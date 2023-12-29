MediaMarkt\'ın Bağlı Olduğu CECONOMY AG, Satışlarını Artırdı

MediaMarkt'ın bağlı olduğu CECONOMY AG, 2023 yılında satışlarını önceki yıla kıyasla yüzde 4,7 artırarak toplamda 22,2 milyar avroya çıkardı.

CECONOMY, 2022/23 mali yılının son çeyrek raporunu açıkladı. Buna göre MediaMarktSaturn Grubu, 2022/23 yılının dördüncü çeyreğinde kur etkilerinden ve portföy değişikliklerinden arındırılmış satışlarını çok güçlü bir satış hacmi yakaladığı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artırdı. Böylece, yıl boyu toplam satışlar önceki yıla kıyasla yüzde 4,7 artarak 22,2 milyar avroya yükseldi.

Mağazacılık konusunda Türkiye başta olmak üzere belirli ülkelerde genişlemesini sürdüren grubun, söz konusu yeni mağaza açılışlarından arındırılmış büyüme oranı ise yüzde 4,3 oldu. 2021/22 mali yılında 208 milyon avro olan FAVÖK, bu yıl kayda değer bir artış göstererek yaklaşık 240 milyon avroya çıktı. Bu yükseliş, temel olarak maliyet disiplini ve tutarlı marj yönetiminin yanı sıra mağazacılık kanalındaki güçlü performanstan kaynaklandı.

Bu olumlu gelişmeler, CECONOMY'nin gelecek beklentilerini de olumlu etkiledi. Müşteri memnuniyeti konusunda da oldukça önemli gelişmeler kaydeden şirketin Net Tavsiye Skoru 53'e ulaştı. Bu, CECONOMY ve MediaMarktSaturn'un müşteri deneyimini sürekli olarak iyileştirme çabalarının bir sonucu olarak kaydedilen önemli bir başarı olarak kayıtlara geçti.

CECONOMY AG'nin başarıları ve vizyonu, kendini Avrupa'nın lider tüketici elektroniği firmalarından biri olarak daha da sağlamlaştırdığını ve büyümesini müşteri memnuniyetini merkeze alarak sürdürmeyi amaçladığını ortaya koyuyor.

Doğu Avrupa bölgesi, en temelde Türkiye'deki güçlü talep artışı, MediaMarkt'ın doğru pazar konumlaması ve hızlı biçimde yapılan yeni mağaza açılışlarının da etkisiyle yüzde 65 büyüme gösterdi. Türkiye'deki pazar payı gelişiminin yanında, grubun görece daha az satış büyümesi gösteren ülke/bölgelerinden Almanya, Avusturya ve Benelux için de pazar payı kazanımları gerçekleşti.

Özellikle mağazacılık tarafındaki ziyaretçi sayılarında ciddi artışlar görüldü. Mağazalardan yapılan satış tutarında yüzde 6,6'lık bir artış görüldü. Öte yandan online satışların tüm satışlar içindeki payı ise yüzde 22,8'e geldi.

Şirket, kur ve portföy değişikliği etkilerine göre toplam satışlarda bir kez daha hafif bir artış ve FAVÖK'te ise belirgin bir artış bekliyor. Tüm segmentler satış büyümesine katkıda bulunacağı, FAVÖK'teki belirgin artışın ise özellikle DACH ve Batı/Güney Avrupa ülkelerinden geleceği tahmin ediliyor.

Mağaza formatlarındaki dönüşüm ve artan üretkenlik

Doğru yerde doğru formatla mağazacılık prensibi ile, grupta mağaza formatları çeşitlenmeye devam ediyor. Ürün ve servis tekliflerinin çeşitliliğini odağına koyan ana mağaza formatlarının yanı sıra, deneyim merkezleri olarak konumlanan "Lighthouse" formatındaki büyük mağazalar veya bölgesel ihtiyaçları giderecek dijital raf uygulamasını da devreye alan Xpress mağazacılık konseptleri de bu mali yılda gelişmeye devam etti.

Lighthouse formatındaki deneyim merkezlerinin toplamdaki sayısını artırmak isteyen MediaMarktSaturn Grubu, İstanbul'da Ekim 2023'te açtığı TechArena isimli deneyim merkezinden sonra, 2024'te de Hamburg'da yeni bir deneyim konseptini içeren bir mağaza açmayı planlıyor.

MediaMarktSaturn Grubu'nun kendi üretimi olan markalarının tüm satışlar içindeki payı yüzde 2,4 seviyesinde gerçekleşti. Ürün yelpazesini geliştirmek amacıyla şirket yakın zamanda DACH bölgesi için 2 Michelin yıldızlı Alman şef Tim Raue ile birlikte geliştirilen ve KOENIC markasının değerini daha da artıracak yeni bir ürün serisini piyasaya sürdü.

Peaq ve Koenic markalarının başı çektiği bu grupta, tüketicinin ihtiyacını doğru fiyatlama ile karşılayacak ürün yelpazesini geliştirerek, 2025/26 mali yılında bu markaların toplam satış içindeki payının yüzde 5'e çıkarılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CECONOMY AG Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Karsten Wildberger, 2022/23 yılındaki güçlü performanslarının da ortaya koyduğu üzere, geride kalan mali yılda önemli ilerlemeler kaydettiklerini ifade etti.

Wildberger, kilit stratejik alanların tümünde kayda değer gelişmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bunların arasında teknoloji, tedarik zinciri ve mağaza dönüşümü de var. Bu yıl için yalnızca yıllık bazda güçlü bir satış büyümesi sağlamakla kalmadık, aynı zamanda Sermaye Piyasaları Günü'nde verdiğimiz orta vadeli taahhütlere uygun olarak ilk düzeltilmiş FAVÖK'te de yıllık bazda çok güçlü bir artış kaydettik. Disiplinli maliyet ve marj yönetimimizin yanı sıra hizmet büyümemiz hem karlılığımızı hem de dayanıklılığımızı güçlendirdi. Piyasadaki belirsiz ortama hızlı bir şekilde yanıt verebilmek için, işimizi daha çevik ve uyarlanabilir olacak şekilde dönüştürdük."