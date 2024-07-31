Konya Valisi: Konya\'nın yatırım iştahı oldukça yüksek

Ekonomi

Konya Valisi Vahdettin Özkan, üretim ve rekabet gücünün artması için kararlılık vurgusu yaparak, Konya'nın yatırım iştahının oldukça yüksek olduğunu söyledi.

Sarayönü Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyet Toplantısı Valilik Toplantı Salonu'nda yapıldı. Vali Vahdettin Özkan başkanlığında düzenlenen toplantıda; Sarayönü OSB'nin faaliyetleri değerlendirilerek bir an önce nitelikli yatırım, üretim, ihracat odaklı, yenilikçi, yeşil dostu sanayinin inşaası ve işletilmesi ile istihdamın artırılması için yapılması gereken çalışmalar istişare edildi. Toplantının başlangıcında bir konuşma gerçekleştiren Vali Özkan; üretim ve rekabet gücünün artması için kararlılık vurgusu yaparak, "Sarayönü ilçesi, Yeni Türkiye Yüzyılının üretim, istihdam ve ihracat hedeflerine kararlı adımlarla ilerliyor. Konya'nın yatırım iştahı oldukça yüksek. Önceki yıllarda organize sanayi bölgelerinde yatırımcı bulmakta zorlanırken, günümüzde 10 parsel için ilan verdiğimizde 430 yatırımcı başvuruda bulunuyor. Bu durum, yatırım iştahının ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor" dedi.

Bölgenin avantajlarına değinen Vali Özkan, "Sarayönü'nün bir diğer önemli avantajı depremsellik riskinin daha az olduğu bir lokasyona sahip olması. Marmara Bölgesindeki doygun sanayi göz önüne alındığında, Konya civarı sanayileşmenin yeni merkezi olma yolunda ilerliyor" şeklinde konuştu.

Konya'daki stratejik bağlantıların önemine değinen Vali Özkan, orta vadede Mersin Limanına bağlantının kurulmasıyla önemli bir rekabet avantaj elde edileceğini ifade etti.

Eğitimli yeni neslin avantaj olduğunu belirten Vali Özkan, "Konya sanayileşme periyodundaki ikinci ve üçüncü nesil gençler, dünyayı ve ticareti çok daha iyi biliyor. Bu durum, küresel ekosistemi tanıma ve riskleri yönetme konusunda büyük bir insan kaynağı avantajı sağlıyor. Ayrıca, ilçelerde daha fazla teşvikten yararlanılması da yatırımcıları cezbediyor" ifadelerini kullandı.

"Konya'da 3 bin 400 firma, 184 ülkeye ihracat yapıyor"

Konya'nın sektörel çeşitlilik ve ihracat çeşitliliğine değinen Vali Vahdettin Özkan, "Konya'da 3 bin 400 firma, 184 ülkeye ihracat yapıyor ve birçok farklı alanda üretim gerçekleştiriliyor. İhracat çeşitliliği ve Avrupa Birliği ülkelerine ihracat Konya'nın önemli avantajlarından biri. Ar-Ge, inovasyon ve yeşile duyarlılık gibi yeni kalkınma hedeflerine uyum sağlama konusunda da Konya anlamlı bir refleks göstermektedir" şeklinde konuştu.

Maddi kalkınmanın, manevi değerlere sahip çıkmayı da kolaylaştıracağını belirten Vali Özkan, "Ekonomik olarak güçlenmek, dış politikada etkili olabilmek ve değerlerimizi korumak için önemli. Savunma sanayi başta olmak üzere diğer sanayi dallarındaki gelişmeler, dış politikada da etkili olmamızı sağlıyor. Tüm bu gelişmeler, ilçemizin, şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasını sağlayacak. İnsanlarımızın yaşam kalitesini artırarak huzur ve istikrar içinde yaşamasına vesile olacak. Ekonomik ve teknolojik bağımsızlık; yabancı kültürlerin etkisini kıracak kadim değerlerimizle yaşamayı sağlayacaktır. Bu duygular içinde hep birlikte daha güzel bir geleceğe yürümüş olacağız" diye konuştu.

Toplantıya; Vali Vahdettin Özkan'ın yanı sıra Sarayönü Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, Tuzlukçu Kaymakam V. Muhammed Çınarka, Hüyük Kaymakam V. Ahmet Turan Gel, Taşkent Kaymakam V. Muhammet Yücetağ, Emirgazi Kaymakamı Nural Cengiz Yamakoğlu, Bozkır Kaymakam V. Atilla Mete, Derbent Kaymakamı Bünyamin Miroğlu, Altınekin Kaymakamı Muhammed Emin Baştürk ve Ahırlı Kaymakamı V. Gönül Uçar, Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç, Sarayönü OSB Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Kulu, Sarayönü OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Arslan, Sarayönü OSB Müdürü Yönetim Kurulu Üyesi Nafiz Solak, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Daire Başkanı Hasan Hüseyin Esfendiyar, OSB Müteşebbis Heyeti Mahmut Keleş, Süreyya İlerigiden, Kazım Öztürk, Ömer Çoktosun, Can Kılıç, İbrahim Bozkurt Çağlayan ve İnşaat Mühendisi Emrullah Çeledir katıldı. - KONYA