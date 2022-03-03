LC Waikiki, Dünya Kadınlar Günü'ne özel "Eşitsizlik Koleksiyonu" tasarladı - Son Dakika
Üye Girişi

LC Waikiki, Dünya Kadınlar Günü'ne özel "Eşitsizlik Koleksiyonu" tasarladı

03.03.2022 13:34
LC Waikiki, Dünya Kadınlar Günü'ne özel "Eşitsizlik Koleksiyonu" tasarladı

LC Waikiki, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınların iş hayatında yaşadığı fırsat eşitsizliklerine dikkati çekmek amacıyla "Eşitsizlik Koleksiyonu"nu hazırladı.

LC Waikiki, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınların iş hayatında yaşadığı fırsat eşitsizliklerine dikkati çekmek amacıyla "Eşitsizlik Koleksiyonu"nu hazırladı.

LC Waikiki'den yapılan açıklamaya göre şirket, yüzde 59 kadın çalışan, yüzde 44 kadın yönetici oranıyla Türkiye'nin "kadın dostu şirketler" sıralamasında önde gelen firmalar arasında yer alıyor. Bu çerçevede iş hayatındaki ve yönetim kademesindeki kadın oranı gibi verileri tasarımlarına taşıyan LC Waikiki, "#TarzımızEşitlik" mesajı veriyor.

Faaliyet gösterdiği 53 ülkede fırsat eşitliği ilkesiyle hareket eden LC Waikiki, kadınların iş dünyasında karşılarına çıkan eşitsizliklere dikkati çekmek için hazırladığı koleksiyon ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Kadınların iş gücüne katılım verilerindeki eşitsizlikleri koleksiyonuna konu eden LC Waikiki, tasarımlarındaki renk ve desenleri bu oranlara göre şekillendirdi.

Sınırlı sayıda üretilen koleksiyon, seçili mağazalarda ve lcwaikiki.com'da satışa sunuldu.

Daha adil bir dünya ve sürdürülebilir kalkınma için "Tarzımız Eşitlik" diyen LC Waikiki, bu proje kapsamında Türkiye Kadın Girişimciler Derneği'nin Genç Kadınlara Mentorluk Programı'nı destekleyecek.

YORUMLAR
500
Başcı, Avrupa Güreş Şampiyonasında görev yapacak Başcı, Avrupa Güreş Şampiyonasında görev yapacak Van'da 'Mutlu ve Huzurlu Ailenin Sırları' konulu söyleşi Van'da 'Mutlu ve Huzurlu Ailenin Sırları' konulu söyleşi

Dünya Kadınlar Günü, Türkiye, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi LC Waikiki, Dünya Kadınlar Günü'ne özel 'Eşitsizlik Koleksiyonu' tasarladı - Son Dakika


Son Dakika
13:30 Fenerbahçe'de Luiz Gustavo krizi: Sözleşmesinin tek taraflı feshi gündemde!
13:25 Rus tanklarındaki Z ve V harflerinin gizemi ortaya çıktı! Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı
13:24 Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Nalan bebeğini mi kaybediyor?
13:14 Vaagn Haçaturyan, Ermenistan'ın yeni cumhurbaşkanı olarak seçildi
13:13 Tahir Kıran: Rizespor'a sahip çıkılmıyor, Galatasaray kendi kendini kurtarır
13:07 Rus oligarkın sır ölümü! Zamanlaması şüpheli bulundu
12:54 Zelenski, Putin'e meydan okudu: Karadeniz'in dibini görecekler, buna layıklar!
12:29 "Çin olimpiyatlar bitene kadar bekledi dedi, Rusya kendi bildiğini yaptı"
12:25 Hazal Kaya parti tarzıyla olay oldu!: Pantolonun düğmeleri açık kalmış!
12:23 Bakan Soylu'dan ilginç duyuru: Yarın tüm okullarımızda kıymetli bir tatbikatımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 13:41:53. #1.13#
SON DAKİKA: LC Waikiki, Dünya Kadınlar Günü'ne özel "Eşitsizlik Koleksiyonu" tasarladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement