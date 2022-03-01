Marmara Denizi'nde umduğunu bulamayan balıkçılar rotayı Ege'ye çevirdi - Son Dakika
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Marmara Denizi'nde umduğunu bulamayan balıkçılar rotayı Ege'ye çevirdi

01.03.2022 15:27
Marmara Denizi'nde umduğunu bulamayan balıkçılar rotayı Ege'ye çevirdi

Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Işık, Marmara Denizi'nde şubat ayında umduğunu bulamayan balıkçıların Ege Denizi'ne yöneldiğini belirtti.

Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Işık, Marmara Denizi'nde şubat ayında umduğunu bulamayan balıkçıların Ege Denizi'ne yöneldiğini belirtti.

Işık, AA muhabirine, geçen ay balık haline 2 bin 500 kasa hamsi, 1500 kasa da istavrit geldiğini söyledi.

Balıkçıların Ege Denizi'ne yöneldiğini ifade eden Işık, "Marmara Denizi'nde sadece algarna ile avcılık var. Geçenlerde balıkçılar Bandırma'nın Kurşunlu Mahallesi açıklarında kolyoz balığı avladı. Marmara'da hamsi avcılığı çok azdı. Şu an Ege'deki balıkçılarımız kendi masrafını çıkarmak için ağ atıyorlar. Sezonun bitimine 1,5 ayımız kaldı inşallah balıkçılarımız zarar etmeden sezonu kapatır." diye konuştu.

Balıkçı Ali Yolagelen de Karadeniz'den bol miktarda gelen hamsi, çinekop ve tekirin balıkçıların yüzünü güldürdüğünü dile getirdi.

Yolagelen, son zamanlarda balık fiyatlarının da yükseldiğini ifade etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Balıkesir Tarım Ürünleri AŞ Bandırma Su Ürünleri Hali'nde geçen ay 6 bin 233 kasa hamsi, 2 bin 817 kasa istavrit, 502 kasa sardalya, 1580 kasa kolyoz, 1087 kasa mezgit işlem gördü.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Marmara Denizi'nde umduğunu bulamayan balıkçılar rotayı Ege'ye çevirdi - Son Dakika


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