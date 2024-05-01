Manisa Turgutlu'da Dumanlı Papaz Eriği hasadı başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Manisa Turgutlu'da Dumanlı Papaz Eriği hasadı başladı

Manisa Turgutlu\'da Dumanlı Papaz Eriği hasadı başladı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yetişen Dumanlı Papaz Eriği, bol sulu olması, iriliği ve üzerindeki buğusuyla diğer erik türlerinden ayrılıyor. Bu sene rekoltenin yüksek olduğu erikler, Türkiye'nin her yerine, Avrupa'ya, Dubai'ye ve Katar'a gönderiliyor. Hasat çalışmaları mayıs ayı boyunca devam edecek ve fiyatlar 30-40 lira arasında değişiyor.

01.05.2024 10:16
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Türkiye'nin en önemli erik üretim merkezlerinden biri olan Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yetişen, bol sulu olması, iriliği, sertliği ve üzerindeki buğusuyla diğer erik türlerinden ayrılan Dumanlı Papaz Eriğinde hasat başladı. Geçen yıla göre rekoltenin daha yüksek olduğu Dumanlı Papaz Eriği Turgutlu'dan Türkiye'nin her yerine, Avrupa'ya, Dubai'ye ve Katar'a gönderiliyor.

Sadece Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yetişen, tadı ve üzerindeki buğusuyla hem Türkiye'de hem de dünyada adından söz ettiren Dumanlı Papaz Eriğinde bu sene hasat erken başladı. Gediz Nehri'nin bereketlendirdiği Turgutlu Ovası'nda, yaklaşık 10 bin dekar arazide yıllık ortalama 40 bin ton civarında üretilen Dumanlı Papaz Eriğinde 2 gün önce başlayan hasat çalışmalarının mayıs ayı boyunca devam edeceği öğrenildi. Rekoltenin fazla olduğu bazı erik bahçelerinde dallar ahşap desteklerle kırılmasın diye desteklenirken erik bahçelerinde sabah 06.00'da başlayan işçilerin mesaisi saat 14.00'a kadar devam ediyor. Büyük bir titizlikle dallarından toplanan Dumanlı Papaz Erikleri aynı özenle iriliğine göre ayrılarak halin yolunu tutuyor. Turgutlu halinden Türkiye'nin dört bir yanına ve dünyanın önemli merkezlerine gönderilen Dumanlı Papaz Eriği bahçede 30-40 lira arasında fiyatı değişirken kalitesine göre hal çıkışı 60 ila 100 TL arasında değişiyor.

"Sadece Turgutlu'da yetişiyor"

Turgutlu'nun İzmir girişindeki yaklaşık 15 dönümlük Dumanlı Papaz Eriği bahçesinde 2 gün önce hasada başladıklarını kaydeden tüccar Orhan Özdemir, "Bu sene rekolte çok güzel. Bu fazlalık fiyatlara da yansırsa daha da güzel olur. Şu an fiyatlar güzel ama ilerleyen zamanlarda ne olur belli değil. Dumanlı Papaz Türkiye'de sadece burada Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yetişiyor. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz ve Avrupa'ya ihraç ediyoruz. Yakın zamanlarda uçak kargolarla Dubai'ye, Katar'a ve İngiltere'ye gönderiyoruz. Dumanlı Papaz sadece Turgutlu'ya has bir erik başka yerlerde de papaz erikleri var ama Dumanlı Papaz Eriğinin yerini tutmaz. Öbürlerinin üzerinde duman yok. Mersin'de, Aydın'da İznik'te yetişiyor ama onların üzerinde dumanı yok. Dumanlı Papaz'ın kilogramı 100 lira. Bu ürün pazara gittiği zaman fiyat daha da yükseliyor. Halci var, halcinin aldığı komisyon var oradan pazarcı var pazarcının eklediği fiyat var. Bu halkımıza yüksek gelir ama maliyetler çok yüksek. Bir işçinin günlük maliyeti bin lira. Bu bahçeye günlük 30 işçi geliyor. Maliyetleri yükseltiyor, ilaç gübre, mazot ve işçi servisi giderleri çok yüksek. Tarlaya her gün 3 araba gelip gidiyor" dedi.

"En kalitelisi Dumanlı Turgutlu Papaz Eriği"

Erik tüccarı Kamuran Toprak ise, "Mersin Mut eriği var. Mut eriği başladığı zaman fiyatlar çok aşırı yüksek, ihracata gidiyor. 600 lira, 700 lira bin liradan başlayan bir fiyat. Mersin Mut eriği önceden başladığı için bu fiyatları alabiliyor. Oysa ki bizim Turgutlu Dumanlı Papaz Eriği hem badem aşılı hem sulu hem ince kabuklu. Mut eriğinden bin kat daha kaliteli bir erik. Parayı alan Mersin, zorluğu çeken biziz. Şu anda Dumanlı Papaz Eriğin zaten çok tercih ediliyor. Üzerindeki ambalajlarda yazar Turgutlu Dumanlı Papaz Eriği diye. En çok Turgutlu'da yetişir. Turgutlu Sebze ve Meyve Haline aittir. İzmir Menemen'de vardır. Bir de Aydın'da vardır ama onlar da bizim buradaki eriğin yerini tutmaz. Bizim toprağımız, aşılarımız, badem aşısı yaptığımızdan ince kabuk ve sulu olur. Faydalı bir erik. Evine alan insanlar sağlıklı bir şekilde güvenle yiyebilir. Zehir atmayız, hiçbir şekilde hormon kullanmayız. Dumanlı Papaz Eriğinin bir günü vardır. Turgutlu'da 10- 15 Mayıs arasında toplamaya başlanır. Bu sene 10 gün önceden başladık. 5 gün sonra eriğimiz daha da güzelleşecek. İnşallah fiyatları da istediğimiz gibi alırız. Bugün 100-80 liranın altına düşerse para kazanamayız. Amele fiyatları da yüksek. Allah'ın izniyle her şey güzel olur. Biz bu malı buradan alırken, tüketiciyi de düşünmek lazım herkes alıp yiyebilirsin ama her şey pahalı." diye konuştu.

Emekli olduktan sonra aldığı bahçede Dumanlı Papaz Eriği üretmeye başladığını anlatan üretici 72 yaşındaki İsa Zengin, "Bu sene rekolte çok güzel ama rekolte çok olunca da erik tanelerini fazla büyütmüyor. Eriklerimiz 10 gün sonra daha da irileşir." diyerek ilerlemiş yaşına rağmen üretime devam ettiğini ve herkesin de üretime yönelmesi gerektiğini söyledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Manisa Turgutlu'da Dumanlı Papaz Eriği hasadı başladı - Son Dakika

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