Malatya'da tekstil istihdamı 21 binden 15 bine düştü, çözüm URGE projeleri - Son Dakika
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Malatya'da tekstil istihdamı 21 binden 15 bine düştü, çözüm URGE projeleri

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Malatya\'da tekstil istihdamı 21 binden 15 bine düştü, çözüm URGE projeleri
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MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Anadolu Sektör Buluşmaları-Malatya'da deprem sonrası tekstil istihdamının 21 binden 15 bine gerilediğini belirterek üyelerin yeni pazarlara ulaşması için URGE projelerine ağırlık vereceklerini söyledi. İzmir, Bursa, Denizli, Kocaeli ve İstanbul'dan gelen sektör temsilcileriyle işbirliği çağrısı yapıldı.

Anadolu Sektör Buluşmaları- Malatya programında konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Depremin etkisinde artık çıkıyoruz. Şimdi sıçrama zamanı. İhracatçı üyelerimizin yeni pazarlara ulaşması için URGE projelerine ağırlık vereceğiz" dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile Moda ve Hazır Giyim Federasyonu'nun ortaklığında Anadolu Sektör Buluşmaları-Malatya programı düzenlendi.Buluşmaya, Malatya'da üretim yapan tekstil firmaları ile İzmir, Bursa, Denizli, Kocaeli ve İstanbul'dan gelen tekstil ve hazır giyim sektörü temsilcileri katıldı.

Deprem öncesi Malatya'nın tekstilde bölgenin üretim üssü olduğunu kaydeden Başkan Sadıkoğlu, yeniden toparlanmayla birlikte bu konuma yeniden kavuşmak için mücadele gösterdiklerini söyledi. OSB'deki istihdamın büyük bölümün tekstil sektöründe olduğunu belirten Başkan Sadıkoğlu, "6 Şubat 2023 tarihine kadar OSB'mizdeki istihdamın yüzde 52'sini tekstil sektörü karşılıyordu, ancak bu oran düşmüş durumda. Deprem öncesi OSB'mizde tekstilde çalışan sayısı 21 binken bugün bu rakam 15 bin civarında. 3 yılda yaklaşık 6 bin kişilik bir kayıp var. Tekstil fabrikaları artık dünya ile rekabet edemez hale geldi. İşçilik ve enerji maliyetleri artan firmalar üretimde düşüşe gidiyor. Şu anki konjonktürde Mısır, Bangladeş gibi işçilik maliyeti 100-200 dolar olan ülkelerle rekabet etmek mümkün değil. Bu nedenle üyelerimize her daim şunu söylüyoruz; fason üretimden, markalaşmaya geçiş yapmalıyız. Kendi ürünlerimizi üretip ihracat yapmaya odaklanmalıyız" diye konuştu.

Deprem öncesinde tekstil sektörüne özel URGE projesi uyguladıklarını anlatan Başkan Sadıkoğlu, "URGE Projesi hazırlayıp tekstil sektöründen 10 üyemizi Rusya'ya götürmüştük. 3 gün süren programda önemli temaslarda bulunuldu, sağlam iş birlikleri kuruldu. Önümüzdeki süreçte birçok sektöre yönelik URGE projelerine ağırlık vereceğiz. Üyelerimizin yeni pazarlara ulaşması için her türlü mücadeleyi göstereceğiz" dedi.

İzmir, Bursa, Denizli, Kocaeli ve İstanbul'dan gelen yatırımcılara işbirliği çağrısı yapan Başkan Sadıkoğlu, "Malatya olarak üretmeye hazırız. İş birliğine hazırız. Yeni pazarlara açılmaya hazırız. 6 Şubat öncesinde olduğu gibi, Bölgemizin üretim üssü olmaya, üzerimize düşen her türlü sorumluluğu almaya da hazırız" ifadelerine yer verdi.

Buluşmada, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk, Malatya Tekstilciler Derneği Başkanı Mehmet Tüm ve Ege Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Yasin Akçakaya da birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından buluşma B2B görüşmeleriyle devam etti.

Kaynak: İHA
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