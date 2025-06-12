Milyonlarca memur, SSK ve BAĞ-KUR emeklisi temmuz zammı için gözünü Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı haziran enflasyonuna çevirdi. Beş aylık verilerle birlikte enflasyon yüzde 15,09 olarak gerçekleşirken, son verinin ardından kesin zam oranları belirlenecek.
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken, memur ve memur emeklilerine ocak ayında verilen %5'lik toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı yansıtılacak. Beş aylık veriler ışığında SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 15,09, memur ve memur emeklileri ise yüzde 14'lük zammı şimdiden garantilemiş durumda.
Ekonomistlerin tahminlerine göre haziran ayında enflasyonun %1 ila %2 arasında gelmesi bekleniyor. Bu tahminler ışığında memur ve emekli maaş artışlarına ilişkin 3 senaryo öne çıkıyor.
TÜİK'in haziran ayı enflasyon verisini 3 Temmuz 2025 Çarşamba günü açıklaması bekleniyor. Bu veriyle birlikte milyonlarca memur ve emeklinin yeni maaş zammı da netleşmiş olacak.
Öte yandan kök maaşı 10 bin liranın altında olan ve Hazine desteğiyle 14 bin 469 lira alan yaklaşık 2.5 milyon emeklinin temmuzda maaşına zam yansımayacak. Bu grubun zam alabilmesi için Meclis'te yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Temmuz'da tatile girecek. Eğer milletvekilleri tatili ertelemezse düzenleme rafa kalkacak ve milyonlarca emekli temmuz ayında sıfır zamla karşı karşıya kalacak. Emekliler, geçim mücadelesi verdikleri bu dönemde hükümete çağrıda bulunarak, düzenlemenin tatil öncesi hızla hayata geçirilmesini istiyor.
Son Dakika › Ekonomi › Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var - Son Dakika
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