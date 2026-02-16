Luigi Deri Yönetim Kurulu Başkanı Musa Evin\'den temerrüt faizine eleştiri: Zaten faizini alıyorsunuz, bir de temmerrüt faiziyle borç katlanıyor

Luigi Deri Yönetim Kurulu Başkanı Musa Evin, temerrüt faizi ve bankaların uygulamalarına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Luigi Deri Yönetim Kurulu Başkanı Musa Evin, üç buçuk yıl önce kredi kullanan bir kişinin borcunun katlanarak arttığını belirterek, "Üç milyon lira kredi alan bir vatandaşın borcu 14 milyon liraya çıkmış. Teminatı artık borcu karşılamıyor. Bu kabul edilebilir bir tablo değil" dedi.

Temerrüt faizinin adalet boyutunun tartışılması gerektiğini vurgulayan Evin, "Zaten faizini alıyorsunuz. Bir de temerrüt faiziyle borç katlanıyor. İnsanlar kendini mafya düzeninin içinde gibi hissediyor. Bankalar da mı mafyacılık yapacak?" ifadelerini kullandı.

"KREDİ KARTI VE GECİKME FAZİLERİNE İLİŞKİN KAMUOYUNDA CİDDİ RAHATSIZLIK OLUŞUYOR"

Kredi sözleşmelerine de değinen Evin, tüketicilerin uzun ve teknik metinler karşısında yeterince bilgilendirilmediğini savunarak, "Öyle sözleşmeler imzalatılıyor ki, çoğu kişi detayını bilmeden imza atıyor. Bir de 'sözleşmenin bir örneğini aldım' diye ayrıca belge imzalatılıyor. Bu sistemin daha şeffaf olması gerekiyor" diye konuştu. Kredi kartları ve gecikme faizlerine ilişkin haberlerin kamuoyunda ciddi rahatsızlık oluşturduğunu belirten Evin, bankaların uzun süredir Türkiye'nin en fazla kazanan kurumları arasında yer aldığına dikkat çekti.

"TEMERRÜT FAİZLERİ VE BANKACILIK UYGULAMALARINA YÖNELİK YENİ DÜZENLEME ŞART"

Ticaretteki daralmaya da işaret eden Musa Evin, "Her gün daha da aşağı giden bir ekonomik tablo var. Bu şartlarda finansman yükünün bu kadar ağır olması sürdürülebilir değil" değerlendirmesinde bulundu. Evin, temerrüt faizleri ve bankacılık uygulamalarına yönelik yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.