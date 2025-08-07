Malatya\'nın Kuru Kayısı İhracatı 377 Milyon Dolar

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, 1 Ağustos 2024-31 Temmuz 2025 tarihlerini kapsayan sezonda 74 bin 774 ton kuru kayısı ihracatı yapıldığını belirterek, bu ihracattan 377 milyon 371 bin dolar gelir elde edildiğini açıkladı.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, düzenlediği basın toplantısında hem Temmuz ayı hem de 2024-2025 sezonuna ait kuru kayısı ihracat verilerini kamuoyuyla paylaştı. Sezon genelinde ihracat gelirlerinin güçlü seyrettiğini belirten Özcan, son 150 yılın en sert zirai don olaylarından birinin yaşandığını ifade ederek, buna rağmen sürecin başarıyla yönetildiğini vurguladı.

Özcan, "Malatya'da dünyanın dört bir yanına gerçekleştirdiğimiz kuru kayısı ihracatı verilerini kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bu ay hem Temmuz ayı ihracatını hem de sezon diye adlandırdığımız 1 Ağustos 2024 ile 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleşen bir yıllık ihracat rakamlarımızı açıkladık. Temmuz ayında 2 bin 820 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirerek, 21 milyon 343 bin dolar gelir elde ettik. Geçen yılın Temmuz ayına göre miktarda bir düşüş olsa da, yaşadığımız zirai donun etkisi düşünüldüğünde bu rakamlar normal" dedi.

Sezon boyunca 74 bin 774 ton kuru kayısı ihracatının gerçekleştiğini kaydeden Özcan, "Toplamda 377 milyon 371 bin dolar ihracat geliri sağladık. Eğer Nisan ayında yaşadığımız zirai don olmasaydı, 100 bin tonluk hedefimize ulaşacaktık. Ancak bu doğa olayı hedefimizde sapmaya neden oldu. 2024 sezonunda ise ihracat miktarımız 66 bin 718 ton, gelirimiz ise 398 milyon dolardı. Buna göre 2025 sezonunda ihracat miktarımızı yaklaşık 8 bin ton artırmış olduk" ifadelerini kullandı.

Malatya'nın kuru meyve ihracatındaki önemine dikkat çeken Özcan, "Malatya ve kayısı, Türkiye'nin kuru meyve ihracatındaki 2 milyar dolarlık rakamın yüzde 25'ini karşılamaya devam ediyor. Türkiye'nin en önemli kuru meyve ihracatçısı ili olarak Malatya ekonomisine katkımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

İhracat yapılan ülkeler hakkında da bilgi veren Özcan, "ABD hala en büyük alıcılarımızın başında geliyor. Almanya ve Fransa gibi Avrupa ülkeleri de Malatya kayısısına büyük ilgi gösteriyor. Avrupa Birliği coğrafi işaret belgesi sayesinde, kalite konusunda taviz vermeden bu pazarlardaki yerimizi koruyoruz. Yaklaşık 100 ülkeye ihracat yapıyoruz" dedi.

Zirai donun etkilerine rağmen karamsar bir tablo çizilmemesi gerektiğini ifade eden Özcan, "2025 mahsulünü iklim değişikliğine kurban vermiş olabiliriz ama bu hep böyle olacak anlamına gelmez. 2026 mahsulüyle birlikte pazar kayıplarını telafi edecek güce sahibiz. Malatya kayısısı kalitesiyle dünyada kendini ispat etmiş bir ürün. Bu tecrübeyle daha sıkı tedbirler alarak yolumuza devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - MALATYA