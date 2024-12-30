Marmara\'da Yeni Nesil OSB Vurgusu

Ekonomi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Marmara Bölgesi'nin stratejik önemini ve bölgede teknolojik altyapıya sahip yeni nesil OSB'lerin kurulmasının gerekliliğini vurgulayarak, "Dijital ve yeşil dönüşüm altyapısına sahip 'endüstriyel kent' modeli, İstanbul'un sanayi potansiyelini daha ileriye taşıyacaktır." dedi.

Marmara Bölgesi Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayicileri İstişare Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleşti.

Bahçıvan, burada yaptığı konuşmada, OSB'lerin sanayinin geleceğini inşa ettiğini belirterek, sanayideki dönüşüm süreçlerini ve OSB'lerin ekonomiye katkısını değerlendirdi.

Küresel ekonomik değişimlerin üretim ve tedarik zincirlerini yeniden şekillendirdiğinin altını çizen Bahçıvan, gelişmiş ülkelerin artık stratejik ürünlerde "içeride ve yakında" üretim yaklaşımlarını benimsediğini, bu durumun OSB'leri daha da kritik bir konuma taşıdığını kaydetti.

Bahçıvan, Marmara Bölgesi'nin stratejik önemini ve bölgede teknolojik altyapıya sahip yeni nesil OSB'lerin kurulmasının gerekliliğini vurgulayarak, "Dijital ve yeşil dönüşüm altyapısına sahip 'endüstriyel kent' modeli, İstanbul'un sanayi potansiyelini daha ileriye taşıyacaktır." ifadelerini kullandı.

Sanayi bölgelerinin verimliliği artırdığına dikkati çeken Bahçıvan, "OSB'ler, sanayicilerin bürokratik işlemler yerine üretime odaklanmasını sağlıyor. Bu tür planlı alanlar, hem yerel hem de uluslararası rekabet açısından büyük avantaj sunuyor." diye konuştu.

Bahçıvan, OSB'lerin Türkiye sanayisinin yaklaşık yüzde 60'ını barındırdığına ve planlı sanayi alanlarının üretim ve tedarik süreçlerindeki önemine değinerek, OSB'lerin, sanayicilerin bürokratik işlemlerle vakit kaybetmeden üretime odaklanmalarını sağladığına işaret etti.

"Yeşil ve dijital dönüşüm, Türk sanayisinin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşması için kritik öneme sahip"

Yüksek katma değerli projelerin desteklenmesi adına hayata geçirilen HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'na dikkati çeken Bahçıvan, programın, ileri teknolojiye dayalı üretim yapan sektörlere yönelik teşvikler sunduğunu ve bunun sanayinin dijital dönüşümünü hızlandıracağını belirtti.

Bahçıvan, ayrıca Dünya Bankası destekli Türkiye Yeşil Sanayi Projesi'nin, OSB'lerin çevre dostu üretim altyapısına geçişini kolaylaştıracağını ifade ederek, "Yeşil ve dijital dönüşüm, Türk sanayisinin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşması için kritik öneme sahip." diye konuştu.

Bahçıvan, toplantıda sanayicilerin çözüm önerilerinin ele alınacağını, istişarelerin OSB'lerin geleceği için önemli bir yol haritası oluşturacağını kaydetti.

"Marmara Bölgesi, üretim ve ticaret açısından öncü rol oynuyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Abdurrahman Aydın da OSB'lerin Türkiye ekonomisi için stratejik önem taşıdığına dikkati çekti.

Türkiye'nin doğu ile batı arasında doğal bir köprü görevi görerek yatırımcılar için cazip bir ortam oluşturduğunu belirten Aydın, "Marmara Bölgesi, üretim ve ticaret açısından öncü rol oynuyor. OSB'ler hem sanayi imalatını tek bir çatı altında topluyor hem de idari destek ve ticaret olanakları sunuyor." dedi.

Aydın, toplantının amacının OSB'lerin ekonomiye katkısını artırmak, işbirliği ve ortaklık kültürünü geliştirmek ve bölgesel kalkınmaya ivme kazandırmak olduğunu, Marmara Bölgesi'ndeki OSB'lerin modern altyapıları ve yatırımcı dostu olanakları sayesinde farklı sektörlerde büyümeyi teşvik ettiğini dile getirdi.

Sanayicilerin teknolojik gelişmelere uyum sağlamasının ve üretimde kaliteye verdikleri önemin, Türkiye'nin ekonomik hedeflerine ulaşmasında kilit rol oynadığını vurgulayan Aydın, "Sanayicilerimizin bugüne kadar gösterdiği katkılar çok değerli. Bu katkının aynı ivmeyle devam edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Aydın, Marmara Bölgesi sanayicisinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.