyüyerek daha güçlü bir yapıya kavuştuğunu vurgulayan Kılıçkaya; "Ülkemiz 2024 yılında yüzde 3,2 oranında büyürken, net ihracatın büyümeye katkısı 1,1 puan olmuştur. Böylelikle Türkiye Ekonomisi 18 çeyrek boyunca büyümeye devam etmiştir. Bu başarı hikayesinin motoru kuşkusuz Konya gibi üretim gücü yüksek şehirlerimizdir. Sadece Konya ilimizden ihracatımız 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,5 artarak 3.6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu verilerde, özellikle tarım sektörümüzün kalite odaklı büyümesi dikkat çekici bir rol oynamıştır. Şunu ifade etmekten gurur duyarım ki; son dönemde Konya, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da önde gelen tarım merkezlerinden biri haline gelmiştir. Konya'nın tarımın yanı sıra güçlü sanayi üretim altyapısı ve ihracat kabiliyetiyle küresel pazarlardaki önemi her geçen gün artmaktadır. Konya gibi üretim üssü şehirlerimiz sayesinde 2002 yılında 36,1 milyar dolar olan ihracatımız 2024 yılında 262 milyar dolara ulaşarak rekor kırmıştır. İş dünyamızla, ihracatçılarımızla omuz omuza yürüdüğümüz yolda yakaladığımız bu başarı; sürdürülebilir ihracat artışı vizyonuyla katma değeri artıran ve teknolojik gelişim sağlayan dönüşümünün sonucudur." dedi.

İş birliği, güç katıyor

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk de yaptığı konuşmada, ihracatı artırmanın önemine değindi. Bunun için kamu ve özel sektör iş birliği ile çalışmanın önemine işaret eden Başkan Öztürk, "İşletmelerimizin uluslararası pazarlara erişimlerinin kolaylaştırılması, ticaretin önündeki engellerin azaltılması, ekonomik sürdürülebilirliğimiz açısından kritik bir rol oynamaktadır. Bu nedenle devletimiz ile özel sektörün el birliğiyle sürdürdüğü çalışmalar, hem bugünkü kalkınmamıza hem de gelecek nesillere daha sağlam bir ekonomik miras bırakmamıza hizmet etmektedir" dedi.

Konya'nın ekonomik parametreler ışığında ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan bir şehir olduğuna vurgu yapan Başkan Öztürk, sözlerine şöyle devam etti: "Konya'nın ihracat hikayesi, kısa sayılabilecek bir geçmişe sahip olsa da bugün büyük bir başarıya dönüşmüş durumdadır. 2001 yılında sadece 100 milyon dolar seviyesinde olan ihracatımız, geçen 24 yılda yüzde 3.500'ü aşan bir artışla bugün çok daha ileri bir noktaya taşınmıştır. Konya olarak 2001 yılında Türkiye ihracatından aldığımız pay sadece binde 3 iken, bugün bu oranı yüzde 1,60 seviyelerine çıkardık. 2024 yılında 3,5 milyar doları aşan ihracat gerçekleştiren Konya, Türkiye ihracatında yüzde 1,6'lık pay alarak en çok ihracat yapan 10. il olmuştur. Daha da önemlisi, bu 10 il arasında ihracatını bir önceki yıla göre en çok artıran 3. şehir Konya'dır. Bugün 3 bin 400'ü aşkın ihracatçı firmamızla 180'den fazla ülkeye ihracat yapıyor, 1,7 milyar dolar dış ticaret fazlası veriyoruz. Bu başarı, iş dünyamızın girişimciliği, azmi ve kararlılığı sayesinde mümkün olmuştur."

"KTO, ihracatçıların yanında"

"Hedefimiz Türkiye ihracatından aldığımız payı daha da yukarı taşımak, Konya'yı uluslararası ticaretin en önemli merkezlerinden biri haline getirmektir" diyen Başkan Öztürk, bu çerçevede Konya Ticaret Odası olarak yaptıkları çalışmaları şöyle anlattı: "Kurduğumuz KTO Dış Ticaret Merkezi, ihracatçı firmalarımızın uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırmak, ihracat kapasitelerini artırmak ve rekabet güçlerini geliştirmek adına faaliyetlerini aktif bir şekilde sürdürmektedir. Merkezimiz, üyelerimize çeşitli danışmanlık ve destek hizmetleri sunarak uluslararası ticarette daha etkin rol almalarını sağlamaktadır. Ayrıca dijital altyapımızı da güçlendirdik. Hayata geçirdiğimiz www.listofcompany.com web portalı, Konya'nın 7 bin 500'den fazla firmasını ve 18 bin 500'den fazla ürününü içeren kapsamlı bir veri tabanına ev sahipliği yapmaktadır. 8 dilde yayın yapan bu platform, dünya genelindeki işletmelere Konya'nın sanayi gücünü tanıtmakta, firmalarımızla iletişim kurmalarına imkan sağlamaktadır. Bunlara ek olarak, yurtdışındaki uluslararası fuarlara katılım sağlıyor, ticaret heyetleri organizasyonları düzenliyor ve B2B'lerle ihracatçılarımızı potansiyel alıcılarla buluşturuyoruz. Bu sayede alternatif pazarlara açılmamız, Konya'nın ticari potansiyelini dünya genelinde daha geniş kitlelere tanıtmamız mümkün oluyor."

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç da, nitelikli insan kaynağı yetiştirmede öncü rol üstlenme gayretiyle çalıştıklarını vurguladı.

İhracat Akademisi Protokolü imzalandı

İhracat ekosisteminin insan kaynağı alt yapısını güçlendirmek ve yeni ihracatçılar kazandırmak amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen "İhracat Akademisi" projesi kapsamında Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, KTO Karatay Üniversitesi ve İhracat Akademisi arasında Eğitim İşbirliği Protokolü imzalandı. Protokole Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, İhracat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Koray Ali Konca imza attı. İstanbul'da Marmara Üniversitesi ve Ankara'da Ankara Üniversitesi'nin ardından KTO Karatay Ünivesitesi ile imzalanan protokol ile Konya, İhracat Akademisi'ne sahip üçüncü il oldu.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, "Sürdürülebilir ihracatı sağlamak, ihracatçılarımıza uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak ve sektörün ihtiyaç duyduğu donanımlı iş gücünü yetiştirmek amacıyla ihracatçılarımıza yönelik gerçekleştirdiğimiz eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerimize yeni bir boyut kazandıran, pilot uygulamalar olarak Ankara ve İstanbul'da başladığımız İhracat Akademisi eğitim programlarımızı Konya'da da hayata geçirmenin heyecanını sizlerle paylaşıyorum. Burada özellikle vurgulamak isterim ki İhracat Akademisinin ülkemizde yaygınlaşmasının ilk adımını Ankara ve İstanbul'dan sonra Konya'da atıyoruz" dedi.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk de "Konyamız imzaladığımız protokolle İhracat Akademisi ile işbirliği yapan üç şehirden biri olmuştur. Şehrimiz ihracatçı ailesine nitelikli eleman kazandıracak, ihracatta özel sektör akademi işbirliğine katkı sağlayacak protokolün imzalanmasında emeklerinden dolayı genel müdürümüze teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Programda Ticaret Bakanlığı bürokratları tarafından ihracatçılara yönelik teşvik ve desteklerle ilgili detaylı sunumlar gerçekleştirildi.

Programa; Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, Konya Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağlayan, Konya Gümrük Müdürü Hasan Hüseyin Koçak, Ticaret Bakanlığı'ndan bürokratlar ve Konya iş aleminin temsilcileri katıldı. - KONYA