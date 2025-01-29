LC Waikiki 2024'te En Çok Tercih Edilen Ürünleri Açıkladı

Ekonomi

LC Waikiki, 2024'te internet sitesinden alışveriş yapan müşterilerinin en çok tercih ettiği ürünleri duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kadın, erkek, çocuk ve bebek kategorilerinde her yaşa ve tarza uygun giyim ürünleri sunan LC Waikiki, 2024'ü 50 milyon adedin üzerinde satışla geride bıraktı.

18 milyonun üzerinde ürünle en çok satışın gerçekleştiği çocuk giyim kategorisini, sırasıyla kadın, bebek ve erkek giyim kategorileri takip etti.

LC Waikiki'nin çevrim içi pazar yerinin satışlarında, 2024'te yüzde 77,51 ciro artışı kaydedildi. Yıl boyunca 700 milyondan fazla ziyaret alan internet sitesinin üye sayısı, 2 milyon 185 bin 590 artarak 16 milyon 325 bin 893'e ulaştı.

Türkiye'nin şehirleri arasında, 13 milyon adetten fazla ürün satışıyla İstanbul birinci sırayı alırken, onu Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli takip etti. İstanbul ve İzmirliler tişört, atlet ve takımlara yoğun ilgi gösterirken, Ankaralıların tercihi ise sweatshirt oldu. Tüm illerde en çok tişört ve atlet satılırken, bunları kot pantolon ve sweatshirt izledi.

Kadın giyim kategorisinde en çok satılanlar arasında crop giyim ürünleri ve kazaklar yer alırken, erkek kategorisinde ise kot pantolonlar ve gömlekler öne çıktı.

Çocuklarının ihtiyaçları için LC Waikiki'yi tercih eden ebeveynler, birinci sırada tişört ve takımlara ilgi gösterirken, eşofmanlar ve sweatshirtler de bu kategorinin diğer popüler ürünleri oldu. Bebek giyimde ise en çok takımlar ve elbiseler ilgi gördü.

Ayakkabı kategorisinde spor ayakkabı tercih edildi

Kadın aksesuarlarında en çok satış, omuz çantası, bileklik ve toka ürünlerinde gerçekleşti. Erkek aksesuarlarında başı çekenler ise kemer, şapka ve plaj havlusu oldu. Çocuk aksesuarlarında en çok bere, eldiven ve kep şapka tercih edilirken, ayakkabı kategorisinde ise tüm segmentlerde birinci sırayı spor ayakkabı aldı.

Ev yaşam alanında kahve fincanı takımı, kupa ve "runner", en çok satılan ürünler arasında yer alırken, ev dekorasyonda da dekoratif obje, oda kokuları ve mum öne çıktı.

Oyuncak kategorisinde, oyuncak beton mikseri, kamyon ve araba en çok satılan ürünler olurken, kırtasiye malzemelerinde yapışkanlı etiket ve yapışkanlı not kağıdı, ilk sıralarda yer aldı. Kozmetikte parfüm ve bilyeli deodorant, elektronikte bluetooth hoparlör, en çok satılan ürünler oldu.

Spor kategorisinde beyzbol sopası, badminton topu ve matara, spor giyimde ise tayt, en çok tercih edilen ürünler arasına girdi.