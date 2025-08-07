Malatya'nın Kuru Kayısı İhracatı 377 Milyon Dolar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Malatya'nın Kuru Kayısı İhracatı 377 Milyon Dolar

Malatya\'nın Kuru Kayısı İhracatı 377 Milyon Dolar
07.08.2025 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya, 2024-2025 sezonunda 74 bin ton kuru kayısı ihracatı yaparak önemli bir gelir elde etti.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, 1 Ağustos 2024-31 Temmuz 2025 tarihlerini kapsayan sezonda 74 bin 774 ton kuru kayısı ihracatı yapıldığını belirterek, bu ihracattan 377 milyon 371 bin dolar gelir elde edildiğini açıkladı.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, düzenlediği basın toplantısında hem Temmuz ayı hem de 2024-2025 sezonuna ait kuru kayısı ihracat verilerini kamuoyuyla paylaştı. Sezon genelinde ihracat gelirlerinin güçlü seyrettiğini belirten Özcan, son 150 yılın en sert zirai don olaylarından birinin yaşandığını ifade ederek, buna rağmen sürecin başarıyla yönetildiğini vurguladı.

Özcan, "Malatya'da dünyanın dört bir yanına gerçekleştirdiğimiz kuru kayısı ihracatı verilerini kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bu ay hem Temmuz ayı ihracatını hem de sezon diye adlandırdığımız 1 Ağustos 2024 ile 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleşen bir yıllık ihracat rakamlarımızı açıkladık. Temmuz ayında 2 bin 820 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirerek, 21 milyon 343 bin dolar gelir elde ettik. Geçen yılın Temmuz ayına göre miktarda bir düşüş olsa da, yaşadığımız zirai donun etkisi düşünüldüğünde bu rakamlar normal" dedi.

Sezon boyunca 74 bin 774 ton kuru kayısı ihracatının gerçekleştiğini kaydeden Özcan, "Toplamda 377 milyon 371 bin dolar ihracat geliri sağladık. Eğer Nisan ayında yaşadığımız zirai don olmasaydı, 100 bin tonluk hedefimize ulaşacaktık. Ancak bu doğa olayı hedefimizde sapmaya neden oldu. 2024 sezonunda ise ihracat miktarımız 66 bin 718 ton, gelirimiz ise 398 milyon dolardı. Buna göre 2025 sezonunda ihracat miktarımızı yaklaşık 8 bin ton artırmış olduk" ifadelerini kullandı.

Malatya'nın kuru meyve ihracatındaki önemine dikkat çeken Özcan, "Malatya ve kayısı, Türkiye'nin kuru meyve ihracatındaki 2 milyar dolarlık rakamın yüzde 25'ini karşılamaya devam ediyor. Türkiye'nin en önemli kuru meyve ihracatçısı ili olarak Malatya ekonomisine katkımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

İhracat yapılan ülkeler hakkında da bilgi veren Özcan, "ABD hala en büyük alıcılarımızın başında geliyor. Almanya ve Fransa gibi Avrupa ülkeleri de Malatya kayısısına büyük ilgi gösteriyor. Avrupa Birliği coğrafi işaret belgesi sayesinde, kalite konusunda taviz vermeden bu pazarlardaki yerimizi koruyoruz. Yaklaşık 100 ülkeye ihracat yapıyoruz" dedi.

Zirai donun etkilerine rağmen karamsar bir tablo çizilmemesi gerektiğini ifade eden Özcan, "2025 mahsulünü iklim değişikliğine kurban vermiş olabiliriz ama bu hep böyle olacak anlamına gelmez. 2026 mahsulüyle birlikte pazar kayıplarını telafi edecek güce sahibiz. Malatya kayısısı kalitesiyle dünyada kendini ispat etmiş bir ürün. Bu tecrübeyle daha sıkı tedbirler alarak yolumuza devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Ramazan Özcan, İhracat, malatya, Ekonomi, Güncel, Finans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Malatya'nın Kuru Kayısı İhracatı 377 Milyon Dolar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Görüntü Türkiye’den 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler Görüntü Türkiye'den! 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler
Lopez hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı Özel buluşma iptal edildi Lopez hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı! Özel buluşma iptal edildi
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Melis Sezen, Jennifer Lopez konserinde kendinden geçti Melis Sezen, Jennifer Lopez konserinde kendinden geçti
ABD’li milyarder avcı, 1.5 tonluk buffalo tarafından öldürüldü ABD'li milyarder avcı, 1.5 tonluk buffalo tarafından öldürüldü
Atatürk tişörtlü provokasyon: Olayı Türkiye’ye mal edeceklerdi Atatürk tişörtlü provokasyon: Olayı Türkiye'ye mal edeceklerdi
Büyük heyecan bu akşam İşte Feyenoord-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri Büyük heyecan bu akşam! İşte Feyenoord-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Gazlı içeceklere zam geldi 2,5 litrelik kolanın fiyatı 65 TL oldu Gazlı içeceklere zam geldi! 2,5 litrelik kolanın fiyatı 65 TL oldu
Ailesiyle pikniğe giden 8 yaşındaki Elif, Hezil Çayı’nda hayatını kaybetti Ailesiyle pikniğe giden 8 yaşındaki Elif, Hezil Çayı'nda hayatını kaybetti
9 yaşındaki Ali onca kişinin önünde havuzda boğuldu 9 yaşındaki Ali onca kişinin önünde havuzda boğuldu

12:42
Günün siyaset bombası: İki parti, tek çatı altında birleşiyor cumhurbaşkanı adayları da belli
Günün siyaset bombası: İki parti, tek çatı altında birleşiyor; cumhurbaşkanı adayları da belli
12:05
MSB, 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tartışmalara noktayı koydu
MSB, 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tartışmalara noktayı koydu
11:19
Ünlü iş adamı Halit Yukay 3 gündür kayıp Yatın parçalanmasıyla ilgili korkunç iddia
Ünlü iş adamı Halit Yukay 3 gündür kayıp! Yatın parçalanmasıyla ilgili korkunç iddia
11:05
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...
16:43
Çilingirle eve giren kadın eşini tek kurşunla başından vurulmuş halde ölü buldu
Çilingirle eve giren kadın eşini tek kurşunla başından vurulmuş halde ölü buldu
16:41
Erkek yolcudan kendisini uyaran kadın hostese iğrenç tehdit: Sana tecavüz edeceğim
Erkek yolcudan kendisini uyaran kadın hostese iğrenç tehdit: Sana tecavüz edeceğim
16:31
Selçuk Alagöz’ün cenazesi Bodrum’da uğurlandı, İstanbul’da toprağa verilecek
Selçuk Alagöz'ün cenazesi Bodrum'da uğurlandı, İstanbul'da toprağa verilecek
16:06
İtirafçı olan iş insanından yeni ifade: Toplanan paralar özel jetle yurt dışına götürülüyordu
İtirafçı olan iş insanından yeni ifade: Toplanan paralar özel jetle yurt dışına götürülüyordu
16:01
Bir devrin sonu Elle yazılan senetler tarih oluyor
Bir devrin sonu! Elle yazılan senetler tarih oluyor
15:36
Maçın oyuncusuna 55 kilo patates verildi
Maçın oyuncusuna 55 kilo patates verildi
15:35
Göreve iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere mesaisine başladı
Göreve iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere mesaisine başladı
15:34
Asansör kapısını zorlayan kadın boşluğa düşerek hayatını kaybetti
Asansör kapısını zorlayan kadın boşluğa düşerek hayatını kaybetti
15:33
Ayrılık iddialarına Berk Oktay’dan fotoğraflı yanıt
Ayrılık iddialarına Berk Oktay'dan fotoğraflı yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 12:59:27. #7.13#
SON DAKİKA: Malatya'nın Kuru Kayısı İhracatı 377 Milyon Dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.