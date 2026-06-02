Maliye düğmeye bastı! Milyonlarca borçluyu ilgilendiren faiz sürprizi

Vergi ve SGK prim borçlarına yönelik yürürlüğe giren taksitli yapılandırma sürecinde önemli bir revizyon gündemde. Edinilen bilgilere göre, mevcut yüzde 39'luk tecil faiz oranının borçluları zorlaması üzerine Maliye Bakanlığı oranları daha düşük seviyelere çekmek için bir çalışma başlattı.
NTV'de yer alan habere göre; yeni faiz indiriminden kamu, SGK veya vergi borcu bulunan tüm işletme sahipleri doğrudan yararlanamayacak. Düzenlemenin ana hatları şu şekilde:
Yapılandırma sürecinde borcunu ödemek isteyenlere sağlanan en büyük kolaylıklardan biri de teminat tarafında oldu. Yeni kararla birlikte 1 milyon liraya kadar olan borçlarda teminat gösterme zorunluluğu tamamen kaldırıldı. Borcun bu sınırı aşması halinde ise yalnızca aşan kısmın yarısı kadar teminat (banka mektubu veya taşınmaz ipoteği) talep edilecek. Örneğin; 2 milyon lira borcu olan bir işletme, ilk 1 milyon lirası için muaf tutulurken, kalan 1 milyon liralık kısmın yarısı olan 500 bin liralık teminat gösterecek.
Faiz oranının örneğin yüzde 30'a çekilmesi durumunda, 1 milyon lira borcu olan bir mükellefin 12 aylık ödeme planındaki değişim şu şekilde olacak:
Borç Tutarı Faiz Oranı Yıllık Faiz Yükü Aylık Taksit Tutarı (12 Ay)
Faiz indirimi adımı piyasada olumlu karşılansa da mükelleflerin bir diğer önemli talebi birikmiş gecikme zamlarıyla ilgili. Borçlular, ödenemeyen ana paranın üzerine binen gecikme faizi ile tecil faizinin üst üste binmesi sonucu oluşan çifte faiz yükünden kurtulabilmek için bakanlıktan ek bir düzenleme daha bekliyor.
