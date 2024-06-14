Kurban Bayramı Tatilinde Kuşadası ve Didim'e Yoğun İlgi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kurban Bayramı Tatilinde Kuşadası ve Didim'e Yoğun İlgi

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte binlerce kişi Kuşadası ve Didim'e akın etti. Tatilciler alışveriş merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

14.06.2024 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı tatilinin başlaması ile birlikte binlerce kişi Türkiye'nin önemli turizm beldelerinden Kuşadası ver Didim'e akın etti. 9 günlük bayram tatilini yazlıklarında veya sahil beldelerinde geçirmek isteyenler alışveriş merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Okullarda karnelerin dağıtılıp hem yaz tatilinin hem de Kurban Bayramı tatilinin başlaması ile Aydın'ın tatil beldeleri Kuşadası ve Didim'e son 24 saat içerisinde on binlerce araç ve yüz binlerce kişi geldi. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin uygun fiyatlı et ve süt ürünlerinin yanı sıra ülke genelindeki 30 yakın kooperatifin ürünlerinin satışının yapıldığı Halk Ege Et şubeleri önünde uzun kuyruklar oluştu.

Tatilcilerin yanı sıra yöre halkının da yoğun ilgi gösterdiği Halk Ege Et Şubesi'nden alışveriş yapmak için bekleyenler, uygun fiyatının yanında daha güvenli buldukları gıdalardan satın almak amacıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmetinden faydalanmak istediklerini belirterek "Alışveriş yapabilmek için beklemek zorunda kalıyoruz. Ancak gerek kaliteli ve güvenilir gıda satması gerekse uygun fiyatla bu ürünlere ulaşabilmemiz dolayısıyla beklemeye değer buluyoruz. Yaklaşık 15 yıldır şehri yöneten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun kendi sofrasına koymayacağı ürünü tezgaha da koydurmayacağına inandığımız için belediyenin bu hizmetinden faydalanmak istiyoruz" diye konuştular.

Vatandaşlar ayrıca, yoğunluk oluşan gün ve dönemlerde Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Ege Et şubelerindeki kasa ve personel sayısını arttırmasını istediler. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Alışveriş, Kuşadası, Tatil, Didim, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kurban Bayramı Tatilinde Kuşadası ve Didim'e Yoğun İlgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
16:45 Aydın’da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü’ne düştü Aydın'da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü'ne düştü
14:17 Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti
17:58 Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:52 Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı
16:49 Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde İlk fotoğraflar geldi Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde! İlk fotoğraflar geldi
16:48 Ankara’yı sağanak yağış ve dolu vurdu Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi Ankara'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 18:38:54. #1.11#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı Tatilinde Kuşadası ve Didim'e Yoğun İlgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement