Lisanslı Depoculukta Rekor Kapasite ve Hacim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lisanslı Depoculukta Rekor Kapasite ve Hacim

Lisanslı Depoculukta Rekor Kapasite ve Hacim
28.02.2026 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de lisanslı depoculuk kapasitesi 14,2 milyon tonu aştı, işlem hacmi 392 milyar liraya ulaştı.

Türkiye'de bazı ürünlerin korunması ve ticaretinin sağlandığı lisanslı depoculuk sisteminde kapasite 14,2 milyon tonu aşarken, Türkiye Ürün İhtisas Borsasında (TÜRİB) işlem hacmi 392 milyar lirayı buldu.

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, lisanslı depoculuk sistemi ile uzun süreli depolanabilen hububat, baklagiller, yağlı tohumlar, pamuk, fındık, zeytin, kuru kayısı, Antep fıstığı, süt ürünleri ve kuru üzüm gibi ürünlerin muhafazası ve ticareti sağlanıyor.

Bu kapsamda, yıllar itibarıyla lisanslı depo kapasitesindeki artış dikkat çekerken, 2021'de 8,3 milyon ton seviyesinde olan kapasite, 2022'de 8,9 milyon ton, 2023'te 10,1 milyon ton, 2024'te 12,2 milyon tona yükseldi. Söz konusu depoların kapasitesi, geçen yıl sonu itibarıyla 14,2 milyon tonu aştı. Böylece söz konusu kapasite, 2021-2025 döneminde yaklaşık yüzde 71 arttı.

Sistemde yer alan ürünlerin ticareti, ürünün mülkiyetini temsilen lisanslı depo işletmesince düzenlenen elektronik ürün senetleri vasıtasıyla Türkiye Ürün İhtisas Borsasında yapılıyor.

"Lisanslı depolara, iki boyutlu denetim ve gözetim sistemi"

Türkiye Ürün İhtisas Borsası Genel Müdürü Ali Kırali, AA muhabirine, borsada 2019'dan bu yana 392 milyar liralık işlem hacmine ulaştıklarını bildirdi. Borsada 2026 yıl sonu için 168 milyar liralık işlem hacmini hedeflediklerini belirten Kırali, "İlk iki ayda yaklaşık 20 milyar liralık bir işlem hacmini gerçekleştirdik, seneye iyi bir başlangıç yaptık." dedi.

Lisanslı depoların kapasitesine işaret eden Kırali, Türkiye'nin hububat rekoltesinin üçte birinden fazlasının, lisanslı depolarda tutulabilir hale geldiğini söyledi. Dünyaya örnek olacak teşviklerle, sektörde hızlı büyüme gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kırali, "Buradan sonra büyümeye devam edecek ama biraz daha gözetimi, denetimi artırdığımız birkaç yıla giriyoruz. Çünkü, gerçekten bu hızla büyüyen bir sektörün, mutlaka içinde bazı sorunlar oluyor. Lisanslı depolara, Ticaret Bakanlığımız, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile beraber çalışarak iki boyutlu yeni denetim ve gözetim sistemi getirmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

???????Kırali, lisanslı depoların uzaktan izleneceği ve 2026'da hayata geçirmeyi planladıkları "Lisanslı Depoculuk Bilgi Sistemi"nin ilk aşamasında, lazer ve radar sensörleriyle anlık olarak depolardaki ürün miktarının, merkezi kayıt kuruluşundaki elektronik ürün senedi sayısıyla karşılaştıracağına, bir anomali olduğunda anında alarm üretip fiziksel denetimi tetikleyecek bir sistem üzerinde çalışmaya başladıklarını anlattı.

İkinci olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Ürün İhtisas Borsası ortaklığında, bir denetim şirketi kurulduğunu bildiren Kırali, Ticaret Bakanlığının bu denetim şirketine bazı yetki ve sorumluluklar verdiğini açıkladı. Şirketin, fiziksel olarak denetim sayısının artmasıyla ihbarlarda, rutin denetimlerde, lisans verme veya kapasite artırım denetimlerinde ciddi katkı sağlayacağına değinen, Kırali, hem uzaktan izleme, hem fiziken sahada daha fazla denetimle bu sene lisanslı depolarda büyümenin yanı sıra, gözetim ve denetimin daha sıkılaştığı bir yıl olacağını kaydetti.

"Hacimlerde biraz daha eşit dağılım ana hedefimiz"

???????Kırali, lisanslı depoculukta yer alan ürünlerin artırılması çalışmalarının olduğuna işaret ederek, bu yıl zeytinyağının da bu ürünler arasına ekleneceğini söyledi. Türkiye Ürün İhtisas Borsasında buğday, mısır ve arpa dışındaki ürünlerde, işlemlerin az miktarda olduğunu belirten Kırali, "Bunların sayısını artırmak, ürün sayısını artırmaktan ziyade daha çok üründe işlem gördürebilmek için çabalıyoruz. Hacimlerde biraz daha eşit dağılım ana hedefimiz olacak önümüzdeki senelerde." diye konuştu.

Türkiye Ürün İhtisas Borsası vadeli işlemler piyasasını, bu yıl içinde devreye almayı hedeflediklerine dikkati çeken ???????Kırali, söz konusu girişim devreye alındığında, tahıl ticaretinde köprü görevi gören Türkiye tarımı ve finansal piyasaları için önemli bir yenilik olacağını dile getirdi.

???????Kırali, "Uluslararası Ürün Piyasası" projesine de değinerek, şunları kaydetti:

"Kuzeydeki büyük ihracatçılarla, güneydeki ithalatçılar arasında ürün akımı bizim üzerimizden gerçekleşiyor. Bunu baz alarak, bunu kaldıraç olarak kullanarak, ülkemizde gerçekten organize şekilde uluslararası ürünlerin ticaretinin olduğu bir piyasa açmayı amaçladık. Bunun da ilk adımı, ülkemizdeki antrepolarda millileşmiş veya millileşmemiş, Ticaret Bakanlığımızın kontrolü altındaki antrepolardaki bu ürünleri ticarete açmak. Bu piyasayı, bunun için oluşturduk. İşlemler dolar ve avro cinsinden olacak. Diğer piyasalarımız gibi herkese açık değil, burada daha çok gerçekten bu işin ticaretiyle uğraşan büyük firmaların işlem yapmasını istiyoruz. En azından ilk aşamada, sadece onlara özgü bir piyasa olacak. İnşallah ülkemizin ürün ticaretindeki merkezi konumunu daha da güçlendirecek organize bir piyasayı hayata geçirmiş olacağız."

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Lisanslı Depoculukta Rekor Kapasite ve Hacim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne otel de ne de şirket Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor Ne otel de ne de şirket! Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor
İsrail’de neler oluyor ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti
Sürpriz hamle Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi Sürpriz hamle! Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi
Akü takviyesi faciaya dönüştü, yeni atanan Melike öğretmen hayatını kaybetti Akü takviyesi faciaya dönüştü, yeni atanan Melike öğretmen hayatını kaybetti
Bilim dünyası şokta 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu Bilim dünyası şokta! 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu
Kendine yazdığı ilaç doktoru yoğun bakımlık etti Yaşam savaşı veriyor Kendine yazdığı ilaç doktoru yoğun bakımlık etti! Yaşam savaşı veriyor
İkisi de 13 yaşındaydı Ölüm anları anbean kamerada İkisi de 13 yaşındaydı! Ölüm anları anbean kamerada
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
CHP’li Veli Ağbaba’nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

11:46
Ronaldo’nun sevgilisi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı
Ronaldo'nun sevgilisi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı
11:24
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
11:19
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
11:02
Manchester United iftar yemeği düzenledi
Manchester United iftar yemeği düzenledi
10:55
Bülent Turan’dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz
Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz
10:43
İsrail’in saldırısı sonrası akıbeti merak edilen Hamaney’den haber var
İsrail'in saldırısı sonrası akıbeti merak edilen Hamaney'den haber var
10:39
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık
ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık
10:15
İran’dan saldırılar sonrası ilk açıklama İşte vurulan şehirler
İran'dan saldırılar sonrası ilk açıklama! İşte vurulan şehirler
09:50
Bakan Tekin okulda selefi andının okutulmasına ilişkin ilk kez konuştu
Bakan Tekin okulda selefi andının okutulmasına ilişkin ilk kez konuştu
09:42
Tahran’da peş peşe patlamalar İşte ilk görüntüler
Tahran'da peş peşe patlamalar! İşte ilk görüntüler
09:23
ABD ve İsrail, İran’a saldırı başlattı Tahran’da çok sayıda patlama
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 12:16:19. #7.13#
SON DAKİKA: Lisanslı Depoculukta Rekor Kapasite ve Hacim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.