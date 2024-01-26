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Kremlin: Ukrayna'nın Gaz Transit Anlaşmasını Uzatmaması Durumunda Gaz Sevkiyatı Belirsizlik Yaratacak - Son Dakika
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Kremlin: Ukrayna'nın Gaz Transit Anlaşmasını Uzatmaması Durumunda Gaz Sevkiyatı Belirsizlik Yaratacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Rusya ile doğal gaz transit anlaşmasının süresini uzatmaması halinde gazın Avrupa'ya nasıl gönderileceğinin belirsizlik yaratacağını ifade etti. Peskov, bu durumun tüm lojistik zincirlerde değişikliğe neden olacağını söyledi. Ukrayna'nın Rus doğal gazının Avrupa'ya akışını sağlayan anlaşmaların süresini uzatmama olasılığı, Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatına yönelik soru işaretleri yaratacak. Peskov, mevcut güzergahlarda sıvılaştırılmış doğal gaz tedariklerinin olduğunu belirtti, ancak bu güzergahların engellenmiş durumda olduğunu ifade etti. Ukrayna üzerinden Avrupa'ya taşınan Rus gazı miktarı geçen yıl azalarak 14,6 milyar metreküpe geriledi.

Kremlin: Ukrayna\'nın Gaz Transit Anlaşmasını Uzatmaması Durumunda Gaz Sevkiyatı Belirsizlik Yaratacak
26.01.2024 - 14:15,  Güncelleme: 14:15
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Rusya ile doğal gaz transit anlaşmasının süresini uzatmaması halinde gazın Avrupa'ya nasıl gönderileceğinin belirsizlik yaratacağını ifade ederek, "Bu durum elbette tüm lojistik zincirlerde değişikliğe neden olur." dedi.

Peskov, Ukrayna'nın Rus doğal gazının Avrupa'ya akışını sağlayan anlaşmaların süresini 2024 sonrası için uzatmama olasılığını St. Petersburg'da gazetecilere değerlendirdi.

Söz konusu kararın Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatına yönelik soru işaretleri yaratacağını dile getiren Peskov, "Buradaki soru, bu doğal gazın oraya nasıl ulaşacağıdır. Elbette Türkiye'ye bağlanan mevcut güzergahlarda şu anda çok talep gören sıvılaştırılmış doğal gaz tedarikleri var." diye konuştu.

Peskov, alternatif bazı güzergahların bulunduğuna işaret ederek, "Ama her şeyden önce bunların hepsi de zaten birçok yönden engellenmiş durumda. Bu durum elbette tüm lojistik zincirlerde değişikliğe neden olur." dedi.

Ukrayna yönetiminin 2023 sonu itibarıyla yayınladığı verilere göre, boru hatlarıyla ülke üzerinden Avrupa'ya taşınan Rus gazı miktarı geçen yıl 2022'ye kıyasla yüzde 28,4 azalarak 14,6 milyar metreküpe geriledi.

Ukrayna'nın ulusal doğal gaz şirketi Naftogaz ile Rusya'nın Gazprom şirketi arasında 30 Aralık 2019'da imzalanan hükümetler arası anlaşmada, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya 2021-2024 dönemi için senede 40 milyar metreküp doğal gaz transiti öngörülüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kremlin: Ukrayna'nın Gaz Transit Anlaşmasını Uzatmaması Durumunda Gaz Sevkiyatı Belirsizlik Yaratacak - Son Dakika
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