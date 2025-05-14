MASKİ ve DSİ\'den Ortak Projeler Üzerine Değerlendirme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Talat Postacı, beraberindeki heyetle birlikte Devlet Su İşleri (DSİ) İzmir 2. Bölge Müdürü Hüseyin Koray Bilgi'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette, Manisa genelinde yürütülen ortak projeler değerlendirildi, yeni yatırım planları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

MASKİ, "Güçlü Altyapı, Sağlıklı Gelecek" hedefiyle altyapı yatırımlarını kararlılıkla sürdürüyor. "Ortak Akıl, Hızlı Hizmet" anlayışıyla kurumlar arası iş birliğini ön planda tutan MASKİ, altyapı çalışmalarını daha hızlı, daha etkili ve sürdürülebilir şekilde hayata geçiriyor. Bu kapsamda, MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, Genel Müdür Yardımcısı Bircan Kaynak, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Orhan Gökdemir, Projeler Dairesi Başkanı Hami Berk Yakıcı ve ilgili birim yetkilileriyle birlikte DSİ İzmir 2. Bölge Müdürü Hüseyin Koray Bilgi'yi makamında ziyaret etti. Manisa'nın farklı bölgelerinde devam eden ortak çalışmalar masaya yatırılırken yeni projelerin hayata geçirilmesine yönelik değerlendirmeler de yapıldı.

"Manisa'nın altyapısını geleceğe hazırlıyoruz"

MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı, "İçme suyu kaynaklarımızın verimli şekilde değerlendirilmesi, altyapı hatlarımızın güncellenmesi ve taşkın riskine karşı önleyici çözümler üretme konularında yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Kent merkezinden kırsal mahallelere kadar birçok noktada içme suyu isale ve şebeke hatlarını yeniliyor, ekonomik ömrünü tamamlamış sistemleri çağdaş standartlara uygun hale getiriyoruz. Aynı zamanda, yağmur suyu tahliye hatları, menfez uygulamaları ve atık su arıtma kapasitesini genişletmeye yönelik çevre odaklı yatırımlarımıza da aralıksız devam ediyoruz. Şu an devam eden yatırımlarımız ve alternatif su kaynağı çalışmalarımız ile ilgili görüşme yaptık." dedi.

"Karşılıklı bilgi alışverişi Manisa'nın geleceği için önem arz ediyor"

Postacı, "Projelerimizin hem planlama hem de uygulama aşamalarında hız ve verimlilik kazanmamız açısından kurumlar arası koordinasyon büyük bir rol oynuyor. DSİ başta olmak üzere ilgili kamu kuruluşlarıyla yürüttüğümüz yapıcı iş birlikleri sayesinde yatırımlarımızı çok daha etkili ve sürdürülebilir bir şekilde hayata geçirme imkanı buluyoruz. Bugünkü ziyaret de bu anlamda oldukça kıymetliydi. Karşılıklı bilgi alışverişi ve ortak hedefler doğrultusunda atılan her adım, Manisa'nın geleceği için önemli bir kazanım niteliği taşıyor" diye konuştu. - MANİSA