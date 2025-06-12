Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var - Son Dakika
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Ekonomi

Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var

Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var
12.06.2025 10:29
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Memur ve emekli maaş zammı için gözler 3 Temmuz'da açıklanacak haziran enflasyonuna çevrildi. Beş aylık enflasyon yüzde 15,09 olurken, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri bu oranda zammı şimdiden garantiledi. Haziran enflasyonunun yüzde 1 ila 2 arasında gelmesi bekleniyor. Bu durumda emekli zammı yüzde 16,24 ila 17,40; memur zammı ise yüzde 15,14 ila 16,29 arasında olacak.

Milyonlarca memur, SSK ve BAĞ-KUR emeklisi temmuz zammı için gözünü Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı haziran enflasyonuna çevirdi. Beş aylık verilerle birlikte enflasyon yüzde 15,09 olarak gerçekleşirken, son verinin ardından kesin zam oranları belirlenecek.

YÜZDE 14'LÜK ZAMMI GARANTİLEDİLER

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken, memur ve memur emeklilerine ocak ayında verilen %5'lik toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı yansıtılacak. Beş aylık veriler ışığında SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 15,09, memur ve memur emeklileri ise yüzde 14'lük zammı şimdiden garantilemiş durumda.

3 FARKLI ENFLASYON SENARYOSU

Ekonomistlerin tahminlerine göre haziran ayında enflasyonun %1 ila %2 arasında gelmesi bekleniyor. Bu tahminler ışığında memur ve emekli maaş artışlarına ilişkin 3 senaryo öne çıkıyor.

- Haziran enflasyonu %1 olursa:

- Haziran enflasyonu %1,5 olursa:

  • Memur zammı: %15,72
  • Emekli zammı: %16,82

Haziran enflasyonu %2 olursa:

  • Memur zammı: %16,29
  • Emekli zammı: %17,40

RESMİ RAKAM 3 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

TÜİK'in haziran ayı enflasyon verisini 3 Temmuz 2025 Çarşamba günü açıklaması bekleniyor. Bu veriyle birlikte milyonlarca memur ve emeklinin yeni maaş zammı da netleşmiş olacak.

2.5 MİLYON EMEKLİNİN TEMMUZ ZAMMI TEHLİKEDE

Öte yandan kök maaşı 10 bin liranın altında olan ve Hazine desteğiyle 14 bin 469 lira alan yaklaşık 2.5 milyon emeklinin temmuzda maaşına zam yansımayacak. Bu grubun zam alabilmesi için Meclis'te yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Temmuz'da tatile girecek. Eğer milletvekilleri tatili ertelemezse düzenleme rafa kalkacak ve milyonlarca emekli temmuz ayında sıfır zamla karşı karşıya kalacak. Emekliler, geçim mücadelesi verdikleri bu dönemde hükümete çağrıda bulunarak, düzenlemenin tatil öncesi hızla hayata geçirilmesini istiyor.

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Son Dakika Ekonomi Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ahmet PEHLİVAN:
    Alın sızın olsun sadakanız 36 1 Yanıtla
  • Adil BAYRAM:
     çok olur vermeseniz daha iyi olur. 23 0 Yanıtla
  • Murat YILDIZ:
    Ben emekliyim ve kendi adıma söylüyorum. Kimse üstüne alınmasın.. Bir daha oy verirsem yazıklar olsun bana. Evin kirası maaştan yüksek 4 0 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    birde kök maaş çıkardınız illaki hesap günü herkez hesabını verecek. 3 0 Yanıtla
  • Selim Uyar:
    Erken seçim istiyoruz 0 0 Yanıtla
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