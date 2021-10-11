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Lübnan'da bir felaket daha! 3 günlük elektrik kalmıştı, şimdide Zahrani Petrol Tesisleri'nde yangın çıktı - Son Dakika

Lübnan'da bir felaket daha! 3 günlük elektrik kalmıştı, şimdide Zahrani Petrol Tesisleri'nde yangın çıktı

11.10.2021 11:42

Günlerdir elektrik kriziyle uğraşan Lübnan'da ordu da devreye girmiş ancak yakıt krizi sebebiyle karanlığa gömülen ülkeye çare olamamıştı. 3 günlük elektriğin kaldığı Lübnan şimdi de yangın felaketiyle karşı karşıya. Zahrani Petrol Tesisleri'ne ait bir depoda çıkan yangının söndürülmesi için tüm itfaiye birimleri seferber olurken, güvenlik güçleri muhtemel bir patlamaya karşı bölgeyi boşaltıyor.

Güneydeki Sayda ile Sur illeri arasında, deniz kıyısında yer alan Zahrani Petrol Tesisleri'ne ait bir depoda çıkan yangına birçok itfaiye aracıyla müdahale ediyor.

BÖLGEYE KİMSE YAKLAŞTIRILMIYOR

Ülkenin resmi haber ajansı NNA, yangının benzin dolu bir depoda çıktığını ve yangından şu ana kadar kimsenin etkilenmediğini aktardı.

Ayrıca güvenlik güçlerinin muhtemel bir patlamaya karşı bölgeye kimseyi yaklaştırmadığı ve trafik seyrinin değiştirildiği belirtildi.

3 günlük elektriği kalan Lübnan'da bir felaket daha! Zahrani Petrol Tesisleri'nde yangın çıktı

ORDU DEVREYE GİRDİ AMA ÜLKENİN 3 GÜNLÜK ELEKTRİĞİ KALDI

Lübnan son zamanlarda elektik krizleri ile karşı karşıya. Özellikle geçtiğimiz günlerde yapılan enerji kesintileri ile açıklamaların gündeme geldiği Lübnan'da Enerji Bakanı Velid Fayyad, ordunun stoklarından elde ettikleri yakıtın sadece 3 günlük ihtiyacı karşılayabileceğini söyledi.

Deyr Ammar ve Zahrani elektrik santrallerinin 3 gün sonra duracağına dikkati çeken Fayyad, şu ifadeleri kullandı:

"Her iki santralin durmasının ardından Beyrut'taki Ez-Zuk ve El-Ciyye elektrik santralleri hizmete girmiş olacak. Bu iki santral için dün akşam ülkeye ulaşan yakıtın uygunluk testleri bittikten sonra kullanılmaya başlanacak. Böylece elektrik şebekesindeki dengeyi korumak için 500 megavatlık üretim kapasitesini korumaya devam edeceğiz."

Elektrik Kurumunun kullanımına sunulacak yakıt ithalatı için Merkez Bankasının 8 Ekim'de 100 milyon dolarlık ödeneğe onay verdiğini de aktaran Bakan Fayyad, bununla ekim ayının sonu itibarıyla elektrik üretim kapasitesini artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

3 günlük elektriği kalan Lübnan'da bir felaket daha! Zahrani Petrol Tesisleri'nde yangın çıktı

LÜBNANLILAR AYLARDIR GÜNDE 2-3 SAAT ELEKTRİK HİZMETİ ALABİLİYOR

Lübnan'da, Merkez Bankasının rezervlerinin erimesi, hükümetin 13 ay boyunca kurulmaması ve bundan dolayı yaşanan yakıt krizi nedeniyle vatandaşlara maksimum 2 ila 3 saat elektrik hizmeti sunuluyor. Ülkenin normal şatlarda elektrik ihtiyacı yaklaşık 3 bin 200 megavat iken söz konusu krizler nedeniyle bu üretim bir süredir 500 megavata kadar gerilemişti.

Yakıt krizine bağlı olarak dün Lübnan Elektrik Kurumuna ait iki ana santral Deyr Ammar ile Zahrani'nin üretime ara vermesinin ardından, vatandaşın şebekeden aldığı günlük 2-3 saatlik elektrik hizmeti de çökmüştü.

Lübnan Elektrik Kurumunun hizmet veremediği saatlerde vatandaşlara elektrik sağlayan mahalle jeneratörlerinin sahipleri, yakıtı karaborsadan fahiş fiyatla satın aldıkları gerekçesiyle faturaları da yüksek tutuyor.

Akşam 18.00-19.00 saatlerinden gece 00.00'a kadar mahalle jeneratörlerinden yüksek ücret karşılığında 5 veya 10 amperlik elektrik hizmeti alan Lübnanlılar, saat 00.00'dan sonra ise geceyi karanlıkta geçirmek zorunda kalıyor.

Lübnan'da bir felaket daha! 3 günlük elektrik kalmıştı, şimdide Zahrani Petrol Tesisleri'nde yangın çıktı

İtfaiye, Petrol, Lübnan, Sur, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Lübnan'da bir felaket daha! 3 günlük elektrik kalmıştı, şimdide Zahrani Petrol Tesisleri'nde yangın çıktı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Lübnan'da bir felaket daha! 3 günlük elektrik kalmıştı, şimdide Zahrani Petrol Tesisleri'nde yangın çıktı - Son Dakika
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