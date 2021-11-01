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Kuaförlük kazancıyla yaptırdığı muz serasından 250 ton ürün bekliyor! Masrafları düşmeden 1 milyon 375 bin lira kazanacak - Son Dakika

Kuaförlük kazancıyla yaptırdığı muz serasından 250 ton ürün bekliyor! Masrafları düşmeden 1 milyon 375 bin lira kazanacak

01.11.2021 17:09

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan Emin Şencan, yıllarca yaptığı kuaförlük mesleğinden elde ettiği kazancıyla muz serası yaptı. 60 dekar kapalı alanda bir yıldır muz üretmeye başlayan Emin Şencan, yıllık 250 ton civarında verim bekliyor. Şencan hedefini tutturursa, şu anda serada 5.50 liradan satılan muzdan masrafları çıkmadan 1 milyon 375 bin lira gelir elde edecek.

Son yıllarda üretim oranı artarak devam eden muz, Antalya'nın Aksu ilçesinde yıllık bin 500 dekarda 10 bin ton üretiliyor. 2020 yılında ilk muz fidelerini serasına eken Emin Şencan, şu an muz fiyatlarının en düşük seviyede olduğunu, tüccara 5 lira 50 kuruştan satıldığını söyledi.

Kuaförlük kazancıyla yaptırdığı muz serasından yıllık 250 ton ürün bekliyor

"BİR AĞAÇ 60 KİLO MUZ VERİYOR"

Antalya'nın Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde muz üretimi yapan Emin Şencan, "Kuaförlükten kazandığım parayla 150 dönüm yer alarak arazimin 2020 yılında 60 dönümüne muz ektim. İlk hasadı 2021yılı Mart- Nisan aylarında yaptık. İlk hasatta bir hevenk muz ağırlığı 25-30 kilo oluyor. Şu anki haşatımızda bir ağacın vermiş olduğu muz ağırlığı 60 kilo civarında. Bu yıl yıllık hasatta 250 ton civarında muz bekliyorum" dedi.

Kuaförlük kazancıyla yaptırdığı muz serasından yıllık 250 ton ürün bekliyor

"ARACILAR KADAR KAZANMIYORUZ"

Muz fiyatlarına da değinen üretici Emin Şencan, "Şu an muz fiyatları en düşük seviyede. Biz şu an 5 lira 50 kuruştan verdik. Bunlar devamlı aynı kalmıyor. Dönem dönem değişiyor. Muzun azlığına veya çokluğuna göre. Açık arazide ekilen muzların verimine göre 8 liraya da sattığımız zamanlar oldu. Tüccarlar bizden alarak sarartma tesisinde işlendikten sonra marketlere satıyorlar. Marketlerde fiyat farklarının olması tüccar bizden aldıktan sonra üzerine kar koyuyor, onlardan alan satanlarda kar koyarak satıyor. Biz üretici olarak biz o kadar kar yapmıyoruz. Girdi maliyetlerimiz arttığı için biz aracılar kadar para kazanamıyoruz" şeklinde konuştu.

Kuaförlük kazancıyla yaptırdığı muz serasından yıllık 250 ton ürün bekliyor
Kuaförlük kazancıyla yaptırdığı muz serasından yıllık 250 ton ürün bekliyor
Kuaförlük kazancıyla yaptırdığı muz serasından 250 ton ürün bekliyor! Masrafları düşmeden 1 milyon 375 bin lira kazanacak

Antalya, kar, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuaförlük kazancıyla yaptırdığı muz serasından 250 ton ürün bekliyor! Masrafları düşmeden 1 milyon 375 bin lira kazanacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kuaförlük kazancıyla yaptırdığı muz serasından 250 ton ürün bekliyor! Masrafları düşmeden 1 milyon 375 bin lira kazanacak - Son Dakika
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