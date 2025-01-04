Kruvaziyerle Rus Turist Akını Samsun'da - Son Dakika
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Ekonomi

Kruvaziyerle Rus Turist Akını Samsun'da

Kruvaziyerle Rus Turist Akını Samsun\'da

Astoria Grande kruvaziyeri, Samsun'a bin 157 Rus turistle geldi, 2025 sezonu başladı.

04.01.2025 11:33
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Geçen yıl binlerce Rus turisti Samsun'a getiren Astoria Grande isimli kruvaziyer, bin 157'si Rus turist, 436'sı personel olmak üzere bin 593 kişilik kafilesiyle 2025'in Samsun ziyaretini gerçekleştirdi.

2024'te Samsun'a 27 kruvaziyer seferinin yapıldığı deniz turizmi bu yıl da devam ediyor. 2025'in ilk kruvaziyer ziyareti ise bugün gerçekleşti. Rusya'nın Sochi Limanı'ndan bin 157 turist ile demir alan kruvaziyer, İzmir, İstanbul ve Bartın'ın ardından bugün Samsun Limanı'na geldi. Rus turistlerin Samsun programında Bandırma Müze Gemi, Samsun Müzesi, Cumhuriyet Meydanı, Amazon Köyü, AVM programları ve Atakum ilçe gezisi bulunuyor. Amasya'ya gidenler ise Amasya Müzesi ve Çakallar Tepesi'ni ziyaret edecek.

Bin 157'si Rus turist olmak üzere toplam bin 593 kişiyi taşıyan kruvaziyerin akşam saat 21.00 sıralarında Samsun Limanı'ndan ayrılması planlanıyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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