Maliye düğmeye bastı! Milyonlarca borçluyu ilgilendiren faiz sürprizi
02.06.2026 11:51
Maliye Bakanlığı, 72 aya varan vergi borcu yapılandırmalarında yüzde 39 olan yıllık tecil faiz oranını aşağı çekmek için düğmeye bastı. Yalnızca ödeme güçlüğü çeken mükellefleri kapsayacak bu düzenlemeyle esnaf ve işletmelerin faiz yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.

Vergi ve SGK prim borçlarına yönelik yürürlüğe giren taksitli yapılandırma sürecinde önemli bir revizyon gündemde. Edinilen bilgilere göre, mevcut yüzde 39'luk tecil faiz oranının borçluları zorlaması üzerine Maliye Bakanlığı oranları daha düşük seviyelere çekmek için bir çalışma başlattı.

DÜZENLEMENİN KAPSAMI VE ŞARTLARI NELER?

NTV'de yer alan habere göre; yeni faiz indiriminden kamu, SGK veya vergi borcu bulunan tüm işletme sahipleri doğrudan yararlanamayacak. Düzenlemenin ana hatları şu şekilde:

  • Kimleri Kapsayacak? Sadece mali açıdan "zor durumda" olduğu tespit edilen mükellefler kademeli faiz indiriminden faydalanabilecek.
  • Faiz Sınırı Ne Olacak? Uygulanacak yeni tecil faiz oranları, yüzde 32 seviyelerinde seyreden güncel enflasyon oranının altına inmeyecek.

1 MİLYON LİRAYA KADAR TEMİNAT ŞARTI KALDIRILDI

Yapılandırma sürecinde borcunu ödemek isteyenlere sağlanan en büyük kolaylıklardan biri de teminat tarafında oldu. Yeni kararla birlikte 1 milyon liraya kadar olan borçlarda teminat gösterme zorunluluğu tamamen kaldırıldı. Borcun bu sınırı aşması halinde ise yalnızca aşan kısmın yarısı kadar teminat (banka mektubu veya taşınmaz ipoteği) talep edilecek. Örneğin; 2 milyon lira borcu olan bir işletme, ilk 1 milyon lirası için muaf tutulurken, kalan 1 milyon liralık kısmın yarısı olan 500 bin liralık teminat gösterecek.

OLASI FAİZ İNDİRİMİ TAKSİTLERE NASIL YANSIYACAK?

Faiz oranının örneğin yüzde 30'a çekilmesi durumunda, 1 milyon lira borcu olan bir mükellefin 12 aylık ödeme planındaki değişim şu şekilde olacak:

Borç Tutarı Faiz Oranı Yıllık Faiz Yükü Aylık Taksit Tutarı (12 Ay)

  • 1 Milyon TL %39 (Mevcut) 390.000 TL 115.833 TL
  • 1 Milyon TL %30 (Olası) 300.000 TL 108.000 TL

FAİZİN FAİZİ İÇİN ÇÖZÜM BEKLENTİSİ

Faiz indirimi adımı piyasada olumlu karşılansa da mükelleflerin bir diğer önemli talebi birikmiş gecikme zamlarıyla ilgili. Borçlular, ödenemeyen ana paranın üzerine binen gecikme faizi ile tecil faizinin üst üste binmesi sonucu oluşan çifte faiz yükünden kurtulabilmek için bakanlıktan ek bir düzenleme daha bekliyor.

