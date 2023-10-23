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Ordulu esnaf İsrail ürünlerine boykot başlattı: Lütfen satın almayın - Son Dakika

Ordulu esnaf İsrail ürünlerine boykot başlattı: Lütfen satın almayın

Son Güncelleme: 23.10.2023 11:41

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir market sahibi, İsrail'in Filistin'e uyguladığı saldırılara tepki göstererek, İsrail ürünlerinin etiketine "Lütfen satın almayınız" yazdı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde market işletmeciliği yapan Hüseyin Akot, günlerdir Gazze'yi bombalamaya devam eden İsrail'e dikkat çeken bir yöntemle tepkisini dile getirdi. İsrail ürünlerini boykot eden esnaf, ürünlerin üzerine "İsrail ürünüdür lütfen satın almayınız" yazdı.

Ordulu esnaf İsrail ürünlerine boykot başlattı: Lütfen satın almayın

İSRAİL ÜRÜNLERİNİ TEK TEK TESPİT ETTİ

Akot, bir haftadan uzun bir süre uğraşarak, İsrail ürünlerini tespit etti. Bu ürünlerin fiyat etiketlerine "İsrail ürünüdür lütfen satın almayınız" yazan Akot, ayrıca işyerinin girişlerine de pankart asarak tepkisini gösterdi. Akot, bundan sonraki süreçte İsrail ürünleri satmayacağını söyledi.

Ordulu esnaf İsrail ürünlerine boykot başlattı: Lütfen satın almayın

"ELİMİZDEN GELEN BOYKOT ETMEKTİR"

Market sahibi Hüseyin Akot, bu konuda vatandaşlardan da anlayış beklediklerini belirterek, "İsrail zulmüne içimiz el vermiyor. Müslümanların ayağa kalkması, İsrail'e haddini bildirmesi lazım. Bizim elimizden gelen İsrail'in mallarını boykot etmektir. Bir haftadan bu yana İsrail ürünlerini almamak için çalışıyorum, elimde az ürün kaldı, onları da en kısa zamanda raftan kaldıracağım ve İsrail ürünlerini satmamak için boykot başlatıyorum. İnşallah herkes bunu yaparak en azından ekonomilerine bir darbe vurmuş oluruz. Bu konuda vatandaşların da bizi anlayış ile karşılayacağını ve destekleyeceğini biliyorum. Gıda sektöründe Türkiye zaten kendi ürününü kendisi üretiyor" diye konuştu.

Ordulu esnaf İsrail ürünlerine boykot başlattı: Lütfen satın almayın
Ordulu esnaf İsrail ürünlerine boykot başlattı: Lütfen satın almayın
Kaynak: İHA

Hüseyin Akot, İsrail, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ordulu esnaf İsrail ürünlerine boykot başlattı: Lütfen satın almayın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ordulu esnaf İsrail ürünlerine boykot başlattı: Lütfen satın almayın - Son Dakika
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