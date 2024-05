Ekonomi

Gaziantep'in önde gelen turizmcilerinden Soner Bacaksız Letonya Gaziantep Fahri Konsolosluğuna atandı. Gaziantep Valisi Kemal Çeber'in de katılımıyla düzenlenen törenle Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Vaivars fahri konsolosluk beratını Soner Bacaksız'a takdim etti.

Letonya'nın Gaziantep Fahri Konsolosluğunun açılışı dolayısıyla resepsiyon gerçekleştirildi. Düzenlenen resepsiyona Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hakan Aslansoy, KATODER Başkanı Sabiha Doğan, TÜRSAB Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, iş ve sanayi dünyasının önde gelen isimleriyle turizm sektör temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Grand Otelde milli marşların okunmasıyla başlayan programda konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Letonya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin yükselerek devam ettiğini söyledi.

"Avrupa Birliği sürecinde Letonya sürekli bizi destekledi"

İki ülke arasındaki tarihi bağlardan bahseden Çeber, "Tarih boyunca Letonya ile iyi ilişkilerimiz oldu. Rus işgali sırasında Türkiye bu durumu kabul etmeyip Letonya'nın yanında yer almıştır. Avrupa Birliği sürecinde Letonya sürekli bizi destekledi. İnşallah bu işbirliği tarih boyunca devam eder. İki ülke arasındaki sağlam ve köklü bağlar Gaziantep ile Letonya arasında aynı şekilde devam edecektir" dedi.

Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Vaivars ise Gaziantep'in bölgede her açıdan sürekli kendini geliştiren bir şehir olduğunu ifade etti. Gaziantep'teki ekonomik potansiyele değinen Peteris Vaivars, " Letonya Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Soner Bacaksız'ı, Letonya'nın bir başka ve Gaziantep'te ilk Letonya Fahri Konsolosluğunun açılışı vesilesiyle içtenlikle tebrik ederek sözlerime başlamak benim için büyük bir onur ve mutluluktur. Bu açılış birkaç ay sonra daha da anlamlı olacaktır çünkü bu iki ülke, Letonya ve Türkiye, arasında Diplomatik ilişkinin kuruluşunun Yüzüncü Yıldönümünü kutlayacak. Bir kez daha tebrikler! Bu önemli olay, iki ulusumuz arasındaki dostluk ve işbirliği açısından önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Lezzetli ve ünlü mutfağı, canlı kültürü, gelişen ekonomisi ve ticaretiyle ünlü bu tarihi şehirde bir araya geldiğimizde, bu yeni Fahri Konsolosluğun stratejik öneminin farkına varıyoruz. Bu konsolosluğun kurulması, Letonya ile Türkiye arasında büyüyen bağların bir kanıtıdır ve Gaziantep'in ekonomik canlılığı ve Orta Doğu'ya açılan bir kapı olma konumu, burayı yeni varlığımız için ideal bir yer haline getirmektedir" ifadelerini kullandı.

"İki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel bağları geliştirmekte kararlıyız"

Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Vaivars iki ülke arasındaki ticaret hacminin gelişmesini de istediklerini söyleyerek, "Bu vesileyle, bu Fahri Konsolosluğun kurulmasına verdiği destekten dolayı Türkiye Hükümetine şükranlarımı sunmak isterim. Letonya ile Türkiye arasında ticaret, yatırım, turizm, eğitim ve kültür dahil her alanda işbirliğinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacağına kesinlikle inanıyorum. Ayrıca Soner Bacaksız'a, Letonya'nın Gaziantep Fahri Konsolosu olarak hizmet etme isteğinden dolayı da teşekkür etmek istiyorum. Sevgili Soner, çok iyi bağlantılara sahip, iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel bağları geliştirme konusunda güçlü kararlılığa sahip, saygın bir iş adamısınız. Letonya'nın bu bölgede mükemmel bir temsilcisi olacağınızdan eminim" ifadelerine yer verdi.

"İki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için çalışacağım"

Gaziantep Letonya Fahri Knsolosu Soner Bacaksız'da böyle bir görevin kendisine tevdi edilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün şehrimizde dost ve kardeş ülke Letonyanın çok kıymetli Büyükelçisi Ekselansları Peteris Vaivars ve kıymetli hanımefendi bizlerle birlikte. Kendisini ve kıymetli eşini şehrimizde ağırlamaktan mutluluk ve onur duyuyoruz. İzninizle, şehrimize büyük değer veren Büyükelçi ve hanımefendi için sizlerden güçlü bir alkış istiyor tekrar Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Güzel ülkemin güzide şehirlerinden Gaziantep her geçen gün Valimizin, Büyükşehir Belediye Başkanlarımızın, Odalarımızın ve bu şehre gönül veren her Gazianteplinin muhteşem çaba ve katkılarıyla, değişiyor, dönüşüyor ve büyük bir gelişimle dünya şehirleri arasında da örnek bir şehir haline gelerek kalpleri fethediyor. Şehrin gelişmesine katkıda bulunan her bir bireye şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Gaziantepli olmanın sorumluluğu büyük"

Gaziantepli olmanın büyük bir sorumluluk getirdiğine de dikkat çeken Bacaksız, "Ben de bu toprakların bir çocuğu olarak bu harika gelişime tanık olmaktan ve her yerde her zaman her fırsatta Gaziantepliyim demekten büyük onur ve gurur duyuyorum. Bir turizmci olarak, Gaziantepli olmanın getirdiği bu büyük sorumluluk; şehrimizin kültürünün, turizm potansiyelinin, yüksek insani değerlerinin tanıtılmasında, dünya şehirleri ile barış, sevgi köprüleri kurarak bu zenginliğin paylaşılarak büyütülmesi için büyük görevleri beraberinde getirdiğinin bilincindeyim. Bir Gastronomi şehri olarak, zaten soframızı, tüm dünyaya açtık, bu zengin sofrada eminim ki konuşulacak ve yapılacak çok şey, yürünecek çok yol var" şeklinde konuştu.

"Gaziantepli Letonya'nın, Letonyalı Gaziantep'in muhteşem kültürüyle tanışacak"

Bacaksız, "Bugün burada, Fahri Konsolosu olmaktan gurur duyduğum Letonya ile iki taraflı değer oluşturan, ülkemiz insanlarını birbirine çok daha yakınlaştırarak, turizm, kültür ve ticari alanlarda yeni boyutlar kazandırarak kalplerimizdeki dinamizmi hayatın tüm alanlarına yayacak bir iş birliğinin naçizane temsilcisi olarak elimden gelenin en iyisini yapacağıma inanıyorum, Söz veriyorum. Büyükelçim, Eminim, çok yakın zamanda, her Gaziantepli Letonya'nın muhteşem kültürüyle tanışacak, bu harikulade ülkenin doğasıyla, sıcak insanıyla buluşarak, yaşam yolculuğunda daha da zenginleşecek, renklenecek ve asırlarca sürecek bir dostluğun temelini atacaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Letonya Türkiye Büyükelçisi Peteris Vaivars, Soner Bacaksız'a fahri konsolosluk beratı takdim etti. - GAZİANTEP