Madencilikte Bağımsız Denetim İhtiyacı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Madencilikte Bağımsız Denetim İhtiyacı

TMD Başkanı Yılmaz, maden kazalarını önlemek için bağımsız uluslararası denetim kuruluşları kurulmalı.

04.11.2024 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Başkanı Mehmet Yılmaz, maden kazalarının önüne geçmek ve madencilik sektörünü iyileştirmek için bağımsız denetim kuruluşlarına ihtiyaç bulunduğunu bildirdi.

Ankara'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Yılmaz, bağımsız denetim kuruluşlarının uluslararası olması, en az 40 yıl ve üzeri mesleki tecrübesi olan kişilerden oluşturulması gerektiğini söyledi.

Bu uygulamaların dünya genelinde önderliğini ABD, Kanada, Avustralya, Çin ve Rusya'nın yaptığını dile getiren Yılmaz, "Hiç istisnasız bağımsız denetim kuruluşlarına ihtiyacımız var. Yerli ve yabancı uzmanlar karışık bir ekip olması gerekiyor. Bu ülkelerle uluslararası heyetler oluşturmak mümkün, sadece bunu yönetim ve finansal açıdan yapılandırmak gerekiyor." diye konuştu.

Yılmaz, devletin bağımsız denetim kuruluşları için bir fon oluşturabileceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu bağımsız heyet diyelim ki bir madene girdi, olumsuzluğu tespit etti, tarafsız raporunu yayınlayacak ve bakanlık rapora istinaden doğrudan harekete geçecek. Hatta, mümkünse o raporlar kamuoyu ile paylaşılacak. 'Burada eksiklikler var, bunları tamamlayın' denilecek maden şirketlerine. Bağımsız denetim, madencilikte standardın oturmasında en önemli faktör olacak. Burada amaç madenciyi zora sokmak değil, felaketleri önlemek olacaktır. Bizim ülkemizde bir işletmede kaza olunca direkt refleksimiz 'bütün madenleri kapatalım' oluyor. Refleks ve reaksiyonlarımız çok duygusal."

"Madencilikte ihracatı 15 milyar dolara çıkaralım istiyoruz"

Türkiye'de 22 milyar ton kömür olduğunu, bunun yarısının üretilebilir olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"10 milyar tonu çıkarmamız lazım ama doğayla dost insanlarla barışık şekilde bunu yapmalıyız. Madencilik sektörü için ihracat hedefi koyuyoruz, 15 milyar dolara çıkaralım diyoruz. Önümüzde mevzuat engelleri var. Kamuoyunun sektöre güvenmemesi, çevre endişeleri konusundaki algı en büyük neden. Aslında ormanların sadece binde 3'ünü kullanıyoruz. Mevzuat engelleri devam ederse ihracatta 4-5 milyar doları zor tutturacağız."

Yılmaz, madencilikte üretilen cevherlerin hangi sektörde kullanıldığına ilişkin kodlama sisteminin tam uygulanamadığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Biz madeni üretiyoruz, nerede kullanıldığını takip edemiyoruz. Arabaya dönüşüyorsa araba sadece dikkate alınıyor. Halbuki oradan üretilen çelik, rot, balata bunların hiçbirinde bizim sektör olarak menfaatimiz olmuyor. Ferrokrom, demir, çelik, kurşun, bakır bütün bunların hepsi savunma sanayi içerisinde olmazsa olmaz. Bor karbür zırhlarda, çelik yeleklerde veya bazı araçlarda en fazla kullanılan madenlerden. Savunma sanayi içerisinde bu kadar önemli cevherler tüketiyoruz. Ama ürettiğimizin iki katı demir cevheri ithal ediyoruz halen. Topraklarımızda demir, krom bütün bunlarla ilgili çıkarılmayı bekleyen madenler var."

Kaynak: AA

Mehmet Yılmaz, Madencilik, Politika, Ekonomi, Türkiye, ankara, Enerji, Çevre, Maden, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Madencilikte Bağımsız Denetim İhtiyacı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:39 CHP lideri Özel’den kayyum tepkisi: Uyarıyorum, söz bitmek üzeredir CHP lideri Özel'den kayyum tepkisi: Uyarıyorum, söz bitmek üzeredir
10:03 Kayyum atanan Mardin Belediye binası önünde ortalık karıştı Kayyum atanan Mardin Belediye binası önünde ortalık karıştı
09:31 Ekim ayı enflasyonu belli oldu Ekim ayı enflasyonu belli oldu
08:08 İçişleri Bakanlığı: Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum ataması yapıldı İçişleri Bakanlığı: Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum ataması yapıldı
07:28 Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı
18:15 Mourinho’dan sahanın ortasında Trabzonsporluları çıldırtan hareket Mourinho'dan sahanın ortasında Trabzonsporluları çıldırtan hareket
18:09 Jose Mourinho’dan Trabzonspor maçı öncesi ilginç benzetme Jose Mourinho'dan Trabzonspor maçı öncesi ilginç benzetme
18:02 Ankara’da “Ebru Gündeş konseri“ krizi Mansur Yavaş’a bir tepki de Özgür Özel’den Ankara'da "Ebru Gündeş konseri" krizi! Mansur Yavaş'a bir tepki de Özgür Özel'den
17:39 Çanakkale Boğazı’nda gemilere transit geçiş yasağı Çanakkale Boğazı'nda gemilere transit geçiş yasağı
17:05 Okan Buruk, Hakim Ziyech’i kovmaktan beter etti Okan Buruk, Hakim Ziyech'i kovmaktan beter etti
16:50 Sokak röportajında gözü dönen muhabir, tekme tokat kavga etti Sokak röportajında gözü dönen muhabir, tekme tokat kavga etti
16:37 Real Madrid’de kritik zirve: Arda Güler, Carlo Ancelotti ile yüzleşti Real Madrid'de kritik zirve: Arda Güler, Carlo Ancelotti ile yüzleşti
16:21 ABD seçimleri yaklaşırken kripto para birimlerinde dalgalanma beklentisi artıyor ABD seçimleri yaklaşırken kripto para birimlerinde dalgalanma beklentisi artıyor
16:19 Ciro Immobile’den Beşiktaş’a kötü haber Ciro Immobile'den Beşiktaş'a kötü haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 11:05:13. #1.12#
SON DAKİKA: Madencilikte Bağımsız Denetim İhtiyacı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.