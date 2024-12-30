KTO 2024 Meclis Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

KTO 2024 Meclis Toplantısı Yapıldı

KTO 2024 Meclis Toplantısı Yapıldı

Konya Ticaret Odası, 2025 yılı bütçesini oybirliğiyle kabul etti ve yeni hedefler belirlendi.

30.12.2024 12:27
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Konya Ticaret Odası'nda (KTO) 2024 yılının son meclis toplantısı gerçekleştirildi. Aralık ayı Meclis toplantısında Konya Ticaret Odası'nın 2025 yılı Oda Faaliyet Programı ve Bütçesi görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

KTO Aralık Ayı Meclis Toplantısı, KTO Eğitim ve Sağlık Vakfı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Ahmet Arıcı'nın yönettiği toplantıda 2025 yılı Oda Bütçesi ve Faaliyet Programı görüşüldü. Oda bütçesi ve faaliyet programı ile ilgili sunum yapan KTO Başkanı Selçuk Öztürk, Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmeleri değerlendirerek sözlerine başladı. Sunumuna 2024 yılında gerçekleştirilen oda faaliyetleri ile devam eden Öztürk, "Konya Ticaret Odası olarak, 2024 yılında üyelerimize, şehrimize ve ülkemize hizmet etmenin mutluluğunu yaşarken, 2025 yılı için yeni hedefler belirleyerek, bu hedeflere ulaşmak için çalışmalarımıza başlamış olmanın heyecanı içindeyiz. Konya Ticaret Odası, üyelerine verdiği hizmetin kalitesini artırmaya 2024 yılında da devam etti. Türkiye'de ve dünyada sayılı odalar arasına girme yolunda bu yıl da başarılı çalışmalar gerçekleştirdik. Meclisimizin desteğiyle, şehrimizin ve ülkemizin hedefleri doğrultusunda odamızın gerçekleştirdiği faaliyetlerde ve projelerde ilerleme kaydettik. İştiraklerimiz ile Konya ekonomisine katma değer sağlamaya devam ettik. Konya Ticaret Odası'nı, şehrimiz ve ülkemiz sınırlarını aşan bir yapıya sahip, dünya çapında 'Marka Oda' haline getirmenin gururunu yaşıyoruz. Konya Ticaret Odası olarak, şehrimiz ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlama vizyonu ile şehrimize kazandırdığımız kurumlarla; Konya'nın dış ticaretinden istihdamına, sanayimizin üretim yapısının dönüşümünden, beşeri sermayemizin güçlenmesine kadar pek çok alanda faaliyet göstermeye gayret ediyoruz. 2025 yılında da odamız, üyelerine verdiği hizmetin kalitesini artırma hedefinde ilerlemeye devam edecektir" dedi.

"2025 yılında da yapacağımız çalışmalarda en büyük yardımcımız meclisimizin vereceği destek olacaktır"

KTO Başkanı Selçuk Öztürk'ün sunumunun ardından oylanan 2024 yılı Oda Bütçesi ve Faaliyet Programı Meclis üyelerince oybirliğiyle kabul edildi. Meclise teşekkür için kürsüye gelen Başkan Öztürk, "2025 Bütçemizin kabulünde gösterdiğiniz teveccüh için değerli meclis üyelerimize teşekkür ediyor, odamıza, şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Bütçemizin hazırlanmasında emeği geçen yönetim kurulumuza, hesapları inceleme komisyonumuza, genel sekreterliğimize, muhasebe müdürlüğümüze ve katkıda bulunan tüm oda personelimize teşekkür ediyorum. Bu vesile ile bütçemizde emeği, alın teri olan tüm üyelerimize de ayrıca en kalbi duygularımla şükranlarımı sunuyorum. Oda bütçemizden harcanan her kuruşta üyelerimizin hakkını gözeten herkesten Allah razı olsun. Meclisimizin değerli destekleriyle kabul edilen 2025 Yılı Bütçemiz ve Faaliyet Programımız ışığında; yeni hedeflerimizde inançla ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizi vurgulamak istiyorum. Oda yönetimi ve meclisi olarak; odamızın köklü tarihine ve büyüklüğüne yakışır şekilde birlik ve beraberlik içerisinde şehrimize ve ülkemize hizmet etme azim ve kararlılığımız devam etmektedir. Bu vesile ile odamızın ve bağlı kurumlarımızın yönetim kademlerinde görev yapan tüm çalışma arkadaşlarıma çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bugüne kadar oda faaliyetlerimizde ve gerçekleştirdiğimiz projelerimizde meclisimizin desteğini almış olmak, yönetim kurulu olarak bizlere büyük mutluluk vermektedir, 2025 yılında da yapacağımız çalışmalarda en büyük yardımcımız meclisimizin vereceği destek olacaktır" şeklinde konuştu.

"Artan üretim maliyetleri sanayi üretimimize ve ihracat hacmimize olumsuz yansımaktadır"

Toplantıda son olarak gündemdeki ekonomik ve sosyal konulara değinen Başkan Öztürk, özel sektörün üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesinin korunması gerekliliğine vurgu yaparak, "Artan üretim maliyetleri sanayi üretimimize ve ihracat hacmimize olumsuz yansımaktadır. Bu noktada, tüm sektörlerde mevcut istihdam destekleri korunmalı, maliyetlerde artışa ve dolayısıyla enflasyonla mücadeleye olumsuz yansıyacak adımlarda dikkatli olunmalı, reel sektörün finansmana erişimi kolaylaştırılmalı, emek yoğun sektörlere ek destekler verilerek üretimin yurtdışına kaymasının önüne geçilmelidir" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Selçuk Öztürk, Politika, Ekonomi, Finans, konya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KTO 2024 Meclis Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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