Kuveyt Türk'ten 2,5 milyar TL net kar

Kuveyt Türk, 2021 yılında net karını bir önceki yıla göre yüzde 79 artırarak 2,5 milyar TL seviyesine yükseltti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, katılım finans esasları doğrultusunda geliştirdiği ürün ve hizmetleriyle 30 yılı aşkın süredir müşterilerine hizmet veren Kuveyt Türk, 2021 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Kuveyt Türk, 2021 yılında karlılığını artırarak istikrarlı büyümesini sürdürmenin yanı sıra net karını bir önceki yıla göre yüzde 79 artırarak 2,5 milyar TL seviyesine yükseltti.

Toplanan fon büyüklüğü ise 2020 yılına kıyasla yüzde 74 artışla 212,1 milyar TL'ye ulaşan Kuveyt Türk'ün kullandırdığı fon büyüklüğü yüzde 56 artışla 123,4 milyar TL'ye yükseldi. Özvarlıklarını 10,5 milyar TL'ye, aktif büyüklüğünü ise 254 milyar TL'ye ulaştıran Kuveyt Türk, aktif büyüklük açısından bankacılık sektöründe ilk 10 içinde yer alırken, katılım finans kuruluşları arasında da ilk sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, salgının etkilerinin devam ettiği 2021 yılında makroekonomik görünümün ve küresel ekonomik aktivenin dalgalı bir görünüm izlediğini belirterek, "Bu dönemde dijitalleşme yaklaşımımız doğrultusunda müşterilerimizin beklenti ve taleplerini odağımıza alarak birçok yeniliği hayata geçirdik. Yine bu dönemde, müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını karşılamak üzere yenilikçi çözümler sunduk, önemli iş birlikleri gerçekleştirdik. Güçlü sermaye yapımızla ve dinamik kurumsal yönetim anlayışımızla hissedarlarımızın birikimlerine değer katan adımlar atmayı sürdüreceğiz. Müşteri memnuniyetini ve deneyimini odağımıza alarak 2022 yılında da müşterilerimize yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

2021 yılında Kuveyt Türk, Türk Hava Yolları ile yaptığı anlaşmayla Miles&Smiles'ın resmi ortaklarından biri oldu. Anlaşma kapsamında Miles&Smiles Kuveyt Türk müşterileri, Türk Hava Yolları ve program ortağı hava yolu firmalarıyla gerçekleştirdikleri uçuşlardan, program ortaklarında yaptıkları harcamalardan ve alışverişlerden mil kazanabiliyor. İş birliği ile Kuveyt Türk, bireysel müşterilerinin yanı sıra KOBİ müşterileri için de Miles&Smiles kredi kartlarını hizmete sundu. Ayrıca sektörde bir ilk gerçekleştirilerek mil kazandıran banka kartı hizmete sunuldu. Miles&Smiles Kuveyt Türk Business kredi kartıyla da sektörde bir ilk hayata geçirilerek şahıs firmalarının yanı sıra ilk kez ticari firmalar için de Miles&Smiles kartı hizmete sunuldu.

Sürdürülebilir sermaye benzeri sukuk ihracı

2021 yılında katılım finans ilkeleri doğrultusunda Türkiye'de ve dünyada ilk kez "Global Sürdürülebilir Tier 2 Sermaye Benzeri Sukuk İhracı"nı gerçekleştiren Kuveyt Türk'ün 350 milyon dolar tutarındaki 10 yıl vadeli ve 5. yılın sonunda erken itfa opsiyonu olan sürdürülebilir sukuk ihracına, Kıta Avrupası, Birleşik Krallık, Amerika, Asya ve Körfez dahil çok geniş bir coğrafi dağılımıyla 4,3 milyar doların üzerinde talep geldi. Kuveyt Türk, sürdürülebilir sukuktan elde ettiği kaynağı, yenilenebilir enerji finansmanı başta olmak üzere yeşil ve sosyal proje finansmanlarında değerlendiriyor.

Kuveyt Türk, müşterilerinin finansman ihtiyacını kolay ve hızlı şekilde karşılamak için "Yerinde Finansman" hizmetini devreye aldı. Yerinde Finansman hizmetiyle Kuveyt Türk, müşterilerine evlilik, seyahat, ev yenileme gibi dönemsel ve yüksek tutarlı harcamalarını katılım finans kurallarına uygun şekilde yüksek taksit sayılarıyla satın alabilme fırsatı sunuluyor.

Bu sistemle müşteriler hem fiziki hem de online alışverişlerde anlaşmalı iş yerlerinde yaptıkları alışverişlerde kısa sürede finansman kullanılabiliyor. API teknolojisinin kullanıldığı yeni nesil bir çözüm olan Yerinde Finansman sisteminde katılım finans ilkelerinden murabaha kullanılıyor. Müşteriler, Yerinde Finansman hizmetini 7 gün 24 saat kullanılabiliyor.

Kuveyt Türk, 2021'in aralık ayında, faizsiz finans prensipleri çerçevesinde iki yeni katılma hesabı ürününü müşterilerinin hizmetine sundu.

"Kur Korumalı TL Katılma Hesabı"nda, tasarruflarını TL mevduatı olarak değerlendiren veya döviz cinsinden mevduatlarını TL'ye dönüştüren müşteriler; 3, 6 ve 12 ay vade seçenekleriyle birikim ve tasarruflarını faizsiz finans prensiplerine uygun olarak döviz kuru değişimine karşı koruyabiliyor. 20 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Amerikan doları, İngiliz sterlini veya avro döviz cinsinde mevduatı mevcut olan Kuveyt Türk müşterileri ise birikim ve tasarruflarını TL'Ye dönüştürerek 3, 6 ve 12 ay vade seçenekleriyle, faizsiz finans prensipleriyle oluşturulan "Dönüşüm Destekli TL Katılma Hesabı"nda değerlendirebiliyor. Kuveyt Türk müşterileri, Dönüşüm Destekli Katılma Hesabını, şubelerden, internet şubeden ve Kuveyt Türk Mobil'den; Kur Korumalı TL Katılma Hesabını ise şubelerden açtırabiliyor.

Kuveyt Türk ile Param iş birliğine gitti

Gerçekleştirdiği iş birlikleriyle tüzel müşterilerine de her alanda birçok kolaylık sunmaya devam eden Kuveyt Türk, elektronik ödeme sistemleri ve finansal teknoloji alanının öncü şirketlerinden Param ile iş birliğine gitti. Yapılan anlaşma kapsamında Kuveyt Türk'ün Cebim POS ürününü kullanan işletmeler, müşterilerine Param altyapısını kullanarak çok daha geniş bir ağ üzerinden avantajlar sunarken, 22 banka ve 9 kart markası üzerinden taksitli işlem yapabiliyor. Param ise Kuveyt Türk'ün geniş müşteri ağından yararlanıyor.

Çalışanları için hayata geçirdiği özgün insan kaynakları uygulamalarıyla öne çıkan Kuveyt Türk, bir başarıya daha adını yazdırdı. "5000+ Çalışan Sayısı" kategorisinde birinci olarak üst üste dördüncü kez "Türkiye'nin En İyi İşvereni" olan Kuveyt Türk, 2021'de "Avrupa'nın En İyi İşvereni" ödülünün sahibi oldu. Kuveyt Türk böylece birinci sırada "Avrupa'nın En İyi İşvereni" seçilen ilk Türk şirketi unvanını elde etti.

Kuveyt Türk'ün yüzde 100 iştiraki olan KT Portföy ise bankacılık ve finans dünyasındaki şirketlerin uzmanlık ve mükemmellik alanlarında öne çıkan uygulamalarını ödüllendiren Global Banking & Finance Awards kapsamında düzenlenen The Next 100 Global Awards 2021'de, "En İyi İslami Portföy Yönetimi" ödülüne layık görüldü. Uluslararası alanda önem arz eden bu ödül, KT Portföy'ün varlık yönetimi alanındaki stratejilerinin ve hayata geçirdiği yenilikçi uygulamaların doğruluğunu teyit etti.

Ayrıca, 2021 yıl sonu itibarıyla rakamlarla Kuveyt Türk, reel ekonomiye nakdi ve gayri nakdi fon kullandırımlar aracılığıyla 140,8 milyar TL destek sağladı. 2021 yılında kullandırılan fon büyümesi yüzde 56 düzeyinde gerçekleşti. Yüksek aktif kalitesi odağıyla donuk alacaklar oranı yüzde 2,49 düzeyinde gerçekleşti. Yıl boyunca yüzde 148,9 yabancı para kullandırılan fon büyümesiyle yatırımlar ve dış ticaret finanse edildi. Yıllık toplanan fon büyümesi yüzde 74 gerçekleşerek toplamda 212,1milyar TL toplanan fon hacmine ulaşıldı.

Geçen yıldan bu yana yüzde 71 Türk Lirası toplanan fon büyümesiyle fonlama tabanı içerisindeki TP'nin payı artırıldı. Cari mevduatın toplanan fonlar içerisindeki payı yüzde 60,4 olarak gerçekleşti. Ortalama öz kaynak karlılığı yüzde 27,12 düzeyinde gerçekleşti. Yasal limiti yüzde 12 olan sermaye yeterlilik oranı yüzde 23,05 seviyesine ulaştı.