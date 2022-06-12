Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile küçükbaş hayvan pazarında hareketlilik başladı - Son Dakika
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Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile küçükbaş hayvan pazarında hareketlilik başladı

12.06.2022 10:31
Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile küçükbaş hayvan pazarında hareketlilik başladı

Kurban Bayramının yaklaşmasıyla Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kurulan küçükbaş hayvan pazarında hareketlilik başladı.

Kurban Bayramının yaklaşmasıyla Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kurulan küçükbaş hayvan pazarında hareketlilik başladı. Küçükbaş hayvan üreticileri kilogramı 40 TL'den alıcı bulan canlı hayvan fiyatlarının düşük olmasından dert yakındı.

Şuhutlu küçükbaş hayvan üreticileri yıl boyunca besleyip büyüttükleri hayvanlarını bugün görücüye çıkardı. Şuhut ile birlikte çevre ilçelerden de satıcıların geldiği pazarda az da olsa hareketlilik, alışverişlerin olduğu gözlendi. Pazara satış için gelen küçükbaş hayvan üreticisi Hakan Akgün, fiyatlardan dert yakınarak, "45 liralık kuzunun fiyatı 40, 42 lira şu anda. Isparta Keçilborlu'dan geliyorum. 40 kiloluk bir koyun bin 600 bin 500 civarında yapıyor" dedi.

Mecnun Gezgin isimli üretici ise satışlarda hareketlilik olduğunu ancak fiyatların tatmin edici olmadığını dile getirdi. Gezgin, "Piyasa bundan 15 gün önce çok güzeldi. 15 gün önce koyun baskülü 32, 33'tü şimdi 28'e TL'ye düştü. Ortalık vahim yani zaten alan satan yok. Kurban nasıl geçecek bilmiyoruz. İnşallah olacak, şu anda pek bir şey yok ta bunun bir heyecanı var tabii herkesin bir heyecanı vardır" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile küçükbaş hayvan pazarında hareketlilik başladı
Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile küçükbaş hayvan pazarında hareketlilik başladı
Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile küçükbaş hayvan pazarında hareketlilik başladı
Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile küçükbaş hayvan pazarında hareketlilik başladı

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Kaynak: İHA

Karahisar, Kurban, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile küçükbaş hayvan pazarında hareketlilik başladı - Son Dakika

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