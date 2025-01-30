KTO 2025-2028 Stratejik Planı'nı Açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

KTO 2025-2028 Stratejik Planı'nı Açıkladı

KTO 2025-2028 Stratejik Planı\'nı Açıkladı

KTO Başkanı Öztürk, Ocak Meclis Toplantısı'nda yeni stratejik hedeflerini ve ekonomik durumu değerlendirdi.

30.01.2025 15:39
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Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, ekonomi gündemindeki konuların değerlendirildiği Ocak Ayı Meclis Toplantısında 2025-2028 Dönemi Stratejik Planı çerçevesinde odanın hedeflerini meclis üyeleriyle paylaştı.

Konya Ticaret Odası'nın Ocak Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Meclis Başkan Vekili Ali Çınar tarafından açılan toplantıda gündemdeki maddelerin görüşülmesinin ardından Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk konuşmasını yapmak üzere kürsüye geldi. Sözlerine Konya'da çöken binada ve Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciasında hayatını kaybedenleri anarak başlayan Öztürk, ekonomi gündemini değerlendirerek konuşmasını sürdürdü. Başkan Öztürk, "Aralık ayında TÜFE aylık bazda yüzde 1,03 ile piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti. Yıllık TÜFE ise yüzde 44,38 olarak gerçekleşti. Mayıs ayındaki yüzde 75,5'lik zirvenin ardından 7 aydır devam eden gerileme eğilimi ile yıllık TÜFE, Haziran 2023'ten bu yana en düşük seviyesine indi. Aralık'ta ÜFE ise aylık bazda yüzde 0,40 artarken, yıllık ÜFE enflasyonu yüzde 28,52 ile Şubat 2021'den beri en düşük düzeyinde gerçekleşti. Enflasyondaki yavaşlamanın dezenflasyon sürecine yönelik olumlu beklentileri desteklemeye devam etmesiyle birlikte Merkez Bankası Ocak ayı toplantısında da faiz indirimine gitti. TCMB geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği toplantısında politika faizini beklentiler paralelinde 250 baz puan düşürerek yüzde 45 düzeyine indirdi. Enflasyondaki düşüşe paralel olarak faizin de 2025 yılında yüzde 30'un altına düşmesini bekliyoruz" dedi.

2024 yılı ihracat rakamlarını değerlendiren Öztürk, "Ülkemizin 2024 yılı mal ihracatı 2023 yılına göre yüzde 2,5 oranında artarak 262 milyar dolara çıktı. Konya ise 2024 yılında ihracatını 2023 yılına göre yüzde 6,7 artırarak 3 milyar 553 milyon dolarla yeni bir rekora imza attı. Açıklanan rakamlar doğrultusunda şehrimizin 2024 yılı Türkiye geneli ihracatındaki payı yüzde 1,57 olmuş, bu oranla Konya en fazla ihracat yapan iller sıralamasında 10. sırada yer almıştır" şeklinde konuştu.

Suriye'de yeni dönemde ticari ilişkilerin artırılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Öztürk, "İş dünyamızın gündeminde Suriye ile yeni dönemde ticari ilişkilerimizi nasıl artırabileceğimiz konusu bulunmaktadır. Yakında, Suriye'nin ekonomik toparlanma, kalkınma ve yeniden inşa süreci başlayacaktır. Tabii ki kolay bir süreç olmayacaktır. Suriye, son 10 yılda milli gelirinin yüzde 60'ını, kamu gelirlerinin yüzde 75'ini kaybetti. Birleşmiş Milletler raporuna göre, Suriye'nin yeniden inşasının maliyetinin 400 milyar doları bulması beklenmektedir. Konya olarak Suriye ile ticari işbirliğini geliştirmek istiyoruz. Bu konuda Konyalı firmalarımızla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Öztürk, "Konya Ticaret Odası olarak, Stratejik Planımızı, odamızın 2025 - 2028 dönemine ilişkin hedeflerimizi kapsayacak şekilde güncellemiş bulunmaktayız. Önceki dönem planımızın büyük oranda gerçekleşmiş olması yeni hedeflerimize ilerle konusunda bizleri cesaretlendirmektedir. Üç yıllık dönemde, sürdürülebilir rekabet gücü ve yüksek katma değerli üretim odaklı bir ekosistem dahilinde, odamızın ve üyelerimizin kapasitesini artırarak dijitalleşme, verimlilik, girişimcilik konularında öncü olmak istiyoruz. Yeşil dönüşüm, enerji verimliliği gibi konularda çalışmalarımız sürdüreceğiz. Üyelerimizin tamamına ulaşarak, yaşadıkları sorunların tespitine ve çözüm noktasında girişimde bulunmaya bu dönemde de ağırlık vereceğiz. Konya'nın yurt içinde ve yurt dışında ticari işbirliklerini artırmaya yönelik faaliyetler de üç yıllık planımız çerçevesinde önem vereceğimiz başlıklardan biri olacaktır" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Selçuk Öztürk, İhracat, Ekonomi, Finans, Suriye, konya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KTO 2025-2028 Stratejik Planı'nı Açıkladı - Son Dakika

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