Mehmet Şimşek'in adı ekonomi yönetiminde geçince piyasalarda pozitif hava oluştu - Son Dakika
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Mehmet Şimşek'in adı ekonomi yönetiminde geçince piyasalarda pozitif hava oluştu

Mehmet Şimşek'in adı ekonomi yönetiminde geçince piyasalarda pozitif hava oluştu

02.06.2023 10:51

Yeni Kabine'de yer alacak ekonomi yönetimi merak konusu olurken, eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in adı geçince yurt içi piyasalarda pozitif bir hava oluştu. Şimşek'in tam yetkili Hazine ve Maliye Bakanı olacağı ve ekonomiyle ilgili tüm koordinasyonu üstleneceği ifade ediliyor. Dünya basını da Şimşek'in adını sıkça yazarken, BIST 100 endeksi ve risk priminde de yükseliş görüldü.

Yarın akşam saatlerinde açıklanması beklenen yeni Kabine'deki ekonomi yönetimi merak konusu olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonominin anahtarını teslim etmek istediği ve yalnızca dün iki kez görüştüğü eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in adı yurt içi piyasalarda pozitif bir hava oluşturdu.

"MEHMET ŞİMŞEK İCRACI BİR GÖREV ÜSTLENMEK İSTEDİ"

Tam yetkili Hazine ve Maliye Bakanı olacağı ifade edilen Mehmet Şimşek'in ekonomiyle ilgili tüm koordinasyonu da üstlenmesi bekleniyor. Daha önce Ekonomiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı ifade edilen Şimşek'in bu formül yerine icracı bir görev üstlenmek istediği ve bu nedenle son kararın Hazine ve Maliye Bakanı olarak kabineye girmesi yönünde olduğu aktarıldı.

DÜNYA BASINI DA MEHMET ŞİMŞEK'İ YAZIYOR

Seçimin ardından Mehmet Şimşek ile ilgili servis edilen haberler borsanın yükselmesine ve risk priminde geri çekilmeye neden olurken, Şimşek'in adının geçtiği haberler yalnızca Türk basınında değil yurt dışında da geniş yankı uyandırdı. Vietnam, Çin Pekin, Hong Kong, Japonya'dan Yunanistan'a hatta Mısır'a kadar pek çok ülkede Mehmet Şimşek'in adının geçtiği haberler kaleme alınmaya devam ediyor.

RİSK PRİMİ 564 BAZ PUANA KADAR ÇEKİLDİ

Şimşek isminin etkisiyle BIST 100 endeksi güne yüzde 2,9 artışla başlarken, açılış bölümünde bankacılık endeksi yüzde 7'ye yakın prim yaptı. Risk priminde son birkaç günde görülen düşüş ivmesi son işlem gününde de devam etti. Risk primi 564 baz puana kadar çekildi.

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Son Dakika Ekonomi Mehmet Şimşek'in adı ekonomi yönetiminde geçince piyasalarda pozitif hava oluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mehmet Şimşek'in adı ekonomi yönetiminde geçince piyasalarda pozitif hava oluştu - Son Dakika
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