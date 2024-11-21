Küresel enerjiye yön verenler İstanbul'da buluşuyor - Son Dakika
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Ekonomi

Küresel enerjiye yön verenler İstanbul'da buluşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde yarın gerçekleştireceği İstanbul Energy Forum'da, Türkiye'nin enerji perspektifini anlatacak.

21.11.2024 12:17
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde yarın gerçekleştireceği İstanbul Energy Forum'da, Türkiye'nin enerji perspektifini anlatacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Kongre Merkezi'nde küresel enerji piyasasına yön veren isimlerin buluşacağı İstanbul Energy Forum, "Ortak Gelecek Ortak Hedefler" mottosuyla düzenlenecek.

Farklı ülkelerden bakan düzeyinde katılımın sağlanacağı etkinlikte, uluslararası enerji şirketlerinin üst düzey temsilcilerinin yanı sıra yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, iş dünyası ve medya yöneticileri de yer alacak.

Gün boyu sürecek forumda, enerjide akıllı dönüşüm, iklim değişikliği, küresel ve bölgesel işbirlikleri, arz güvenliği, enerji dönüşümünün finansmanı, enerjide yeni teknolojiler ve yakıtlar gibi başlıklar masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel ve bölgesel işbirliklerine vurgu yapacak

Forumun ana oturumunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin enerji perspektifini konuklarla paylaşırken "ortak gelecek ve ortak hedefler" vizyonu doğrultusunda küresel ve bölgesel işbirliklerine vurgu yapacak.

Ana oturumda ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji görünümü ve geleceğe yönelik hedefleri konusunda değerlendirmelerde bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de enerji, iletişim, diplomasi başlıklarında konuşma yapacak.

Bakanlar Oturumu düzenlenecek

Ana oturum sonrasında Bakan Bayraktar moderatörlüğünde "Dirençli Bir Gelecek için Zorluklar ve Fırsatlar" başlıklı Bakanlar Oturumu düzenlenecek. Bu oturuma Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Shahbazov, Bulgaristan Enerji Bakanı Vladimir Malinov, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Moldova Enerji Bakanı Victor Parlicov, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Abdulsadek, Sırbistan Enerji ve Maden Bakanı Dubravka Djedovic Handanovic ile Özbekistan Enerji Bakanı Jurabek Mirzamahmudov katılacak.

4 farklı oturum

İstanbul Energy Forum kapsamında ayrıca, "Gaz Güvenliğinin Yeni Dinamikleri: Bölgesel Perspektifler" başlıklı BOTAŞ Özel Oturumu, "Akıllı Enerji Dönüşümünde Yeni Teknolojiler ve Yakıtlar için Beklentiler", "Enerji Dönüşümünün Finansmanı: Beklentiler ve Öncelikler" oturumları yapılacak. Forum, "Anadolu Ajansı Teşekkür ve Değerlendirme Toplantısı" ile tamamlanacak.

Kaynak: AA

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