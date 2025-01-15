Manavgat Kalkınması İçin Ortak Çaba Çağrısı

Ekonomi

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, şehirde yaşayan herkesin ortak noktasının Manavgat olması gerektiğini belirterek, "Manavgat'ta görev yapan ve yaşayanlar olarak bölgenin kalkınması, sosyoekonomik gelişmesi için hep birlikte çaba göstermeliyiz" dedi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan gazetecilerle odaya ait hizmet binasında bir araya geldi. Başkan Yardımcısı Ali Özen'inde katıldığı toplantıda kentin sorunları ve çözüm önerileri başta olmak üzere ekonomik, kültürel ve sosyal konular üzerine istişarelerde bulunuldu.

Toplantıda bir konuşma yapan Başkan Güngör, Basın mensuplarının, kamuoyunu aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla kutsal bir görev üstlendiğini belirterek, "Kamuoyunu tarafsız bir şekilde aydınlatmak için büyük bir özveri ve tutkuyla çalışan gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, mesleklerinde başarılarının devamını dilerim" dedi.

Manavgat'ta yaşayan ve görev yapanların ortak noktasının Manavgat olması gerektiğini kaydeden Başkan Güngör, "Manavgat'ta görev yapan ve yaşayanlar olarak bölgenin kalkınması, sosyoekonomik gelişmesi için her birlikte çaba göstermeliyiz. Ortak noktamız Manavgat olmalıdır" dedi.

"Manavgat ekonomisini çeşitlendirmek için çaba gösteriyoruz"

Manavgat ekonomisinin çeşitlendirilmesi için yoğun çaba gösterdiklerini belirten Başkan Güngör, Oda olarak bu doğrultuda kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti. Meclis ve tüm oda organlarıyla birlikte uyum içinde hareket ettiklerini vurgulayan Güngör, iş dünyasına ve Manavgat'a değer katan projelere imza attıklarını söyledi. Başkan Güngör, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kent ekonomisinin çeşitlenmesi için çeşitli projeler üzerinde çalışıyoruz. Tarımın yatırım yapılabilir bir sektör haline gelmesi, Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) faaliyete geçmesi, Manavgat'a bir üniversite kazandırılması ve kentin ihracat potansiyelinin artırılması öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra turizmin çeşitlendirilmesi ve yılın 12 ayına yayılması, yerel üretimin desteklenmesi ve girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi gibi konulara da odaklanıyoruz. Tüm bu çalışmalarla Manavgat'ın ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sunmayı hedefliyoruz."

"Üyelerimizden aldığımız sorun ve çözüm önerilerini rapor haline getirip ilgili mercilere iletiyoruz"

Göreve geldikleri ilk günden itibaren üyelerle sık sık bir araya gelerek sorun, talep ve çözüm önerilerini dinlediklerini belirten Başkan Güngör, bu sürecin Manavgat'ın gelişimine katkı sağladığını ifade etti. Güngör, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

" Türkiye'nin en güzel bölgelerinden biri olan Manavgat'ta yaşıyoruz. Ancak bu güzel coğrafyada zorlu süreçlerden geçtik; Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınını yaşadık, sel felaketleriyle yüzleştik. Buna rağmen her seferinde daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmayı başardık. Yaşadığımız bu toprakları ve ilçemizin değerlerini korumak en büyük sorumluluğumuz. Üyelerimizden aldığımız sorun ve çözüm önerilerini bir rapor haline getirerek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) başta olmak üzere ilgili mercilere resmi yazılarla iletiyoruz. Ayrıca kentimizin sosyoekonomik sorunlarına dair birçok dosyayı siyasilerimize sunduk. Bu süreçte TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. MATSO olarak kendisine ilettiğimiz her dosya ve talebimizle yakından ilgilendi.

Son olarak bir okul talebimizi ilettiğimizde, bu talebimizi hemen kabul etti ve anaokulumuza rahmetli başkanımız Ahmet Boztaş'ın ismini verdik. Bu vesileyle önemli bir vefa örneği sergilediğimizi düşünüyorum."

OSB'nin son durumu ile ilgili bilgiler verdi

Manavgat Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) son durumu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, çalışmaların son aşamaya geldiğini belirtti. Güngör, OSB'nin faaliyete geçmesiyle birlikte Manavgat'ın ekonomisine ve istihdamına önemli katkılar sunacağını ifade etti.

"OSB'nin tam olarak faaliyete geçmesiyle tarım, turizm, ticaret ve istihdam başta olmak üzere birçok sektöre değer katmayı hedefliyoruz. Manavgat'ın ekonomik çeşitliliğini artırmak ve yerel kalkınmayı desteklemek adına OSB, stratejik bir önem taşıyor. Burada hem yerel üreticilerimize hem de yatırımcılarımıza yeni fırsatlar sunmayı planlıyoruz. OSB'nin hayata geçmesiyle birlikte bölgenin ekonomik potansiyelini daha verimli bir şekilde değerlendireceğiz."

"Birçok üründe coğrafi işaret çalışmalarımız devam ediyor"

Manavgat'ın değerlerini korumak ve tanıtmak amacıyla coğrafi işaret çalışmalarına önem verdiklerini vurgulayan Başkan Güngör, bu alandaki projelerle ilgili bilgi verdi.

"Manavgat'ın Altın Susamı için coğrafi işareti aldıktan sonra diğer yerel ürünlerimiz için de çalışmalarımıza hız verdik. Yöresel tatlımız olan Manavgat Çivirdik'i için coğrafi işaret başvurumuzu yaptık. Bunun yanı sıra birçok ürünümüz için de hazırlıklarımız devam ediyor." - ANTALYA