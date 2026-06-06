Manisa ve Gaziantep\'e iki yeni tabiat parkı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Manisa'da "Akhisar Musalar", Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde de "Erikçe" olmak üzere iki alanı "tabiat parkı" olarak belirledi.

AA muhabirinin Genel Müdürlükten edindiği bilgiye göre, Türkiye'nin doğal zenginliklerinin korunmasına yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülüyor.

Çalışmalar kapsamında Türkiye'nin farklı bölgelerindeki yerler koruma altına alınıyor.

DKMP, bu kapsamda Manisa ve Gaziantep'teki iki alanı "tabiat parkı" ilan ederek koruma altına aldı.

Böylece, Türkiye genelindeki tabiat parkı sayısı 275'ten 277'ye, koruma statüsündeki alan sayısı da 693'ten 695'e yükseldi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bulunan 13,11 hektarlık alan, rekreasyonel potansiyeli ve biyolojik çeşitliliği bakımından "tabiat parkı" statüsüne uygun bulundu. Söz konusu alan, "Akhisar Musalar Tabiat Parkı" adıyla koruma statüsü kazandı.

Alanda, Gediz Graben Sistemi (çöküntü alanları) ve tektonik hareketlerin etkisiyle şekillenen, yağmur, rüzgar ve sıcaklık farklarının yumuşak tüf tabakasını aşındırması sonucu meydana gelen yapılar bulunuyor. Bu oluşumlar, henüz peribacası formunu tamamlamamış olsa da morfolojik açıdan peribacalarına benzer özellikler gösteriyor.

Tabiat parkı ilan edilen alanla, bölgenin sahip olduğu doğa turizmi potansiyelinin değerlendirilmesi ve bölge halkının dinlenme ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde tescil edilen diğer alan da 80,02 hektarlık büyüklüğe sahip "Erikçe Tabiat Parkı" oldu. Doğal rekreasyon potansiyeline sahip olması sebebiyle tabiat parkı statüsüyle koruma altına alınan alan sayesinde vatandaşların doğayla buluşması ve günübirlik ziyaretlerin artırılması amaçlanıyor.

"Gerekli şartları taşıyan alanlar koruma statüsüyle tescil ediliyor"

DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin, AA muhabirine, bir yandan mevcut doğal güzellikleri sahip oldukları değerlerle birlikte koruduklarını, diğer yandan da yeni alanları koruma statüsüne kavuşturduklarını söyledi.

Ülke genelinde birçok doğal alanda teknik inceleme ve değerlendirme çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Çokçetin, şöyle devam etti:

"Gerekli şartları taşıyan alanları koruma statüsüyle tescil ediyoruz. Uzun süren çalışmalar sonucunda Manisa ve Gaziantep'teki iki alanı tabiat parkı olarak tescil ettik. Bu alanlar, ülkemize ve bulundukları şehirlere hayırlı olsun. Ülkemizdeki tüm doğal güzelliklerin korunması, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."