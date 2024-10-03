Küçükçekmece'de İstihdam Fuarı - Son Dakika
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Ekonomi

Küçükçekmece'de İstihdam Fuarı

Küçükçekmece\'de İstihdam Fuarı

Küçükçekmece Belediyesi, iş arayanları ve işverenleri bir araya getiren fuar düzenledi.

03.10.2024 10:12
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KÜÇÜKÇEKMECE Belediyesi, düzenlediği 'İstihdam Fuarı' ile iş arayanlarla işverenleri bir araya getirdi. Fatih Mahallesi Kapalı Pazar Alanı'nda gerçekleştirilen fuarda; tekstil sektöründen turizme, lojistik sektöründen güvenlik sektörüne kadar toplam 100 firma yer aldı.

Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen fuara; 17 sektörden 100 firma ve 10 okul katıldı. Fuarın açılışına Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, başkan yardımcıları, birim müdürleri, meclis üyeleri, muhtarlar, özel sektör temsilcileri, basın mensupları ve meslek lisesi öğrencileri katıldı.

17 FARKLI SEKTÖRDEN 100 FİRMA KATILDI

İşverene iş gücü, iş arayana istihdam sağlamak amacıyla açılan fuarda; kamu, sağlık, gıda, market, perakende, tekstil, turizm, otelcilik, lojistik, güvenlik, temizlik, metal, plastik, kimya, otomotiv, matbaa ve ayakkabı gibi 17 farklı sektörden toplam 100 firma katıldı. Ayrıca fuarda İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sözer Türcan tarafından mülakat ve özgeçmiş hazırlama teknikleriyle ilgili eğitim verildi.

Fuara katılan meslek lisesi son sınıf öğrencileri ise firmalarla birebir iletişim kurma, staj başvurusunda bulunma şansı yakaladı.

ÇEBİ: VATANDAŞLARIMIZA İYİ BİR KARİYER İNŞA ETMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Fuar açılışına katılan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Bugün burada önemli bir fuara ev sahipliği yapıyoruz. İşsizlik sorununa bir nebze çözüm için çaba içindeyiz. Göreve geldiğimiz günden bugüne Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde, kendi sınırlarımızdaki vatandaşlarımıza iyi bir kariyer inşa etmek için çalışıyoruz. Eşit şartlar sunan, kimseyi geride bırakmayan anlayışımızla, dezavantajlı grupları da istihdama dahil etmek amacındayız. Bu fuarın sosyal adaleti sağlamak ve kamu ile işletmeler arasındaki işbirliğine katkı sağlamak adına güçlü bir adım olduğunu düşünüyoruz. İstihdamın artmasının yalnızca bireysel bir gelişme değil, toplumsal bir gelişme olduğunun da farkındayız. Küçükçekmece Belediyesi olarak, kentimizdeki işsizlik oranını düşürmek, her bir vatandaşımızın daha iyi koşullarda yaşaması ve daha iyi imkanlarla tanışması için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

ALTIN: İŞ ARAYANLAR, İSTİHDAM FUARLARI ARACILIĞI İLE ULAŞAMADIKLARI FİRMALARA RAHATÇA ULAŞABİLİR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bölgesel İstihdam Ofisi Birim Sorumlusu Ali Sedat Altın ise " Küçükçekmece Belediyesi ile beraber vatandaşlarımıza iş arama süreçlerinde yardımcı olmak için buradayız. İş arayanlar mutlaka bu tür fuarlara katılsınlar çünkü normal şartlarda ulaşamadıkları firmalara bu fuarlar aracılığı ile çok rahat ulaşabilirler. Günümüzde en fazla personel aranan sektör güvenlik, sağlık ve hizmet sektörü ve en çok başvurulan sektörde sağlık ve güvenlik sektörü. Beş yılda 200 binden fazla vatandaşımızı istihdam edilmesini sağladık. Küçükçekmece Belediyesi'ne bu fuarı düzenlediği için teşekkür ederim" dedi.

YILDIZ: FUARDA BİRÇOK SEKTÖRDEN KALİTELİ FİRMALAR VAR

Fuarda iş başvurularında bulunan Bilgisayar Programcılığı Bölümü mezunu Damla Yıldız, "En son çalıştığım işimden üç hafta önce ayrıldım ve şu an aktif olarak iş arıyorum. Fuarda tekstilden tutun da havacılık sektörüne kadar birçok kaliteli firma var. Burada birkaç firmaya başvuruda bulundum. Başkanımız Kemal Çebi'ye bu imkanı sağladığı için çok teşekkür ederim" dedi.

DOĞAN: KAPI KAPI DOLAŞIP İŞ ARAMAMA GEREK KALMADI

Üç aydır iş arayan Muhammet Doğan da "İşletme bölümü mezunuyum ve iş arıyorum. Böyle bir fuar açıldığı için çok memnun oldum. Hem kapı kapı dolaşıp iş aramama gerek kalmadı hem de süreç daha kolay ve hızlı ilerledi. Mezun olduğum bölüme ve kariyer hedefime uygun gördüğüm ilanlara başvurdum. Umarım kısa zamanda hedeflerime ulaşabilirim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Küçükçekmece'de İstihdam Fuarı - Son Dakika

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