Bakan Ersoy verileri peş peşe sıraladı! Türkiye'yi ziyaret edenlerin sayısı ilk 6 ayda 23 milyonu buldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yılın ilk 6 ayına ilişkin turizm verilerini açıkladı. Turizm gelirleri yılın ilk 6 aylık döneminde yüzde 27 artarak 21,7 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı yüzde 17.5 artarak 23 milyona yaklaştı.

KİŞİ BAŞI GELİR 100 DOLAR

Bakan Ersoy, kişi başı gelirle ilgili olarak, "Kişi başı gecelik gelirimiz 62 dolara kadar düşmüştü. Şu anda 100 dolarları görmeye başladı Türkiye. Yüzde 50'den fazla olumlu çalışmalar sayesinde artış gerçekleşti. 100 dolarlara gelmiş olduk."

"DEPREM VE RUSLARIN KONUT ALIMI, DOLULUK ORANLARINI ETKİLEDİ"

Otel doluluklarıyla ilgili konuşan Bakan Ersoy, " Deprem, iklim, Rusya ve Rusça konuşan vatandaşların yoğun konut alımı ve otel yerine bu konutlarda konaklamaları, ayrıca dünyadaki alım gücünün daralması dolulukları etkiledi." dedi.

"GEÇEN SENE 14 GECE KALAN TURİST, BU SENE 10 GECE KALMIŞ"

Bakan Ersoy şöyle devam etti: "2022'in 6 ayında %10,5 olan kalış süresi 2023'ün ilk 6 ayında 9.9 olarak gerçekleşti. Turizmde 21,7 milyar dolar gelir oldu, yüzde 27'lik artış var. 2023 yılının ilk 6 ayında Türkiye'ye gelen turist sayısı yüzde 17 arttı ve 22 milyon 945 bin olarak gerçekleşti. Yüzde 27 artışla 21.7 milyar dolar gelir elde edildi. Turist geçen sene 14 gece kaldığı yerde, bu sene 10 gece kalmış. Ya da geçen sene 5 yıldızlı otelde kalıyorsa bu sene 4 yıldızlı otelde kalmış. Bu çözüm yolları nedir dediğimiz zaman. En önemli şey pazar çeşitlemesi. Türkiye son 5 yılda çok fazla çalışma yapıyor.

"ETKİLİ BİR TANITIM GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Ürün çeşitlemesine, gastronomi, sağlık, eğitim, doğa, kültür ürünlerinin ön plana çıktığı tanıtımlar yapıyoruz. Tüm bu çeşitlemede başarılı olmak için etkili bir tanıtım gerçekleştiriyoruz. Türkiye, 200 ülkede tanıtım yapıyor. İlk 20'ye giremeyen Türkiye, son 5 yıllık dönemde ilk 2'ye kadar yükseldi. Yine TikTok'ta 3. sıraya geldi.

Sürdürülebilirlik dünyada en büyük kriterlerden biri olacak. 2023 sonuna kadar 1. kriter %30'u gerçekleşmiş oluyor. 2030 sonuna kadar kriterlerin tamamının gerçekleşmiş oluyor. Şu an itibarıyla 4132 otel sürdürülebilir belgesi aldı. Yıl sonuna kadar Türkiye'deki otellerin sürdürebilirlik belgesi alması. Türkiye olarak sürdürebilirlik belgesi olarak birinci sıraya yükseldik.

"AYASOFYA'NIN MİNARESİ SÖKÜLÜP ONARILACAK"

Ayasofya'da depreme karşı güçlendirme restorasyonuna geçiliyor. Bütün çalışmalarda Ayasofya, ziyarete ve ibadete açık olacak. Minarelerden ilk olarak İkinci Beyazıt minaresi sökülüp onarımı yapılacak."