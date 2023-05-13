Memur ve memur emeklisinin zamlı maaşları hesaplandı

Milyonlarca memur ve emekli Temmuz ayında alacakları zam oranını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük memur maaşını Temmuz ayında 22 bin liraya yükseltileceğini duyurdu. Erdoğan'ın açıklamasından sonra memur ve emeklilerin Temmuz zammı için hesaplamalar başladı.

YÜZDE 85 ORANINDA ZAM YAPILMIŞ OLACAK

Memur ve memur emeklisinin Temmuz ayında alacakları zam oranı toplu sözleşme, Ocak-Temmuz 2023 dönemi enflasyon farkına göre belirleniyor. Maaşlara ek olarak refah payının dahil edilmesi bekleniyor. En düşük memur mevcut maaşı 11 bin 838 lira seviyesinde. Bu tutarın 22 bin liraya çıkarılması halinde en düşük memur maaşına yüzde 85 oranında zam yapılmış olacak.

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