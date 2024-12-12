MediaMarkt Şahane Kasım Satışlarını Açıkladı

Ekonomi

MediaMarkt, Şahane Kasım döneminde tüketicilerin en çok satın aldığı ürünleri açıkladı. Tüketiciler her yıl olduğu gibi bu yıl da akıllı telefonlara ilgi gösterirken, Scooter ve Drone da popüler ürünler arasında yer aldı. Satışlar ise bir önceki yılın Kasım ayına oranla yaklaşık yüzde 42 artış gösterdi.

Avrupa'nın önde gelen elektronik perakendecilerinden MediaMarkt, Şahane Kasım'ın sonuçlarını açıkladı. MediaMarkt, Şahane Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine oranla satışlarını yaklaşık yüzde 42 oranında artırdı. Yaklaşık 1.5 milyon ziyaretçinin alışveriş yaptığı Şahane Kasım'da İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu. Alışveriş yapanların yüzde 33'ünü 25-35 yaş arası kesim oluştururken yüzde 28'ini 35-45 yaş arası, yüzde 18'ini 45-55 yaş arası, yüzde 14'ünü 18-25 yaş arası ve yüzde 7'sini de 55 yaş üzeri oluşturdu.

Akıllı telefonlar zirveyi bu yıl da kaptırmadı

Kasım ayı boyunca gerçekleştirilen kampanyalarla tüketicilerin en çok ilgi gösterdiği ürünler açıklandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da tüketicilerin bir numaralı tercihi akıllı telefonlar oldu. Tüketiciler akıllı telefonların en çok 128GB kapasiteye sahip modellerini tercih etti.

Tüketicilerin akıllı telefonlardan sonra en çok tercih ettiği kategori temizliğe yönelik elektrikli ürünler oldu. Tüketiciler elektrikli süpürge, ıslak ve kuru temizleme özellikli kablosuz süpürge ve dikey şarjlı süpürgelere ilgi gösterdi.

Scooter ve Drone tüketicilerin ilgi odağı oldu

Şahane Kasım döneminde tam otomatik kahve makinelerine olan ilgi geçtiğimiz yıllara kıyasla daha yüksek oranda bir artış gösterdi. Saç şekillendiriciler ve kazanlı ütüler ise kadınlar tarafından en çok tercih edilen ürün kategorileri oldu. Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak da ise bu yıl ilk kez Scooter ve Drone kategorileri tüketiciler tarafından yoğun ilgi gördü. - İSTANBUL