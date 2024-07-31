Konya Valisi: Konya'nın yatırım iştahı oldukça yüksek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Konya Valisi: Konya'nın yatırım iştahı oldukça yüksek

Konya Valisi: Konya\'nın yatırım iştahı oldukça yüksek

Konya Valisi Vahdettin Özkan, üretim ve rekabet gücünün artması için kararlılık vurgusu yaparak, Konya'nın yatırım iştahının oldukça yüksek olduğunu söyledi.

31.07.2024 11:02  Güncelleme: 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Valisi Vahdettin Özkan, üretim ve rekabet gücünün artması için kararlılık vurgusu yaparak, Konya'nın yatırım iştahının oldukça yüksek olduğunu söyledi.

Sarayönü Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyet Toplantısı Valilik Toplantı Salonu'nda yapıldı. Vali Vahdettin Özkan başkanlığında düzenlenen toplantıda; Sarayönü OSB'nin faaliyetleri değerlendirilerek bir an önce nitelikli yatırım, üretim, ihracat odaklı, yenilikçi, yeşil dostu sanayinin inşaası ve işletilmesi ile istihdamın artırılması için yapılması gereken çalışmalar istişare edildi. Toplantının başlangıcında bir konuşma gerçekleştiren Vali Özkan; üretim ve rekabet gücünün artması için kararlılık vurgusu yaparak, "Sarayönü ilçesi, Yeni Türkiye Yüzyılının üretim, istihdam ve ihracat hedeflerine kararlı adımlarla ilerliyor. Konya'nın yatırım iştahı oldukça yüksek. Önceki yıllarda organize sanayi bölgelerinde yatırımcı bulmakta zorlanırken, günümüzde 10 parsel için ilan verdiğimizde 430 yatırımcı başvuruda bulunuyor. Bu durum, yatırım iştahının ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor" dedi.

Bölgenin avantajlarına değinen Vali Özkan, "Sarayönü'nün bir diğer önemli avantajı depremsellik riskinin daha az olduğu bir lokasyona sahip olması. Marmara Bölgesindeki doygun sanayi göz önüne alındığında, Konya civarı sanayileşmenin yeni merkezi olma yolunda ilerliyor" şeklinde konuştu.

Konya'daki stratejik bağlantıların önemine değinen Vali Özkan, orta vadede Mersin Limanına bağlantının kurulmasıyla önemli bir rekabet avantaj elde edileceğini ifade etti.

Eğitimli yeni neslin avantaj olduğunu belirten Vali Özkan, "Konya sanayileşme periyodundaki ikinci ve üçüncü nesil gençler, dünyayı ve ticareti çok daha iyi biliyor. Bu durum, küresel ekosistemi tanıma ve riskleri yönetme konusunda büyük bir insan kaynağı avantajı sağlıyor. Ayrıca, ilçelerde daha fazla teşvikten yararlanılması da yatırımcıları cezbediyor" ifadelerini kullandı.

"Konya'da 3 bin 400 firma, 184 ülkeye ihracat yapıyor"

Konya'nın sektörel çeşitlilik ve ihracat çeşitliliğine değinen Vali Vahdettin Özkan, "Konya'da 3 bin 400 firma, 184 ülkeye ihracat yapıyor ve birçok farklı alanda üretim gerçekleştiriliyor. İhracat çeşitliliği ve Avrupa Birliği ülkelerine ihracat Konya'nın önemli avantajlarından biri. Ar-Ge, inovasyon ve yeşile duyarlılık gibi yeni kalkınma hedeflerine uyum sağlama konusunda da Konya anlamlı bir refleks göstermektedir" şeklinde konuştu.

Maddi kalkınmanın, manevi değerlere sahip çıkmayı da kolaylaştıracağını belirten Vali Özkan, "Ekonomik olarak güçlenmek, dış politikada etkili olabilmek ve değerlerimizi korumak için önemli. Savunma sanayi başta olmak üzere diğer sanayi dallarındaki gelişmeler, dış politikada da etkili olmamızı sağlıyor. Tüm bu gelişmeler, ilçemizin, şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasını sağlayacak. İnsanlarımızın yaşam kalitesini artırarak huzur ve istikrar içinde yaşamasına vesile olacak. Ekonomik ve teknolojik bağımsızlık; yabancı kültürlerin etkisini kıracak kadim değerlerimizle yaşamayı sağlayacaktır. Bu duygular içinde hep birlikte daha güzel bir geleceğe yürümüş olacağız" diye konuştu.

Toplantıya; Vali Vahdettin Özkan'ın yanı sıra Sarayönü Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, Tuzlukçu Kaymakam V. Muhammed Çınarka, Hüyük Kaymakam V. Ahmet Turan Gel, Taşkent Kaymakam V. Muhammet Yücetağ, Emirgazi Kaymakamı Nural Cengiz Yamakoğlu, Bozkır Kaymakam V. Atilla Mete, Derbent Kaymakamı Bünyamin Miroğlu, Altınekin Kaymakamı Muhammed Emin Baştürk ve Ahırlı Kaymakamı V. Gönül Uçar, Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç, Sarayönü OSB Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Kulu, Sarayönü OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Arslan, Sarayönü OSB Müdürü Yönetim Kurulu Üyesi Nafiz Solak, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Daire Başkanı Hasan Hüseyin Esfendiyar, OSB Müteşebbis Heyeti Mahmut Keleş, Süreyya İlerigiden, Kazım Öztürk, Ömer Çoktosun, Can Kılıç, İbrahim Bozkurt Çağlayan ve İnşaat Mühendisi Emrullah Çeledir katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Vahdettin Özkan, Konya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konya Valisi: Konya'nın yatırım iştahı oldukça yüksek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:16 Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz
11:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum
10:37 Kapalıçarşı’da 500 kuyumcuya Maliye’den vergi baskını Kapalıçarşı'da 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını
07:43 Haniye suikastının ardından İsrailli Bakandan skandal yorum Haniye suikastının ardından İsrailli Bakandan skandal yorum
06:47 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran’da öldürüldü Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü
11:28 Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı
11:11 Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler Avrupa, Fenerbahçe’nin Lugano zaferini konuşuyor Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler! Avrupa, Fenerbahçe'nin Lugano zaferini konuşuyor
10:37 Sakın Mourinho duymasın Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio’dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler Sakın Mourinho duymasın! Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler
10:24 Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı
10:17 Hizbullah’tan Haniye suikastı sonrası intikam sözü: Direnişçilerimizin kararlılığı daha da güçlenecek Hizbullah'tan Haniye suikastı sonrası intikam sözü: Direnişçilerimizin kararlılığı daha da güçlenecek
10:14 Hindistan’da eski kocası tarafından ağaca bağlanan kadın, 40 gün sonra bir çoban tarafından kurtarıldı Hindistan'da eski kocası tarafından ağaca bağlanan kadın, 40 gün sonra bir çoban tarafından kurtarıldı
10:02 Sanat dünyası Genco Erkal’ın ölümüyle yasa boğuldu Sanat dünyası Genco Erkal'ın ölümüyle yasa boğuldu
10:00 Szymanski’nin 903’teki golü her şeyi değiştirdi İşte güncellenen ülke puanı sıralaması Szymanski'nin 90+3'teki golü her şeyi değiştirdi! İşte güncellenen ülke puanı sıralaması
09:48 Kurumlar arasında kriz Valilik sildirdi, belediye yeniden yazdı Kurumlar arasında kriz! Valilik sildirdi, belediye yeniden yazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 12:01:26. #1.13#
SON DAKİKA: Konya Valisi: Konya'nın yatırım iştahı oldukça yüksek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement