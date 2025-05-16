Kurban Pazarında Fiyatlar Sabit Kalıyor

ANTALYA'da, Kurban Bayramı yaklaşırken kurban pazarlarında hareketlilik başladı. Türkiye'nin dört bir yanından getirilen büyükbaş ve küçükbaşlar pazardaki yerini aldı. Küçükbaşların fiyatları 12 bin liradan başlayıp 35 bin liraya, büyükbaşlarınki ise 140 bin liradan başlayıp, kilosuna göre 300 bin liraya kadar çıkıyor.

Kurban Bayramı'na yaklaşık 3 hafta kala kurbanlık hayvanlar çadırlarda yerini alırken, besiciler de hazırlıklarını hızlandırdı. Vatandaşların pazarlara ilgisi her geçen gün artarken sıkı pazarlıklar da yaşanıyor. Fiyatların geçen yıla oranla değişmediğini ve aynı kaldığını belirten besiciler, yoğunluğun bayrama yakın günlerde artmasını bekliyor. Büyükbaşların fiyatı 140 ile 300 bin lira arasında değişirken, küçükbaşların fiyatları ise 12 bin liradan başlıyor, 35 bin liraya kadar çıkıyor.

'FİYATLAR GEÇEN YILA GÖRE ÇOK FAZLA DEĞİŞMEDİ'

Büyükbaşların hızla tükendiğini belirten besici Hasan Duran, "Elimizde kuzu da var, koç da var, koyun da var. Büyükbaşta ise düve ve dana çeşitlerimiz var. Bayrama yaklaşık 20 gün kaldı. Büyükbaş satışlarımızda sona yaklaştık, küçükbaşlarda ise son günlerde hareketlilik daha fazla oluyor. Sabit müşterilerimiz ve çevremiz sayesinde satışlarımız iyi gidiyor. Fiyatlar geçen yıla göre çok fazla değişmedi. Geçen yıl da bu seviyelerden başlamış ve aynı fiyatlarla sezonu kapatmıştık. Bu yıl da yine aynı şekilde devam ediyoruz. Pazarlıklar da keyifli geçiyor, biz esnaf için tatlı bir yorgunluk bu dönem. Gelen müşterilerimiz kolay kolay boş dönmez, herkes memnun ayrılıyor" dedi.

KURBANLIK ALIRKEN DİKKAT EDİLMELİ

Kurbanlık seçerken dikkat edilmesi gerekenlerden bahseden Duran, "Hayvanın boynuzunun kırık olmaması, kulağının kesik olmaması, vücudunda herhangi bir organ eksikliği bulunmaması gerekiyor. Küçükbaşta, kuzu altı ayını doldurmuş ve annesinin boyuna ulaşmış olmalı. Büyükbaşlar ise mutlaka 2 yaşını doldurmuş olmalı. Bu şartlar sağlandığı sürece her hayvan kurban olur" diye konuştu.

Antalya'nın Aksu ilçesinde besicilik yapan Hasan Çelik de "Fiyatlarımız, Kasaplar Odası ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin açıkladığı tarifeler doğrultusunda belirleniyor. Bu yıl küçükbaş hayvanlar için yaklaşık 350 lira civarında kilogram fiyatı açıklandı. Müşterilerimiz ister canlı ağırlıkla, ister parça olarak kesim yaptırabiliyor. Şu an elimizde 20 bin liradan başlayıp 50 bin liraya kadar çıkan çeşitli küçükbaş hayvanlarımız mevcut. Hareketlilik başladı" ifadelerini kullandı.

'SON BİR- İKİ GÜN KALA HAREKETLİLİK ARTAR'

Kurban pazarlarında hareketliliğin son birkaç gün kala artacağını belirten Çelik, "Pazar yoğunluğu geçen yılla hemen hemen aynı seviyede. Bizim düzenimiz belli, yaklaşık 1 ay kala müşterilerimiz gelmeye başlar. Son bir iki gün kala hareketlilik iyice artar. O günlerde hem kesim hem sevkiyat açısından yoğun tempo yaşıyoruz. Satışlarımızdan memnunuz. Artan maliyetlere rağmen bu işi yapmaya devam ediyoruz. Elimizden geldiğince kaliteli ve güvenilir hizmet sunmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.