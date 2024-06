Kurban Bayramı Tatilinde Kuşadası ve Didim'e Yoğun İlgi

Ekonomi

Kurban Bayramı tatilinin başlaması ile birlikte binlerce kişi Türkiye'nin önemli turizm beldelerinden Kuşadası ver Didim'e akın etti. 9 günlük bayram tatilini yazlıklarında veya sahil beldelerinde geçirmek isteyenler alışveriş merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Okullarda karnelerin dağıtılıp hem yaz tatilinin hem de Kurban Bayramı tatilinin başlaması ile Aydın'ın tatil beldeleri Kuşadası ve Didim'e son 24 saat içerisinde on binlerce araç ve yüz binlerce kişi geldi. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin uygun fiyatlı et ve süt ürünlerinin yanı sıra ülke genelindeki 30 yakın kooperatifin ürünlerinin satışının yapıldığı Halk Ege Et şubeleri önünde uzun kuyruklar oluştu.

Tatilcilerin yanı sıra yöre halkının da yoğun ilgi gösterdiği Halk Ege Et Şubesi'nden alışveriş yapmak için bekleyenler, uygun fiyatının yanında daha güvenli buldukları gıdalardan satın almak amacıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmetinden faydalanmak istediklerini belirterek "Alışveriş yapabilmek için beklemek zorunda kalıyoruz. Ancak gerek kaliteli ve güvenilir gıda satması gerekse uygun fiyatla bu ürünlere ulaşabilmemiz dolayısıyla beklemeye değer buluyoruz. Yaklaşık 15 yıldır şehri yöneten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun kendi sofrasına koymayacağı ürünü tezgaha da koydurmayacağına inandığımız için belediyenin bu hizmetinden faydalanmak istiyoruz" diye konuştular.

Vatandaşlar ayrıca, yoğunluk oluşan gün ve dönemlerde Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Ege Et şubelerindeki kasa ve personel sayısını arttırmasını istediler. - AYDIN