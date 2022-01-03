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Malatya'dan geçen yıl 115 ülkeye 348 milyon dolarlık kuru kayısı ihraç edildi - Son Dakika

Malatya'dan geçen yıl 115 ülkeye 348 milyon dolarlık kuru kayısı ihraç edildi

03.01.2022 14:05

Dünya kuru kayısı üretiminin önemli kısmının yapıldığı Malatya'dan geçen yıl 115 ülkeye 90 bin 203 ton kuru kayısı satılarak 347 milyon 905 bin dolar döviz girdisi sağlandı.

Dünya kuru kayısı üretiminin önemli kısmının yapıldığı Malatya'dan geçen yıl 115 ülkeye 90 bin 203 ton kuru kayısı satılarak 347 milyon 905 bin dolar döviz girdisi sağlandı.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, borsa binasında gazetecilere, Kovid-19 salgınına rağmen kuru kayısı ihracatlarının hızını kesmeden devam ettiğini söyledi.

2021 yılı aralık ayında kuru kayısı ihracatında hem ülke ekonomisini hem de Malatya'nın yüzünü güldüren sonuçlarla karşı karşıya olduklarını belirten Özcan, "Aralık ayında 8 bin 924 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik. Bunun karşılığında da 42 milyon 741 bin dolar gelir elde ettik. 2020 yılı aralık ayına göre hem ihracat miktarı hem de gelirlerde de çok önemli bir artış söz konusu." dedi.

Geçen yıl ihracatta önemli rakamlara ulaştıklarını anlatan Özcan, şöyle devam etti:

"2021'de 90 bin 203 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik. Bu çok önemli bir rakam. Dünyadaki bütün olumsuzluklara, salgının yarattığı ekonomideki daralmalar, insan hayatındaki kısıtlamalara rağmen kuru kayısı ihracatında 90 bin 203 ton rakamını yakalamak gerçekten önemli. İhracat miktarıyla beraber gelirlerdeki artış da bizim için çok önemli. 90 bin 203 ihracata karşılık 347 milyon 905 bin bin dolar gelir elde ettik. Bu yıl son 5 yılın rekorunu kırdık. Bu yıl hem miktara hem de gelirlere bakıldığında çok ciddi rakamlara ulaştık. Türkiye'nin ihraca rakamlarındaki artışa paralel olarak Malatya kuru kayısıda gerçekten önemli bir atak yaptı."

Özcan, lisanlı depoculuk ve Toprak Mahsulleri Ofisinin ürüne müdahale alımı kararının ardından kuru kayısıda önemli bir dönem başladığını aktararak, bu konuda başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Uzak Doğu pazarına ihracat rakamlarını artırdıklarını belirten Özcan, "Çin'e son 5 ayda 2 bin 542 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik ve bu ürünün tamamı natürel. 2019 yılı Kovid-19'da kısmen bir gerileme yaşamıştık ama bu açığı kapattık. Çin, tekrar bizim için çok önemli bir pazara dönüştü. Çin'e son 5 ayda gerçekleştirilen 2 bin 542 ton ihracata karşılık 6 milyon 867 bin dolar gelir elde ettik." diye konuştu.

Özcan, her yıl 110-115 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ifade ederek, geçen yıl ağustos-aralık ayında 5 bin 940 tonla ABD'ye en çok ihracatın yapıldığını ardından 3 bin 871 tonla Fransa, 3 bin 210 tonla Almanya'nın geldiğini vurguladı.

Son 5 yılda ise 467 bin 862 ton kuru kayısı ihracatıyla ülke ekonomisine 1 milyar 384 milyon dolar gelir sağlandığını anlatan Özcan, Malatya kayısının ülke ekonomisi için çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Malatya'dan geçen yıl 115 ülkeye 348 milyon dolarlık kuru kayısı ihraç edildi
Malatya'dan geçen yıl 115 ülkeye 348 milyon dolarlık kuru kayısı ihraç edildi
Malatya'dan geçen yıl 115 ülkeye 348 milyon dolarlık kuru kayısı ihraç edildi

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Togo Cumhuriyeti, Malatya, İhracat, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Malatya'dan geçen yıl 115 ülkeye 348 milyon dolarlık kuru kayısı ihraç edildi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Malatya'dan geçen yıl 115 ülkeye 348 milyon dolarlık kuru kayısı ihraç edildi - Son Dakika
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